Osvaldo Papaleo: "Este Gobierno es ideológicamente igual al de la dictadura"

El exsecretario de Prensa del gobierno de Isabel Perón y sobreviviente del terrorismo de Estado advierte sobre el clima político actual, llama a una movilización “sin banderías” y vuelve a denunciar la apropiación de Papel Prensa.

En un nuevo aniversario del golpe de Estado, Osvaldo Papaleo adviritió sobre el clima político y pone el foco en los actos por este 24 de marzo. “Alguna provocación están por hacer”, sostuvo, y trazó un paralelismo directo entre el rumbo actual y la última dictadura: “Este Gobierno no solo justifica el golpe: ideológicamente es igual”.

Con la mirada puesta en la movilización, el exfuncionario del último gobierno de Juan Domingo Perón insiste en la necesidad de una respuesta unificada. “Hay que ir todos juntos a la Plaza, sin banderas” , planteó, y remarcó que la sociedad ya tiene incorporado el carácter criminal del terrorismo de Estado, aunque advirtió sobre intentos de reabrir esa discusión.

Periodista: ¿Cómo ve el clima político y el debate que volvió a abrir el Gobierno sobre la dictadura?

Osvaldo Papaleo: Yo creo que alguna provocación están por hacer. Este Gobierno no solo justifica el golpe: ideológicamente es igual. Busca los mismos objetivos. Martínez de Hoz decía “achicar el Estado es agrandar la Nación” y hoy el discurso es muy parecido. Por eso tenemos que generar una enorme movilización y un estado de conciencia en la sociedad. Como pasó cuando la Corte quiso aplicar el 2x1: se llenó la Plaza de Mayo sin distinción de sectores. Bueno, ahora tenemos que ir a lo mismo.

P: ¿Siente que ese consenso social sobre los crímenes de la dictadura se está erosionando?

O.P.: No. La sociedad tiene incorporado que lo de la dictadura fue un hecho criminal, y también lo de Malvinas. Hay una batalla cultural que está ganada en ese sentido. El Gobierno cree que con provocaciones o gestos puede instalar otra cosa, pero la memoria está muy presente. Lo que tenemos que hacer nosotros es reforzarla y no fragmentarnos.

P: ¿Qué debería pasar este 24 de marzo?

O.P.: Unidad. Hay que ir todos juntos a la Plaza. Sin discutir horarios ni banderías. Levantar consignas comunes o, si hace falta, bajar banderas sectoriales. Tiene que ser una movilización masiva, arrolladora, de todos los sectores: peronismo, izquierda, radicalismo, todos los que estén comprometidos con la democracia y el rechazo al genocidio.

P: El Gobierno habla de “memoria completa” y busca interpelar a los jóvenes. ¿Cómo se disputa ese sentido?

O.P.: Con información. En las familias hay memoria: padres, abuelos, tíos saben lo que pasó y lo cuentan. No creo que los jóvenes estén tan desinformados como se dice. Pero además hay que decir las cosas con claridad: acá hubo un plan sistemático, se robaron bebés, tiraron gente de los aviones. No eran delitos menores. Fueron crímenes aberrantes. Y cuando ves que la vicepresidenta cuenta con naturalidad que visitaba a Videla, hay que explicarle a los jóvenes qué significa eso. No es una anécdota: es una definición política.

P: ¿Espera medidas concretas del Gobierno, como indultos o beneficios a represores?

O.P.: Puede haber intentos de ese tipo, incluso indultos selectivos para generar provocación. Pero también hay señales contrarias. Hoy, por ejemplo, la Justicia rechazó un pedido de salidas transitorias de un condenado por delitos de lesa humanidad en una causa en la que soy damnificado. Eso muestra que hay un estado de conciencia que sigue funcionando.

P: En ese marco, también plantea una autocrítica hacia la dirigencia política.

O.P.: Sí, claro. Cuando algunos sectores coquetean con posiciones como las de Milei, están coqueteando con lo que el radicalismo de Alfonsín y todo el arco político democrático rechazó históricamente. No se puede banalizar esto. El proceso fue durísimo, tanto por el genocidio como por el modelo económico que destruyó a trabajadores y también a empresarios nacionales.