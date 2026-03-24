Axel Kicillof puso el foco en la economía de la dictadura y llamó a defender la democracia a 50 años del último golpe de Estado

El gobernador de la provincia de Buenos Aires compartió un mensaje por el Día de la Memoria, donde cuestiona al último gobierno de facto. Allí afirmó que el golpe "no fue solamente una tragedia represiva, fue también un proyecto económico".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , compartió un mensaje desde sus redes sociales a 50 años del último golpe de Estado en la Argentina. Allí, puso foco en el accionar económico de la dictadura y llamó a defender la democracia .

En el escrito, Kiciloff expresa: "A 50 años del último Golpe Militar resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva, fue también un proyecto económico ".

"La dictadura se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro país y desatar la especulación financiera. En esencia, p rimarizar nuestra economía y precarizar el trabajo .", agrega.

Posteriormente, afirma que para lograr dicho proyecto, "además de quebrar la Democracia, se buscó, también, quebrar a las organizaciones, quebrar la solidaridad y sofocar cualquier tipo de esperanza colectiva con relación a una sociedad más justa".

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"No recordamos para quedarnos en el pasado; r ecordamos para cuidar la Democracia , para defender el futuro y para no naturalizar, nunca, la violencia contra la Constitución y contra la dignidad de nuestro pueblo. Nunca", asevera.

"Esta etapa democrática de la Argentina fue construida en base a la valentía y el coraje de las Madres, las Abuelas y de todo un pueblo que luchó por la memoria, la verdad y la justicia. 30 mil los compañeros y compañeras desaparecidas, presentes. Ahora y siempre", concluye el mensaje, acompañado de un video que rememora los episodios de la última dictadura cívico-militar.

Numerosas marchas, vigilias y festivales en las provincias a 50 años del golpe de Estado

Como cada 24 de Marzo, este martes la Plaza de Mayo será el epicentro de la marcha central por el Día de la Memoria, la Verdad y a la Justicia, al cumplirse 50 años de la última dictadura militar. Si bien la concentración principal tendrá lugar frente a la Casa Rosada, también se esperan masivas movilizaciones en las ciudades más importantes del país.

A cinco décadas del derrocamiento de Isabel Martínez de Perón en manos de las FFAA, organismos de DDHH y agrupaciones sociales y políticas convocaron a movilizarse en unidad en todo el país, en una jornada que estará marcada por el reclamo de Justicia y que incluirá duras críticas al Gobierno de Javier Milei. La Ciudad de Buenos Aires no será el único lugar donde habrá concentraciones.

En Rosario, la marcha se desarrollará a partir de las 15, desde Plaza San Martín bajo el lema "50 años contra la entrega y represión de hoy". Recién a las 16 los manifestantes partirán rumbo al Parque Nacional a la Bandera, donde se montará un escenario en el cual se leerá un documento. Habrá, también, distintos números musicales y artísticos.

En Córdoba, la marcha iniciará a las 16 en Colón y Cañada y se trasladará por Colón hasta General Paz, para luego tomar Hipólito Yrigoyen hasta Plaza España y finalizar en los Tribunales Federales.

Marcha campora 24 de marzo Numerosas marchas por el Día de la Memoria. Archivo

Por su parte, Mendoza tendrá un abanico de actividades por el 24 de Marzo. Un día antes, a las 19, comenzará la vigilia las 19 a las 23 en el "Espacio para la Memoria Ex D”, en avenida Belgrano al 179. Ya el martes, la concentración principal se nucleará a las 18 en el "kilómetro cero", intersección de San Martín y Garibaldi. Tras recorrer las calles del centro capitalino, la movilización finalizará frente a la Casa de Gobierno provincial.

En el norte del país, uno de los principales puntos será San Miguel de Tucumán. Luego de un lunes cargado de vigilias y actividades previas, el 24 habrá un acto a las 10 en el Parque de la Memoria. Más tarde, a las 18, tendrá lugar la marcha "A 50 años del golpe cívico militar", que iniciará en Santa Fe y Junín, para confluir en la Plaza Independencia.

El Gobierno lanzó su video por los 50 años del golpe de Estado

El Gobierno publicó un mensaje oficial desde sus redes sociales acompañado de un extenso video, con motivo del 50 aniversario del comienzo de la última dictadura cívico-militar. Evitando utilizar el término golpe de Estado, pide por un "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa".

Las palabras que acompañan al material audiovisual de más de una hora de duración, afirma que "solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias".