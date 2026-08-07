Victoria Villarruel rechazó el pedido de renuncia de Pablo Quirno y redobló la tensión con el Gobierno + Agregar ámbito en









La vicepresidenta se expresó horas antes de la derrota legislativa del Gobierno. Además, justificó sus dichos y aseguró que los mismos no hacían alusión a la "salud mental" del Presidente.

Archivo. La vicepresidenta respondió al pedido de renuncia de Quirno.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a profundizar su enfrentamiento con el Gobierno y respondió a las acusaciones del canciller Pablo Quirno, quien le pidió la renuncia tras sus declaraciones sobre el presidente Javier Milei, en una interna que ya acumula numerosos capítulos. A pocas horas del debate en el Senado por la ley de propiedad privada - que culminó finalmente con una dura derrota parlamentaria para el oficialismo - la vicepresidenta defendió su postura, negó cualquier intento de desestabilización y ratificó que continuará en el cargo.

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La titular del Senado, que actualmente ejerce la Presidencia por el viaje de Milei a Colombia, participó el pasado jueves de una misa en la Catedral Metropolitana por la llegada del nuevo nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach. Al retirarse del lugar fue consultada por la prensa sobre la escalada del conflicto interno con el oficialismo.

En respuesta a Quirno, quien sostuvo que busca "desestabilizar al Gobierno", Villarruel fue categórica: "Yo no desestabilizo a nadie, nada más lejos de mí. Yo en todo momento tengo apego y respeto por las instituciones del país y la Constitución nacional; todo lo hago por amor a la patria". Luego cuestionó el tono elegido por el canciller para criticarla. "El canciller creo que se ha excedido, y creo que estas palabras deberían ser dichas cara a cara, no para escandalizar a la población", afirmó.

Victoria Villarruel volvió sobre sus dichos sobre Milei Durante el intercambio con los periodistas, la vicepresidenta también fue consultada por el mensaje que días atrás publicó en redes sociales, donde expresó su "genuina preocupación por su estado" y aludió a las "persecuciones imaginarias" que, según escribió, Milei replica "en la Argentina y en el exterior". Frente a la consulta sobre si ese comentario hacía referencia a la salud mental del Presidente, respondió de forma escueta: "No, yo no me refería a eso".

Los Tuits que desataron un nuevo capítulo en la interna del Gobierno. La titular del Senado también se refirió a las diferencias que mantiene con Milei, con quien no tiene vínculo desde hace más de dos años. "El problema es que a veces no se pueden expresar los disensos. Y yo soy una persona que fue votada para respetar las instituciones, para asegurar el correcto funcionamiento del Senado de la Nación y del Congreso. Y por esa razón si hay un disenso, puedo expresarlo y debería poder expresarlo. Lo he hecho en todo momento con respeto. En aquellas cuestiones en las que estoy de acuerdo he colaborado de la misma manera que cuando he ejercido mi libertad de expresión", sostuvo.

Además, descartó la posibilidad de renunciar, pese a los pedidos públicos de Quirno y del jefe de Gabinete, Diego Santilli: "Los argentinos nos han elegido como fórmula, y voy a honrar el compromiso y el deber que me legaron los argentinos; estoy orgullosa de poder ser la vicepresidenta de la Nación", concluyó. El origen de la disputa El conflicto recrudeció el 30 de julio, cuando Villarruel respondió a publicaciones de la diputada Lilia Lemoine, luego de que Milei compartiera un mensaje en el que la legisladora la acusaba, junto a Marcela Pagano, de haberse acercado al peronismo y de haber impulsado maniobras contra el Presidente. Fue entonces cuando la vicepresidenta escribió que tenía "genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en la Argentina y el exterior", frase que desató una nueva escalada dentro del oficialismo. El malestar del Gobierno también se profundizó porque la titular del Senado habilitó que la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti votara de manera remota desde Mendoza en la sesión de la Cámara Alta. El primero en reclamarle públicamente que abandonara el Gobierno fue Santilli. "Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paAso al costado. Que arme su proyecto y que compita", expresó en una entrevista con Radio Mitre. Villarruel respondió ese mismo día y acusó al jefe de Gabinete de "conspirar contra el orden republicano de la patria", además de reclamarle: "Sea democrático y respete el voto popular". Días después se sumó Quirno, quien calificó sus declaraciones como "muy desafortunadas" y afirmó que se trataba de "un comentario pseudo golpista". El canciller sostuvo además que la vicepresidenta intenta "desequilibrar" al Gobierno y remarcó que sus manifestaciones "son contrarias a la autoridad presidencial". En ese marco, reiteró su pedido para que abandone el cargo: "Yo estoy pidiendo que dé un paso al costado porque no es procedente hablar de un presidente de esa manera", argumentó.