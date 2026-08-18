Axel Kicillof acelera la nacionalización de su proyecto político: viajes a Chaco y Uruguay y encuentro con peronismos provinciales

El gobernador bonaerense profundiza la expansión del Movimiento Derecho al Futuro hacia otras provincias. La agenda incluye una visita a Chaco, un seminario peronista en La Plata y un congreso regional en Montevideo.

Visitas a Chaco y Uruguay y reuniones con peronismos provinciales son algunas de las actividades de Axel Kicillof.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, profundiza el armado político del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y avanza con una agenda que combina despliegue territorial en la provincia de Buenos Aires, presencia en otras jurisdicciones y actividades de alcance regional , con el objetivo de ampliar su base electoral y consolidar una eventual candidatura presidencial , aunque todavía no exista una postulación formal.

La definición quedó planteada en un encuentro del MDF realizado la semana pasada en La Plata, encabezado por los ministros de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , a cargo de la organización provincial, y de Desarrollo, Andrés "Cuervo" Larroque , responsable del armado nacional. Según trascendió, allí se transmitió a los dirigentes la necesidad de fortalecer el esquema bonaerense y, al mismo tiempo, expandirlo al resto del país .

"El camino elegido para fortalecer la alternativa federal de cara a las elecciones del año próximo es tener mucha presencia en todos lados, escuchando a la gente y a sus problemáticas, sumando dirigencia y militancia" , señaló a Ámbito un estrecho colaborador del mandatario bonaerense.

La construcción nacional del gobernador convive, sin embargo, con una interna peronista que permanece en pausa. La cumbre que Kicillof mantuvo días atrás en el Hotel Emperador, en la Ciudad de Buenos Aires, con Máximo Kirchner y Sergio Massa -que contó también con la participación de varios gobernadores peronistas y los jefes de bloque del Congreso- permitió acordar un trabajo conjunto para intentar sostener las PASO, pero no avanzó hacia un entendimiento político de fondo.

Es que el armado de cara a 2027 sigue lleno de incógnitas y la disputa por el liderazgo del justicialismo sigue abierta. En el cristinismo todavía no despejaron si el respaldo de la expresidenta terminará siendo para Kicillof, y sectores de La Cámpora insisten con instalar la candidatura de la propia Cristina Kirchner , pese a la inhabilitación que pesa sobre ella. A esa ecuación se suma el líder del Frente Renovador, que viene moviendo fichas para reposicionarse como el candidato de una eventual unidad peronista y que recibió, en las últimas semanas, algunos guiños del entorno de la expresidenta, algo que choca de lleno con la estrategia del gobernador bonaerense de construir por fuera del resto del espacio.

Seguimos encontrándonos. Esta vez en #Ramallo , en el Plenario del @MOVIMIENTODAF de la Segunda Sección, junto a compañeros y compañeras que compartimos la decisión de construir una alternativa política frente al ajuste y la motosierra de Milei. pic.twitter.com/0Wyk8ib8yP

En el entorno de Kicillof, de todos modos, ven con tranquilidad ese escenario. "Sería bueno que otro compañero se presente en una PASO contra Axel", señaló un ministro bonaerense consultado por este medio, y agregó: "Pero si nosotros estamos para ganar una primaria 70 a 30, veo difícil que alguien se anime".

En ese escenario, Kicillof mantiene por ahora su estrategia de avanzar con un armado propio, sin cerrar acuerdos con el resto de los sectores del peronismo y con la mirada puesta en una eventual competencia interna que le permita legitimar su candidatura. La continuidad de las PASO resulta central para ese esquema, ya que permitiría a los distintos sectores del PJ competir dentro de una misma estructura si no alcanzan un acuerdo previo. Mientras esa discusión queda abierta, el gobernador acelera la construcción territorial del MDF y busca llevar su armado más allá de la provincia de Buenos Aires.

La agenda

El primer paso de esa expansión será mañana en Chaco, donde Kicillof participará de actividades junto al senador nacional y exgobernador Jorge "Coqui" Capitanich. La agenda contempla su presencia en la asunción de autoridades de la CGT local y la presentación de su libro De Smith a Keynes en la Universidad Nacional del Nordeste.

La visita a Chaco se inscribe en la intención del gobernador de darle una dimensión federal al armado del MDF. La provincia es gobernada actualmente por el radical Leandro Zdero, y la actividad sindical estará coordinada por el dirigente Héctor Daer, quien ya había participado de una actividad similar en Córdoba.

El esquema político de Kicillof tiene su base más sólida en el territorio bonaerense, donde trabajan dirigentes de su círculo más cercano como Jorge Ferraresi, Mario Secco, Alberto Descalzo, Walter Correa, Javier Rodríguez, Cristina Álvarez Rodríguez, Carlos Bianco, Gabriel Katopodis y Julio Alak, además de referentes de organizaciones sociales. El desafío pasa ahora por replicar ese esquema a nivel federal, tarea en la que además participa Augusto Costa, quien lidera el armado del espacio en la Ciudad de Buenos Aires desde marzo.

La semana pasada, en un encuentro con titulares de PJ de diferentes distritos de la Quinta sección electoral, Kicillof destacó que "el peronismo no puede ser solo un instrumento electoral, tiene que ser un espacio de participación, de formación política y de acompañamiento territorial para escuchar y organizar a nuestro pueblo" y resaltó: "Estoy convencido de que le vamos a ganar a Milei, pero esa victoria no va a llegar sola: la tenemos que construir desde cada localidad y cada barrio con mucha convicción y fuerza militante".

El gobernador participó de un encuentro con peronistas de la Quinta Sección Electoral.

El sábado, en un plenario del MDF en Ramallo, Espinoza planteó ante más de 4.000 militantes la necesidad de ampliar la base electoral del peronismo. El intendente de La Matanza y titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM) sostuvo que debe construirse un frente amplio, con el peronismo como columna vertebral, pero incorporando a sectores no peronistas, pequeños productores, comerciantes y empresarios que se hayan desencantado con el gobierno de Javier Milei. “Vamos a seguir recorriendo la provincia, vamos a seguir recorriendo el país, escuchando a nuestra gente, aprendiendo y generando una nueva Argentina con futuro para todas y todos", planteó el jefe comunal y dijo que ello se logra con "Axel Presidente".

Encuentro con peronismos provinciales

La expansión territorial tendrá otro capítulo el jueves en La Plata, donde Kicillof encabezará, en su condición de presidente del PJ bonaerense, un seminario organizado por el Frente Nacional Peronista, espacio que conduce el exintendente de Florencio Varela Julio Pereyra.

El encuentro, denominado “Peronismo por Peronistas”, tendrá lugar en la sede del PJ de la capital bonaerense y se desarrollará a través de distintos paneles sobre soberanía energética, la relación entre la Nación, las provincias y los municipios, desarrollo económico, producción, educación, políticas de cuidado y el modelo de Estado nacional que propone el peronismo.

Fernando Espinoza llamó a ampliar la base del peronismo.

La convocatoria tendrá presencia de dirigentes de distintas provincias. Entre ellos estarán funcionarios del gobernador riojano Ricardo Quintela, el vicegobernador de Salta Antonio Marocco, intendentes de Jujuy y Santa Fe, además de la senadora nacional Carolina Moisés, el diputado nacional Pablo Todero, y el diputado provincial Darío Martínez.

En paralelo, Kicillof prepara su desembarco en Montevideo, donde participará del Tercer Congreso Panamericano junto a dirigentes progresistas de la región. La actividad reunirá a referentes como la dirigente chilena Jeannette Jara, la exvicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky y el expresidente colombiano Ernesto Samper.

El gobernador integrará la delegación argentina junto al diputado nacional y excanciller Jorge Taiana y el representante argentino ante el Parlamento del Mercosur, Gabriel Fuks. El encuentro abordará cuestiones vinculadas con la integración económica, la reindustrialización, la soberanía digital, la seguridad, el multilateralismo y las políticas de bienestar.

La semana cerrará el sábado 22 en San Martín, con el lanzamiento del MDF Juventudes, un acto que había sido programado originalmente para el 6 de junio pero que se pospuso por el fallecimiento del Indio Solari. El gobernador les pidió a los referentes juveniles del espacio que articulen con otras provincias, por lo que se espera que el acto tenga alcance federal.

El calendario del kicillofismo sumará además un acto propio el sábado 17 de octubre -Día de la Lealtad Peronista-, en un municipio a definir. A la vez, el espacio prepara para septiembre un plenario nacional del MDF, que podría convertirse en una nueva demostración de fuerza y en otro paso de la expansión federal del armado.

"Participará Axel y será en algún lugar del Conurbano, cosa de que sea accesible para la gente que venga de las provincias", adelantó un ministro bonaerense a este medio. 'Después de ese lanzamiento federal del MDF, comenzaremos a hacer plenarios provinciales y regionales. Hay muchas ganas de participar, Axel la rompe en las provincias. Conecta mucho con la gente. Vamos a convocar a la militancia y a los 'sueltos'", agregó.

Con ese calendario, el gobernador busca sostener dos frentes en simultáneo: consolidar la estructura bonaerense del MDF y, al mismo tiempo, ganar terreno en el resto del país antes de que se acelere el calendario electoral. La construcción sigue sin una candidatura formal, pero cada acto, cada viaje y cada plenario se lee puertas adentro del peronismo como una ficha más en el tablero que el gobernador arma de cara a 2027.