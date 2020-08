CABA: Nación vetó regreso, pero abrirán escuelas para usar las PC

Será de la mano de un encuentro entre mañana y pasado del ministro de Educación, Nicolás Trotta, y su par porteña, Soledad Acuña. Allí la ministra le presentará un protocolo para “abrir los espacios informáticos, primero en escuelas secundarias”.

En esa línea, Trotta se mostró ayer permeable a analizar la intención porteña de abrir algunas escuelas en CABA para que chicos con problemas de conectividad puedan acceder a una computadora y a internet, con turnos y cumplimiento de protocolos.

“Vamos a trabajar con la ministra para que en algunas escuelas se puedan abrir -con protocolos, turnos y distanciamiento- los gabinetes informáticos, pero no para esos 5 mil chicos sino para los estudiantes en general que tienen una mala conectividad en el hogar o que no tienen computadora, para mejorar el vínculo con la escuela”, sostuvo Trotta. “Estamos abriendo los gabinetes tecnológicos de las escuelas para que los chicos puedan ir a usar las computadoras”, dijo Acuña.

Acuerdos

“Seguiremos viendo día a día la posible vuelta a clases en la Ciudad; todo se irá acordando, no haremos cosas por nuestra cuenta, sin consultar”, aseguró Acuña, ante Radio Rivadavia. Y, entre las variantes en análisis para recuperar contenidos, dijo que están pensando en CABA en “escuelas de verano”. “Puede haber días de febrero que se usen”, sostuvo, aunque se trata -afirmaron desde su entorno- de una “alternativa, entre varias que se están barajando”.

La difusión de un primer proyecto porteño que evaluaba un potencial retorno a clases para esos 5 mil alumnos generó el rechazo de gremios y una advertencia de Trotta. “Hubo funcionarios que plantearon ese regreso al aula y a partir de allí es que nos opusimos”, dijo a Radio Mitre, además de aclarar que no fue Rodríguez Larreta. “En este momento no se puede volver a la presencialidad; no vamos a exponer a ningún niño y docente en un distrito donde hay mayor circulación de Covid”, afirmó, ante Radio 10.

Pero sí planteó la razonabilidad de la inversa.“Queremos que la escuela vaya a los chicos; no necesariamente su maestra sino alguien del equipo socioeducativo, a acompañar y generar el vínculo con la familia”, dijo, respecto de un acompañamiento que ya opera en otras provincias. Bajo esa línea, desde filas porteñas aseguraron a este diario que mañana comenzarán a buscar “casa por casa” a esos alumnos que no tuvieron vínculo con la escuela, para “entender qué les pasó en este tiempo y diseñar planes acordes a sus necesidades”.