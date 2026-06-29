Diego Santilli: "Manuel Adorni anímicamente no daba más"

En su primera entrevista como jefe de Gabinete, el sucesor de Adorni aseguró que el exfuncionario llegó al límite por la crisis política y la investigación judicial en su contra. También confirmó que afrontará la causa "sin fueros ni privilegios" y adelantó cuál será el eje de su gestión.

A pocas horas de asumir como nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli brindó su primera entrevista en el cargo y opinó sobre la salida de Manuel Adorn i. El funcionario aseguró que el desgaste que atravesaba el ex ministro fue determinante para su alejamiento y sostuvo que "anímicamente no daba más" .

La frase llegó mientras explicaba por qué el Gobierno aceptó la renuncia de uno de los dirigentes más cercanos al presidente Javier Milei, quien dejó el cargo en medio de la investigación judicial por su declaración jurada patrimonial y tras varias semanas de fuerte presión política en el Congreso.

"Adorni anímicamente no daba más" , afirmó Santilli durante una entrevista con A24, al referirse al estado en que se encontraba su antecesor antes de presentar la renuncia.

El flamante jefe de Gabinete sostuvo que la decisión de apartarse del cargo fue la correcta para que el ex funcionario pueda concentrarse en su defensa judicial. "Es lo que corresponde" , afirmó.

En ese sentido, remarcó que Adorni enfrentará la investigación "sin fueros ni privilegios" y descartó cualquier intento del Gobierno de brindarle protección institucional. Según explicó, la intención del Ejecutivo es que el proceso avance en la Justicia sin interferencias.

Las declaraciones de Santilli constituyen el reconocimiento más explícito hasta el momento sobre el impacto que la crisis tuvo en el ex jefe de Gabinete. Desde que se conoció la investigación judicial, el oficialismo quedó atravesado por una fuerte disputa interna respecto de la continuidad de Adorni, mientras la oposición impulsaba en el Congreso una interpelación y analizaba avanzar con una moción de censura.

Martín Menem Patricia Bullrich y Diego Santilli Diego Santilli, junto a Patricia Bullrich y Martín Menem.

Diego Santilli señaló cuáles serán los ejes de su gestión

Superada esa etapa, Santilli aseguró que el Gobierno busca recuperar la iniciativa política y concentrarse nuevamente en la gestión. En ese marco, anticipó que uno de los principales desafíos de su administración será fortalecer el diálogo con las provincias para reunir los apoyos necesarios que permitan avanzar con la agenda legislativa del oficialismo.

"El trabajo es acordar con las provincias", sostuvo el nuevo jefe de Gabinete, quien señaló que la construcción de consensos será una de las prioridades de esta nueva etapa. "Hay que tener equilibrio", agregó.

Diego Santilli es el nuevo jefe de Gabinete: euforia del PRO

Tras la confirmación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, dirigentes del oficialismo y del PRO expresaron este domingo su respaldo a la decisión del presidente Javier Milei y le desearon éxito al flamante funcionario de cara a la nueva etapa del Gobierno.

El propio Santilli utilizó su cuenta de X para agradecer la confianza del mandatario y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y aseguró que asume "el desafío más importante" de su carrera política."Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron", expresó

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Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente… https://t.co/i3mmohafvc — Diego Santilli (@diegosantilli) June 28, 2026

Uno de los primeros en pronunciarse fue el expresidente Mauricio Macri, quien reveló que habló con Santilli antes de la reunión que mantuvo con Milei en la Quinta de Olivos y celebró su designación. "Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible", señaló el líder del PRO

También manifestó su respaldo el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, quien celebró el nombramiento de Santilli y destacó la relación política y personal que los une desde hace más de tres décadas.

"Sin dudas una excelente noticia para los argentinos. Hace 35 años que caminamos juntos y conozco de primera mano lo mucho que laburás y el corazón que le ponés a todo. Te quiero, te admiro y me pone feliz verte asumir este desafío. Dale para adelante como siempre", escribió el legislador en sus redes sociales

A los mensajes de apoyo también se sumó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien le deseó éxitos en su nueva función y manifestó su disposición a colaborar con la gestión nacional. "Diego, te deseo éxitos en este nuevo desafío. Sabé que estamos para ayudar a consolidar la agenda de cambio que necesitan los argentinos", publicó en su cuenta de X.