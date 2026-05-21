Jorge Macri anunció que regulará las aplicaciones de viajes y modernizará el sistema de taxis en CABA

El jefe de Gobierno impulsa cambios por decreto y vía proyecto de ley al régimen vigente. "Desde ahora, taxis y aplicaciones van a competir con reglas claras”, afirmó. Una por una, las modificaciones que empuja Ciudad.

El Gobierno de la Ciudad empuja cambios al régimen de taxis y regula aplicaciones de viajes.

El Gobierno de Jorge Macri enviará un proyecto a la Legislatura porteña para ordenar las aplicaciones de viajes y modernizar el sistema de taxis . También rubricará un decreto que propiciará cambios y avanzará con la eliminación de tasas. "Desde ahora, taxis y aplicaciones van a competir con reglas claras” , afirmó el mandatario porteño. Uber destacó las reformas.

La iniciativa fue presentada este jueves por Macri durante una reunión que se llevó a cabo en la sede gubernamental de Parque Patricios. Lo acompañaron representantes del Sindicato de Taxistas y de las empresas de aplicaciones de viaje Uber y Cabify, junto al jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny y el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua.

"Durante muchos años, la política fingió demencia, eligió mirar para otro lado. Todos usaban las plataformas y sabían que existían, pero nadie se animaba a ordenar las cosas. Y para los taxis tampoco funcionaba. Los habían dejado atrapados en un sistema lleno de requisitos absurdos y cada vez menos competitivos”, sostuvo y aseguró que el reordenamiento busca "poner la libertad de los usuarios por encima de las trabas burocráticas".

Los cambios regulatorios, para el caso de las apps, y desregulatorio para los taxis, será debatido en el seno de la comisión de Tránsito y Transporte que preside el legislador del radicalismo, Francisco Loupias, quien estuvo presente en el anuncio junto al diputado porteño del oficialismo, Pablo Donati.

El decreto y el proyecto apuntan a "agilizar viajes, mejorar la seguridad y reducir trámites" para los choferes de taxis, en el marco de un proceso de normalización de la convivencia entre el servicio de taxis y las aplicaciones digitales, un sector marcado por conflictos regulatorios y protestas que incluyeron episodios de violencia.

jorge macri apps de viajes y taxistas El jefe de Gobierno encabezó los anuncios durante una reunión con representantes de taxis y de las empresas de aplicaciones de viajes.

Los cambios que impulsa CABA en las apps de viajes y en los taxis porteños

Ante el avance del uso de los servicios de aplicaciones, en CABA consideran oportuno impulsar una actualización del Código de Tránsito y Transporte. La normativa vigente impone una serie de requisitos y obligaciones al taxista, como la renovación anual de licencia, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la renovación de la tarjeta de chofer, entre otros, que deben realizarse a través de trámites separados y que tienen diferentes aranceles.

Entre los cambios, CABA propondrá la habilitación de trabajo con vehículos de mayor porte y con capacidad de hasta ocho plazas, incluido el conductor; se permitirán vehículos categoría M1, como una camioneta familiar, y se reducirá la capacidad mínima de pasajeros de 5 a 4 para posibilitar el uso de autos más chicos.

En paralelo, por decreto se eliminará la capacidad mínima de baúl o compartimiento de carga que determina el código actual y el máximo de plazas permitidas para vehículos accesibles. También suprimirán la obligatoriedad de formalizar la operatoria mediante escribano público y de validar por la misma vía la transferencia de una licencia, la constancia de radicación y la vinculación a la app BA Taxi.

Asimismo, se avanzará con eliminar la obligatoriedad de turnos fijos, del uso de tarjetas físicas identificatorias -se habilitará el uso de identificación digital-, y del uso de camisa en conductores.

Mientras que a través del proyecto de ley, el Gobierno propondrá eliminar la obligatoriedad de constancia de adhesión a BA Taxi (que ya fue concesionada), la eliminación de las tasas de transferencia, costos de renovación y transferencias de licencias; y la supresión de tasas de renovación para conductores de taxis: altas, bajas y otras modificaciones.

En cuanto a las medidas para plataformas de viajes, CABA establecerá la obligatoriedad de contar con VTV al día y un seguro específico creado para los autos de aplicaciones por la Superintendencia de Seguros de la Nación. También determinarán un mínimo de edad de 21 años para poder registrarse como conductor y el uso de licencia profesional. Una vez en vigencia, darán 90 días para el cumplimiento.

sanchez zinny y loupias Francisco Loupias, legislador porteño, durante la reunión con taxistas y empresas de aplicaciones de viajes.

La Legislatura debatirá cambios al régimen de taxis y apps de viajes

Los cambios al régimen de taxis y las regulaciones propuestas al sistema de aplicaciones nacen de un acuerdo con representantes de ambos sectores al que se arribó luego de múltiples reuniones que estuvieron encabezadas por Loupias, presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, y por funcionarios de la cartera de Movilidad que conduce Pablo Bereciartua.

"Es un paso muy importante que se ha dado después de mucho trabajo y diálogo entre las aplicaciones informáticas y los trabajadores del taxi", afirmó el legislador durante la reunión. Consideró también que representa "una respuesta concreta a un reclamo histórico" de parte de los conductores.

Además, celebró la inmediatez del Poder Ejecutivo en tomar el tema y en avanzar con propuestas concretas. "Es una problemática que requería una respuesta urgente", dijo.

Para Loupias, es "fundamental" que el Estado "esté presente para regular este tipo de actividades" en pos de garantizar "la competencia entre las distintas modalidades de transporte" para que se desarrolle "de manera leal, transparente y con reglas claras para todos".

Respecto al futuro tratamiento en la Legislatura, el oficialismo y el bloque radical deberán articular voluntades para lograr su aprobación. "Ahora comienza una etapa clave: construir consensos entre los distintos espacios políticos de la Legislatura para avanzar en un proyecto de ley que contemple los diferentes reclamos y permita reglamentar definitivamente esta situación", sentenció.

Desde Uber también destacaron el anuncio de Macri. "Valoramos el reconocimiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al rol que cumplimos desde hace 10 años en la movilidad urbana y la apertura a un nuevo capítulo de colaboración", dijeron y anticiparon que darán cumplimiento a las pautas de la Secretaria de Transporte "de forma clara para usuarios y conductores, manteniendo nuestro foco en ofrecer opciones de movilidad confiables y oportunidades económicas flexibles".

Entre las propuestas, CABA también impulsará la simplificación del trabajo de taxistas habilitando el pago electrónico, la validación automática de pasajeros y el acceso a viajes desde el celular.