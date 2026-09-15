La Junta Electoral bonaerense aprobó un proyecto para digitalizar y preservar su archivo histórico + Agregar ámbito en









La iniciativa contempla la identificación, catalogación, acondicionamiento, captura digital y conservación de documentación vinculada con las asociaciones políticas, los electores y los procesos electorales.

También se prevén tareas de restauración para aquellos materiales que se encuentren en mal estado. Telam

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto para digitalizar y preservar su archivo patrimonial, que contiene documentación de valor institucional e histórico vinculada con la actividad de las asociaciones políticas, los electores y los procesos electorales.

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La medida fue dispuesta por las secretarías de Actuación, Administrativa y de Modernización del organismo y contempla un proceso destinado a resguardar la documentación y facilitar su conservación y consulta, además de reducir el uso de papel en los trámites administrativos.

Según lo establecido en la disposición publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense, se llevarán adelante acciones para la identificación, catalogación, acondicionamiento, captura digital y conservación física y digital de los documentos. También se prevén tareas de restauración para aquellos materiales que se encuentren en mal estado.

El proyecto apunta además a garantizar la trazabilidad de la documentación y la integridad de los expedientes, mediante mecanismos de identificación como marcas de agua o sellos propios de la Junta Electoral.

El organismo aclaró que la digitalización no implica la publicación irrestricta de toda la documentación. En particular, deberán resguardarse los datos personales de electores y afiliados, así como los expedientes correspondientes a asociaciones políticas y las afiliaciones, de acuerdo con la normativa vigente sobre acceso a la información y protección de datos.

La disposición establece que la Dirección General Electoral deberá elaborar un protocolo de tareas para llevar adelante el proceso sobre el material electoral. La iniciativa se enmarca en las normas provinciales vinculadas con la gestión documental, el acceso a la información pública y la denominada "despapelización" de la administración bonaerense. La disposición fue firmada por el secretario de Modernización, Vicente Fasano; el secretario Administrativo, Diego Adolfo Nobile; y el secretario de Actuación, Daniel Jorge Demaría Massey.

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