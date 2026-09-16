La escapada ideal para una desconexión total: un rincón a pocas horas de CABA con menos de 300 habitantes

Calles arboladas, construcciones con historia y tradiciones camperas forman parte de una propuesta diferente para quienes buscan bajar un cambio.

Conserva el paisaje y la tranquilidad característicos de los pequeños pueblos del interior bonaerense.

Para quienes buscan una opción de turismo rural sin alejarse demasiado de Buenos Aires, la provincia ofrece pequeños destinos donde el paisaje cambia por completo el ritmo del fin de semana. Uno de ellos es Hale, una localidad del partido de Bolívar que conserva una marcada identidad de pueblo de campo.

Con una población que ronda los 200 habitantes Hale se presenta como un lugar de calles tranquilas, grandes arboledas y construcciones vinculadas con su pasado ferroviario. Está a unos 309 kilómetros de CABA y el recorrido en auto demanda aproximadamente cuatro horas, aunque el tiempo puede variar según el punto de partida y el tránsito.

Hale pertenece al partido de Bolívar , en el centro-norte de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con el sitio oficial del Municipio de Bolívar, la localidad se encuentra sobre la Ruta Provincial 65, a unos 50 kilómetros al nordeste de la ciudad cabecera del partido.

La distancia con la Ciudad de Buenos Aires es de aproximadamente 309 kilómetros , una cifra que aparece también en diferentes publicaciones dedicadas a las escapadas bonaerenses. El viaje desde CABA ronda las cuatro horas en automóvil, aunque puede extenderse dependiendo de las condiciones del camino.

El acceso habitual combina autopistas y rutas nacionales y provinciales. Una de las alternativas consiste en salir de la Ciudad por la Autopista Ezeiza-Cañuelas y continuar por la Ruta Nacional 205 en dirección a Bolívar. Desde allí se toma la Ruta Nacional 232, hasta alcanzar Hale. Otra posibilidad es ingresar por la Ruta Provincial 65, desde el corredor de la Ruta Nacional 5.

Las construcciones históricas forman parte de la identidad de esta localidad bonaerense. Instagram gui10road

Qué se puede hacer en Hale

Uno de los mayores atractivos de Hale está en sus caminos arbolados. Las calles y accesos rodeados de vegetación ofrecen un escenario sencillo para caminar, andar en bicicleta o simplemente recorrer el pueblo sin apuro. Es una postal bastante distinta a la de las ciudades bonaerenses más pobladas.

El patrimonio local también merece una parada. Entre los puntos destacados aparecen la capilla dedicada a la Virgen de Luján, la antigua estación ferroviaria y distintas construcciones de estilo campestre. La estación recuerda el pasado ligado al ferrocarril, que tuvo un papel central en el crecimiento de numerosas localidades del interior bonaerense.

Otro espacio para conocer es la Plaza San Martín, con bancos y juegos para chicos, además del tradicional Club de Hale. Son lugares que permiten observar de cerca una dinámica de pueblo donde los espacios públicos todavía funcionan como puntos de encuentro.

La gastronomía también forma parte de la propuesta. Hale cuenta con bodegones de campo que ofrecen platos caseros y preparaciones asociadas a la cocina tradicional. Entre las opciones mencionadas por distintas fuentes aparecen carnes, pastas, minutas, postres y productos dulces. Algunos de estos espacios funcionan en edificios que antiguamente tuvieron otros usos comerciales, como una vieja panadería o un almacén de ramos generales.

Las calles de la localidad invitan a recorrer un escenario marcado por las arboledas y las construcciones tradicionales. Instagram gui10road

Cómo ir hasta Hale

Desde CABA, el recorrido más directo comienza por la Autopista Ezeiza-Cañuelas y continúa por la Ruta Nacional 205 hacia Bolívar. Una vez avanzado el trayecto, el acceso se completa por la Ruta Nacional 232 hasta llegar a Hale. El viaje total es de unos 309 kilómetros y demanda alrededor de cuatro horas en condiciones normales.

Otra opción consiste en salir por las rutas nacionales 7 y 5 hasta conectar con la Ruta Provincial 65, un camino que también permite alcanzar la localidad desde el corredor oeste de la provincia. Esta alternativa puede resultar conveniente según el punto exacto de partida.

Al tratarse de una localidad pequeña, es recomendable viajar con cierta planificación: revisar el estado de las rutas, cargar combustible antes de ingresar a los tramos menos poblados y confirmar previamente los horarios de los lugares gastronómicos o las actividades que se quieran visitar.