Avanza la creación de una mesa ampliada del Norte Grande junto Córdoba, Santa Fe y provincias patagónicas

Busca ser un espacio para fomentar el desarrollo y la defensa de las economías regionales. "El desafío es claro: dar certezas y devolver la ilusión", dijo el misionero Oscar Herrera Ahuad, uno de sus impulsores.

El Norte Grande avanza en la creación de una mesa ampliada junto a Córdoba, Santa Fe y las provincias patagónicas , con el objetivo de fomentar y defender las economías regionales.

La misma lleva por nombre "Gran Mesa del Norte Grande Federal" y, además de los distritos mencionados, la conforman los 10 integrantes del bloque: Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Tucumán.

Uno de sus impulsores es el exgobernador misionero y actual candidato a diputado nacional por el oficialismo provincial, Oscar Herrera Ahuad.

En sus redes, afirmó: "Avanzamos en la creación de la Gran Mesa del Norte Grande Federal, junto a Córdoba, Santa Fe y las provincias patagónicas. Queremos una agenda propia que defienda a nuestras economías regionales: yerba, madera, leche, ganadería ovina y caprina".

"El desafío es claro: dar certezas, devolver ilusión y abrir caminos de futuro para nuestra gente", concluyó Herrera Ahuad, quien también es el presidente de la Legislatura de Misiones.

El objetivo del flamante órgano es ampliar los lazos con otras jurisdicciones en clave federal y fomentar el desarrollo de las economías regionales, con una dinámica autónoma a Nación, en medio del ajuste que el Gobierno lleva adelante sobre las provincias.

A fines de julio, el parlamento del Norte Grande sesionó en Catamarca y expresó un fuerte respaldo a los gobernadores en su pulseada por fondos con Javier Milei, al tiempo que reclamó que se declare la emergencia vial en todo el país.

Dirigentes y funcionarios de las 10 provincias que componen el bloque conformado por el NOA y el NEA animaron la 56° Sesión Plenaria del espacio en San Fernando del Valle de Catamarca, que fue encabezada por el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, a la par de su colega local, Rubén Dusso, anfitrión de la jornada. Fruto de la misma, surgió un comunicado crítico a la administración libertaria, donde se incluyeron distintas exigencias que vienen subiendo la temperatura en el vínculo entre la Casa Rosada y los caciques.

Puntualmente, los parlamentarios le dieron respaldo a los dos proyectos de ley redactados por las provincias que plantean nuevos esquemas de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles. Ambas iniciativas fueron obtuvieron media sanción en el Senado, con un amplío respaldo de legisladores de escuderías variopintas.

En ese marco, los funcionarios cargaron las tintas sobre la gestión nacional en diversos aspectos. A las quejas por la disolución de Vialidad Nacional, se sumó también un pedido para reactivar obras públicas en rutas nacionales 9, 34 y 51.