Para este viernes se espera un descenso que se hará notar con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y con una temperatura se ubicará entre los 5 grados de mínima y los 12 grados de máxima.

Vuelve el frío intenso en el AMBA: cómo estará el clima el fin de semana y que día bajará la temperatura.

Tras varias jornadas con climas más benévolos, el frío volverá a hacerse presente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico que confirma un nuevo desplome de la temperatura a partir de los próximos días en la región.

El alivio de mitad de semana parece ser temporario y dejará paso a un fin de semana gélido, donde los abrigos volverán a ser protagonistas indiscutidos al aire libre. Para este viernes se espera un descenso que se hará notar con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y con una temperatura se ubicará entre los 5 grados de mínima y los 12 grados de máxima .

El sábado se presenta como el día más frío. El fin de semana arrancará con un marcado desplome térmico. El cielo se presentará despejado en la madrugada y la mañana, dando paso a una nubosidad parcial por la tarde y noche. Se espera una mínima de apenas 2 grados y una máxima de 12 grados.

Para el domingo , las condiciones de frío matutino persistirán bajo un cielo parcialmente nublado, con registros que oscilarán entre los 3 grados de mínima y los 13 grados de máxima.

En tanto, la semana laboral comenzará con un cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde con nubosidad parcial. El termómetro para el lunes marcará entre 5 grados y 14 grados ; es decir, todavía con frío.

Para este viernes se espera un descenso que se hará notar con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y con una temperatura se ubicará entre los 5 grados de mínima y los 12 grados de máxima.

Ya a partir del martes se prevé un paulatino ascenso de los registros térmicos, con una mínima de 9 grados y una máxima de 16 grados, mientras que el miércoles el ambiente continuará templándose con marcas que se moverán entre los 11 grados y los 18 grados.

Súper El Niño: cómo afectará al AMBA y al resto del país durante los próximos meses

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el SMN encendieron las alarmas: existe más de un 90% de probabilidades de que el fenómeno "Súper El Niño" alcance una intensidad excepcional durante el último tramo de 2026.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aparece entre las regiones que deberán seguir con atención la evolución del fenómeno, especialmente durante la primavera. En este sentido, septiembre, octubre y los meses siguientes serán claves.

El Niño suele favorecer modificaciones en la circulación atmosférica que pueden aumentar la frecuencia o intensidad de determinados episodios de lluvia en el centro-este del país. Para Buenos Aires, esto significa un escenario con mayores probabilidades de precipitaciones y períodos de tiempo inestable durante los próximos meses.

Para el AMBA, la principal preocupación estará puesta en la posibilidad de períodos de lluvias más frecuentes, tormentas intensas y acumulados importantes de agua. Para el resto del país, el escenario será diferente según cada región, pero el exceso de precipitaciones y sus consecuencias serán uno de los principales factores a monitorear.