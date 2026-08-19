Axel Kicillof encabezó un acto de la CGT de Chaco y se reúne con empresarios de la provincia

El gobernador viajó al norte como parte de su gira para consolidar un armado nacional con miras al 2027. Se mostró junto al senador Jorge Capitanich y fustigó a Javier Milei. "No se puede vivir porque unos pocos se llevan todo", lanzó.

Axel Kicillof desembarcó este miércoles en Chaco como parte de una gira para consolidar un armado político nacional con miras al 2027. La jornada incluyó un acto con la filial local de la Confederación General del Trabajo (CGT) , una visita al municipio de Colonia y una reunión con empresarios, y culminará en la Universidad Nacional del Nordeste, donde presentará su libro.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires pisó territorio chaqueño junto a una comitiva que incluyó a los ministros bonaerenses de Gobierno, Carlos "Carli" Bianco ; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque ; de Trabajo, Walter Correa ; y de Seguridad, Javier Alonso .

Su primera parada fue un acto de la CGT Chaco, junto al senador Jorge Capitanich , a Héctor Dáer y los dirigentes gremiales Adrián Bellomi e Isaías Alegre . Allí afirmó que que el modelo de Javier Milei "está destruyendo el salario, el empleo, a los trabajadores, a los empresarios y al Estado" y planteó que "cada vez que gobierna la derecha, la resistencia y la posterior transformación surge de la unidad de los trabajadores".

"No hay discusión de cúpula y dirigentes que pueda destruir la unidad que se forja entre los trabajadores. pasó con Macri y les ganamos las elecciones. Está pasando con Milei. Los trabajadores no bajan las banderas", dijo.

Luego, criticó la situación económica de la Argentina, expresó que "no se puede vivir porque unos pocos se llevan todo", se refirió al problema de la morosidad de las familias y lamentó que el Presidente diga a quienes se endeudan para poder comer que "nadie les puso una pistola en la cabeza para endeudarse".

"No alcanza el sueldo para la comida, para los remedios, para el alquiler. No es un error, es decisión de Milei llevarse recursos de un sector a otro, dárselo a sus amigos", subrayó y completó: "La gente se endeuda para sobrevivir".

A su turno, Capitanich expresó que Kicillof es "un amigo de la vida que conoce muy bien este territorio" y destacó "el gran compromiso que deben tener trabajadores y dirigentes políticos, económicos y sociales para unir esfuerzos y sacar a Milei, que está destruyendo el aparato productivo de la Argentina".

"Más de 30 mil pymes cerraron y 11 mil trabajadores se quedaron sin empleo, el salario público y privado se deterioró; cayó el consumo, no se pueden pagar la boletas, ni el alquiler". Por eso, es muy bueno que la CGT de Chaco siga defendiendo a los trabajadores", expresó y cerró: "Debemos recuperar el gobierno provincial en 2027".

Luego, Dáer manifestó que Kicillof "tiene la mayor responsabilidad de gobierno en la provincia de Buenos Aires y, como no se arrodilla, le retacean los fondos; pero el compañero lleva adelante la gestión, sostiene la obra pública, la administración de la provincia, auxilia a las empresas que cada vez tienen más crisis".

"La llegada de Axel tiene una connotación no sólo afectiva o de transmisión de conocimiento, sino de la esperanza del peronismo en el futuro para volver a ser gobierno en 2027", prosiguió el dirigente gremial e hizo un llamado "a la unidad del peronismo en Chaco".

Axel Kicillof, junto a Sergio Phipps, intendente de Colonia Benítez.

"Yo sé que él siempre nos pide prudencia, pero él es la esperanza del peronismo. Se puso el escudo para defender y enfrenar las políticas recesivas de este gobierno. Eso amerita que para los trabajadores sea el mejor candidato a presidente que tiene el peronismo", agregó.

Posteriormente, el gobernador bonaerense viajó a Colonia Benítez, donde se mostró con el intendente local, Sergio Phipps, junto a otros alcaldes y dirigentes justicialistas de la provincia. Cabe recordar que el distrito está actualmente bajo la comandancia del radical Leandro Zdero, aliado de La Libertad Avanza (LLA).

En 2023, Zdero derrotó a Jorge Capitanich en primera vuelta y terminó con 16 años de hegemonía peronista.