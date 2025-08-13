Osvaldo Jaldo encabezará la lista de candidatos a diputados en Tucumán y en Chaco suena Jorge Capitanich para el Senado

El peronismo de Tucumán se unió, fue el primero en el país en oficializar su lista de candidatos para las elecciones legislativas nacionales de octubre y la sorpresa fue que la nómina estará encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo , como postulación testimonial. En Salta, todo indica que el exgobernador Juan Manuel Urtubey irá primero en la lista peronista del Frente Fuerza Patria y lo que movió el tablero es la posible candidatura de Pamela Caletti , por el frente Primero los Salteños, que lleva el sello del gobernador Gustavo Sáenz . En Chaco, las primeras señales ubican al exgobernador Jorge Milton Capitanich como cabeza de lista para ocupar una banca en el Senado de la Nación, tras haber logrado la unidad de las corrientes peronistas que estuvieron divididas en las legislativas locales de mayo.

El gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo y el senador nacional Juan Manzur , su predecesor, en una muestra de un PJ unido, encabezaron este miércoles 13 un acto de pura liturgia peronista, en el que presentaron la lista de candidatos a diputados nacionales para el turno electoral nacional del próximo 26 de octubre. Con la consigna de "poner todo para derrotar en la provincia a La Libertad Avanza", el propio Jaldo encabezará la nómina, en carácter de testimonial, y el resto de los candidatos titulares serán Gladys Medina, actual diputada del Bloque Independencia (BI); Javier Noguera, legislador provincial y crítico del presidente Javier Milei desde que asumió en la Casa Rosada, y Elia Fernández de Mansilla, también del BI, a quien se le vence el mandato en diciembre . Como suplentes irán Manzur, la legisladora Carolina Vargas Aignasse , ex ministra de Gobierno y Justicia, y el actual vicegobernador Miguel Acevedo .

El primer encuentro público de Jaldo y Manzur, del pasado 9 de julio y tras meses de tensiones por la postura dialoguista del mandatario tucumano, marcó una bisagra en la postura del gobernador frente a la Casa Rosada. Desde entonces, Jaldo subió el tono de críticas a la gestión del presidente Milei por la asfixia presupuestaria en la que se encuentran las provincias, fruto de los recortes de la Nación, incluso al precio de incumplir con leyes vigentes. La presencia de Noguera en el tercer lugar la lista, exintendente de Tafí Viejo y un hombre cercano a Cristina Kirchner y Sergio Massa , garantiza que se sentará en la Cámara Baja debido a que el gobernador aclaró que su postulación es testimonial.

Tucumán renovará cuatro bancas y el peronismo aspira a quedarse con dos, como mínimo. "El peronismo está más fuerte que nunca, le vamos a ganar de punta a punta", bramó Jaldo en el acto, en un club de Banda del Río Salí, circuito electoral en el que tiene una fuerte presencia Darío Monteros , hombre de estrecha confianza del gobernador y su ministro del Interior. Y para dejar atrás cualquier suspicacia, en medio del acto Jaldo tiró: "Vení, Javier Noguera, que te quiero dar un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias Javier. Todos pensaban que nos íbamos a cabecear con Javier. Hasta para el afiche estamos ya".

"Es una nómina que tiene la potencialidad de un peronismo unido por las figuras de Jaldo, del vicegobernador Acevedo y del senador Manzur. Además, tiene territorialidad porque están representados los tres circuitos en los que está dividida la provincia, desde lo electoral, y porque contiene a las corrientes mayoritarias del PJ. Dependiendo del tipo de campaña de la oposición, que irá fragmentada a estas elecciones, no sería descabellado que el peronismo obtenga tres bancas", sostuvo el politólogo tucumano Javier Ghío , docente e investigador, consultado por Ámbito .

Sáenz definirá el tono de la campaña

En Salta, que renueva tres senadores nacionales e igual número de diputados, todo indicaba que Fuerza Patria sería el único espacio peronista para las elecciones, tras haber dado libertad de voto el gobernador Gustavo Sáenz, pese a que se inscribió a último momento el frente Primero los Salteños, integrado por varios partidos que formaron el espacio que le garantizó la reelección al mandatario salteño. Hasta el arranque de esta semana, se señalaba que el exgobernador Juan Manuel Urtubey le ganaría la disputa al senador Sergio "Oso" Leavy para encabezar la nómina para el Senado de la Nación. Todo indica que así será y la estrategia del Fuerza Patria comenzó a girar en torno a cómo convencer al voto peronista y de Sáenz para lograr su acompañamiento.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a sonar con más fuerza en los pasillos de la Casa de Gobierno, el Grand Bourg, la candidatura a la reelección de la diputada peronista Pamela Calleti por el Primero los Salteños, quien finaliza con su mandato en diciembre. Su presencia rompería con el abstencionismo por el que se pronunció Sáenz la semana pasada, al tratarse de alguien de su estrecha confianza. "Lo que se busca es consolidar el espacio que creó nuestro gobernador que, a diferencia de experiencias en Córdoba, Neuquén o Río Negro, el nuestro es provincial y nuevo", sostuvo una fuente consultada por este medio, que está en la cocina en donde se toman decisiones, quien no descartó la candidatura de Calleti. Otra fuente indicó que, aunque es poco probable que se concrete, desde el Fuerza Patria se habría ofrecido al gobernador un espacio de relevancia para que baje su frente y se constituya un solo espacio que aglutine a todo el peronismo. Se prevé que los diálogos se extiendan hasta último momento. El plazo de presentación de listas vence el próximo domingo 17 de agosto.

Capitanich, el armador

Jorge Milton Capitanich, exgobernador de Chaco, logró lo que no pudo para las elecciones legislativas de mayo: la unidad del peronismo de su provincia. La semana pasada, a horas del cierre del plazo para la inscripción de las alianzas, el justicialismo anotó el Frente Fuerza Patria, en consonancia con la denominación del acuerdo alcanzado en la Provincia de Buenos Aires y que comenzó a reproducirse en las provincias, en efecto dominó.

La alianza se cerró entre el Frente Chaco Merece Más, de Capitanich, y el Frente Primero Chaco, que conducen la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala, y elexintendente de Villa Berthet y diputado provincial, Atlanto Honcheruk, que aglutina a numerosos intendentes y que en mayo quedó en tercer lugar en los comicios provinciales. Pero la coalición también está formada por el Partido Justicialista Chaco, el Partido del Trabajo y del Pueblo, el Movimiento de Unidad, Solidaridad y Organización Social (MUSSO), el Movimiento Unidos por el Chaco, el Movimiento de Integración y Desarrollo Regional, el Movimiento Nuevo Encuentro Popular, el Movimiento Federal y Popular, y el Movimiento Bases y Principios Justicialistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmcapitanich/status/1955002638325498024&partner=&hide_thread=false Argentina enfrenta una encrucijada histórica: por un lado, el modelo de ajuste, precarización y exclusión que impulsa el gobierno nacional de Javier Milei; por otro, el modelo que defiende a la universidad pública como pilar esencial del desarrollo social, económico y cultural.… https://t.co/NB0vq8JiHD — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) August 11, 2025

Hasta hoy, es casi inamovible la candidatura de Capitanich -electo en mayo como diputado provincial- como cabeza de lista para el Senado de la Nación. Chaco renovará en octubre tres senadores y cuatro diputados nacionales, lo que augura una campaña de alto voltaje por la intención del Gobierno de engrosar su bloque en la Cámara Alta, sobre todo. El último sondeo de CB Consultora, antes del acuerdo del peronismo, le daba a la alianza entre el gobernador radical Leandro Zdero y la Casa Rosada una intención de voto del 38,9%; el 30,9% para Capitanich y un 10,7% para el peronismo disidente.