Antonio Marocco: "Tenemos todas las obras públicas paralizadas y casi 9.000 obreros sin poder continuar con su trabajo"

Fue Coordinador de Cultura del gobierno salteño, Secretario de Prensa y Ministro de Gobierno, además de diputado provincial. Por su marcado perfil peronista y su cercanía con el expresidente Alberto Fernández, Sáenz lo eligió en 2019 para que integre la fórmula, oportunidad que no dejaría pasar.

"No es un proyecto meramente intelectual, es un proyecto de desarrollo económico y social sobre cómo complementar nuestras economías, infraestructuras y finanzas. Tenemos toda la potencialidad para que las provincias puedan competir, ganar mercados bajar el desempleo y resguardar nuestra rica cultura", explicó a Ámbito. En una pausa de las deliberaciones, dialogó con este medio.

Periodista: ¿Cómo está el escenario en Salta en materia de obra pública?

Antonio Marocco: Sé que el gobernador Gustavo Sáenz está muy preocupado por el tema, viene haciendo gestiones, pero hoy, después de casi un poco más de cinco meses de la gestión nacional, está muy complicado todo.

P.: ¿Cómo lo describiría?

A.M.: Tenemos paralizadas todas las obras públicas que estaban bajo convenio, acuerdos y contratos, casi 9.000 obreros y trabajadores de la obra pública sin poder continuar con su trabajo, realmente muy complicado. Los recursos no han llegado, tampoco los préstamos internacionales.

P.: ¿La aprobación de la Ley Bases en el Senado, que ya tiene media sanción en Diputados con al apoyo de diputados que responder a Sáenz, destrabaría los fondos?

A.M.: El que conduce esa negociación es el gobernador de la provincia. Públicamente, hoy no tenemos ningún acuerdo ni ninguna firma, de ningún instrumento, que garantice la continuidad de las obras que han sido paralizadas ni de las obras que estaban por comenzar.

Antonio Marocco Salta.jpg Antonio Marocco, durante la 51° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande.

P.: ¿Hasta cuándo va a tener espalda Salta para poder cubrir con fondos propios el desfinanciamiento del Estado nacional?

A.M.: "Nosotros le hemos informado a los salteños la situación en la que estamos pasando, es decir, no tenemos ninguna posibilidad desde la provincia de poner recursos para realizar todas las obras que teníamos ya ejecutadas, licitadas, acordadas y con remesa de dinero asignadas. Sí teníamos una reserva para hacernos frente a un crédito internacional, que es una obligación para junio, la Legislatura ha autorizado a tomar un préstamo para poder cubrir eso y esa reserva que teníamos vamos a ponerla para que puedan terminarse algunas obras. Es decir, es una gestión de nuestro gobierno y son recursos de la Provincia.

NdR: Se trata de un pedido del Poder Ejecutivo salteño, ya autorizado por la Legislatura, de solicitar al Banco Macro un crédito por $40.000 millones para reprogramar los pagos de la deuda del Fondo del Bicentenario en pesos y en cuotas. El corrimiento de los plazos le permitirá al gobierno provincial destinar esos fondos para concluir escuelas, obras viales y viviendas que quedaron inconclusas por el recorte de fondos nacionales desde diciembre del año pasado, cuando asumió el presidente Javier Milei.

P.: En este escenario de recortes, ¿Salta recibió fondos como Aportes del Tesoro Nacional (ATN), como sucedió con otras provincias, como Corrientes, Chaco y Misiones?

A.M.: "No, que se conozca, no".

P.: ¿Cuál es su mirada de la gestión del Gobierno nacional, que en su primera etapa esgrime como valor el descenso de la inflación, a costa del desfinanciamiento de programas nacionales y el retaceo de recursos, incluso para la educación?

A.M.: "Bueno, es lo que piensan ellos de país. Yo tengo una mirada totalmente distinta".