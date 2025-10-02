Axel Kicillof busca aprobar el endeudamiento en el Senado bonaerense, pero el oficialismo llega dividido y sin los votos







El gobernador busca aprobar en el Senado un endeudamiento por u$s1.045 millones para refinanciar pasivos, pero enfrenta trabas en la oposición y señales de fractura dentro de su propio bloque, lo que vuelve incierto el resultado de la sesión.

El Senado boanerense tendrá una jornada de actividad este jueves.

El Senado bonaerense sesionará este jueves con el pedido de endeudamiento del gobernador Axel Kicillof en el centro de la escena. La iniciativa, presentada en mayo y con dictamen de comisión, habilita a la Provincia a tomar deuda en pesos por el equivalente a u$s1.045 millones, bajo el argumento de refinanciar vencimientos de la gestión de María Eugenia Vidal. Pero pese al impulso que le dio el mandatario tras su triunfo electoral del 7 de septiembre, el escenario legislativo aparece empantanado: no hay consenso en la oposición y, lo que más preocupa en la Gobernación, tampoco puertas adentro del bloque oficialista.

“Es una herramienta imprescindible para cerrar el año”, justificó Kicillof esta semana, al remarcar que no busca incrementar el pasivo provincial sino reprogramar obligaciones. El proyecto también contempla la creación de un fondo de asistencia municipal y la condonación de deudas que los distritos contrajeron con la Provincia durante la pandemia. Sin embargo, el principal punto de conflicto es cómo se financiarán los municipios: el texto fija que el 8% de la deuda se destine a un Fondo de Inversión Municipal, mientras que intendentes oficialistas y opositores reclaman un monto fijo que no dependa de futuras colocaciones.

kicillof El gobernador Kicillof tiene obstáculos para lograr la aprobación del refinanciamiento de deuda.

Axel Kicillof busca aprobar endeudamiento por u$s1.045 millones La vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, encabezó las negociaciones con la oposición. Necesita sumar al menos diez voluntades más allá de las 21 bancas de Unión por la Patria para alcanzar los dos tercios que requiere la autorización de deuda. Los contactos se concentraron en el PRO -que cuenta con nueve escaños- y en pequeños bloques como Unión y Libertad o el monobloque de Joaquín De la Torre. Pero hasta ahora no hay garantías. En la UCR no lograron una posición unificada y La Libertad Avanza adelantó que votará en contra.

A la dificultad matemática se suman las internas del propio peronismo. En La Cámpora y sectores kirchneristas remarcan que no fueron consultados sobre la estrategia y que la convocatoria a sesión los tomó por sorpresa. La presidenta del bloque, Teresa García, citó a sus senadores a las 11.30 para ordenar posiciones, aunque en la previa se anticipa una reunión tensa. Incluso hay dudas sobre la presencia de todos los legisladores oficialistas en el recinto.

En paralelo, algunos sectores opositores aprovechan la pulseada para reclamar espacios en organismos clave como el Banco Provincia o en las vacantes de la Suprema Corte bonaerense. En la Gobernación reconocen que el resultado ya no depende del Ejecutivo sino de la aritmética legislativa. Aún así, Kicillof pidió que el tema se trate este jueves, y recibió en su despacho a Magario y al ministro de Economía, Pablo López, para analizar hasta dónde ceder en la negociación. Si no logra los consensos, el proyecto podría volver a quedar en suspenso y quedar atado a la discusión del Presupuesto 2026. Lo cierto es que, más allá del aval político que dio el triunfo electoral, la foto de este jueves mostrará hasta qué punto Kicillof puede trasladar ese capital a la Legislatura bonaerense.