El Senado bonaerense volvió a sesionar: interna a cielo abierto, nuevas leyes y el debate por zona fría

La Cámara alta celebró su primera sesión ordinaria del año. Cruces entre Berni y Magario, los proyectos de Kicillof que ingresaron al ruedo legislativo y el debate por Zona Fría marcaron la jornada.

El Senado bonaerense volvió a sesionar este Senado bonaerense en el año. La Cámara alta acumuló casi siete meses sin actividad ordinaria producto de la interna que mantuvo paralizada a la bancada oficialista durante todo el primer semestre.

La convocatoria llegó recién después de que Fuerza Patria y la oposición desbloquearan el conflicto por la integración de las comisiones legislativas, nudo gordiano de una pulseada que, en el fondo, expresaba la disputa entre el Movimiento Derecho al Futuro alineado con el gobernador Axel Kicillof y La Cámpora de Máximo Kirchner .

El primer punto del orden del día bastó para encender la mecha. Al ponerse a votación la renovación de las licencias de Florencia Saintout , quien continúa al frente del Instituto Cultural, y de Gabriel Katopodis , a cargo del Ministerio de Infraestructura, el senador Sergio Berni , presidente del bloque Fuerza Patria, tomó el micrófono y apuntó directamente contra la conducción de la vicegobernadora Verónica Magario.

El exministro de Seguridad provincial cuestionó el estado de las licencias vigentes, en particular la del legislador de La Libertad Avanza Diego Valenzuela , y advirtió que el decreto de conformación de comisiones había salido con su nombre antes de que recuperara formalmente su banca. Magario respondió que todo estaba en regla. Berni pidió una moción para regularizar el cuadro de situación: fue rechazada. Pese a la derrota formal, el exministro de Seguridad sostuvo que lo ocurrido era irregular.

También se designaron los representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura. El trámite generó rispideces en ambos bandos: en Fuerza Patria no hubo acuerdo para cubrir los cuatro lugares que le corresponden, mientras que en la oposición el PRO no logró consenso para el pergaminense Juan Manuel Rico Zini -versiones apuntan a un veto de Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro por la pertenencia del legislador al sector de Jorge Macri-.

Hubo cuarto intermedio mediante, y al regreso solo se pudo avanzar parcialmente: quedaron confirmados Luz Bambaci por La Libertad Avanza, Sergio Berni por el kirchnerismo y Fernando Coronel como suplente por el sector del gobernador. Los lugares restantes quedaron pendientes.

Senado bonaerense El Senado bonaerense sesionó por primera vez en el año.

La voz de Mario Ishii y la interna que no cierra

El episodio más cargado de la jornada llegó cuando tomó la palabra el vicepresidente primero del cuerpo, Mario Ishii. El senador fue terminante: "Presenté dos proyectos: uno para declarar la emergencia alimentaria y otro para declarar la sanitaria, y en Labor Parlamentaria no logramos que sean tratados sobre tablas. Esto es una emergencia -dijo-. Si va a comisiones, se dilata, y la gente está por encima de la política. La situación social está mal en el Conurbano. Hay ochenta ollas populares en cada distrito, gente haciendo cola para buscar comida".

Las dos iniciativas -presentadas a lo largo del primer semestre- apuntaban a declarar la emergencia alimentaria y la emergencia sanitaria en todo el territorio provincial por dieciocho meses, con el objetivo de incrementar las partidas para comedores comunitarios y hospitales públicos. Ishii le apuntó también al gobernador: "Lo invité a que camine un poco por el Conurbano, no lo ha hecho. Que venga y vea que en los hospitales no hay insumos ni vacunas porque Nación no las compró. Esto es más importante que todos los proyectos que se han presentado hoy".

Ishii Mario Ishii apuntó contra el Gobierno bonaerense en el Senado provincial.

Cuando la presidenta de la Cámara alta, Magario, le indicó que se habían cumplido sus cinco minutos, Berni intervino con ironía: "No hay ni prisa ni apuro, llevamos seis meses sin sesionar". Solicitó una moción para que Ishii pudiera continuar; tampoco prosperó.

La oposición aprovechó la grieta. El senador de Hechos-UCR identidad Marcelo "Chuby" Leguizamón fue directo: "Me alegra que ahora algunos senadores del oficialismo se den cuenta de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Nosotros hace seis años que venimos denunciando esto. El oficialismo tiene mayoría en todas las comisiones, por eso les pedimos que garanticen no solo el tratamiento de este proyecto sino muchos otros".

Berni también fue a fondo en el uso del tiempo que le correspondía: denunció que la Nación "tiene secuestrados los fondos de los bonaerenses", reivindicó a la expresidenta Cristina Kirchner como alguien "injustamente presa por haber defendido los intereses de las mayorías" y calificó la situación como "una sanción disciplinadora".

Cuando Magario le marcó el cierre de su tiempo, el exministro mencionó que la expresidenta "la hizo dos veces vicegobenadora, así como hizo dos veces gobernador y ministro de Economía a Kicillof". Magario cortó el micrófono. "¡Qué la falta de respet!", disparó Berni. "Sí, todo es una gran falta de respeto", respondió la vicegobernadora.

Antes de cerrar su participación, el exministro fue más lejos todavía: propuso que los senadores devuelvan los seis meses de salario correspondientes al período en que el cuerpo no sesionó, y que ese dinero se destine a reforzar el sistema de salud.

Los proyectos de Axel Kicillof entran al Legislativo

Más allá de la interna, la sesión fue el punto de partida legislativo de tres iniciativas enviadas por el Ejecutivo provincial. El proyecto de Producción Pública de Medicamentos, que crea un laboratorio estatal para fabricar, adquirir y distribuir vacunas, insumos y fármacos; el que establece un Sistema Integrado de Salud bonaerense, orientado a articular los distintos subsistemas de atención en el territorio; y la denominada "Ley Rappi", elaborada por el ministerio de Trabajo que conduce Walter Correa con base en recomendaciones de la OIT, que busca fijar un piso de derechos laborales para los más de 80.000 repartidores y choferes de plataformas como Rappi, Pedidos Ya, Uber y Cabify que operan en la provincia. Los tres tomaron estado parlamentario y comenzarán su recorrido por comisiones.

Las leyes aprobadas

El Senado sancionó tres proyectos que habían sido aprobados en Diputados. El primero, impulsado por la legisladora del Frente Renovador Luciana Padulo, incorpora la obligatoriedad de instalar pictogramas en las empresas de transporte público para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad. El segundo, del diputado radical Valentín Miranda, establece el 28 de julio como el Día Provincial de la Concientización sobre el TDAH.

El tercero, promovido por el diputado de La Cámpora Facundo Tignanelli, crea el Registro Provincial de Datos Genéticos de Cadáveres No Identificados, que funcionará en el ámbito del Banco de Datos Genéticos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense con el objetivo de agilizar la identificación de restos y asistir a familias con paraderos inciertos.

La Cámara también aprobó modificaciones al régimen previsional especial para combatientes de Malvinas, que ahora deberá ser tratado por Diputados, y dio el visto bueno a la declaración de Tornquist como Capital Provincial del Senderismo y el Trekking, impulsada por la senadora Malena Galmarini.

La sesión incluyó además un homenaje a Taty Almeida, presidenta histórica de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fallecida semanas atrás.

El debate por Zona Fría

Sobre el final, el peronismo unificó voces para repudiar el proyecto del Poder Ejecutivo nacional que modifica el régimen de Zona Fría. La marplatense Fernanda Raverta fue la más enfática: "Es una ley de Máximo Kirchner que trajo alivio a millones de personas que vivimos en ciudades más frías que el resto. Estamos en una crisis económica fulminante. Que saquen ese alivio de las facturas del gas indica un especial encono de Milei contra nuestra ciudad".

Luego, la legisladora juninense Valeria Arata advirtió que la norma alcanza a cuatro millones de hogares en todo el país y convocó a los legisladores nacionales de todos los partidos a defender el beneficio.

mapa zona fria IERAL Fundación Mediterránea

En tanto, el bahiense Marcelo Feliú fue categórico: "Unas 300.000 familias bonaerenses dejarían de recibirlo y pagarían entre un 30% y hasta un 100% más en la factura del gas. El fondo que financia el subsidio seguirá existiendo -aclaró-, o sea que el Estado seguirá recaudando, solo que la plata ya no llegará a quienes viven en las zonas más frías del país. No estamos peleando por un privilegio, sino por un diferencial para lugares con condiciones estructurales que no pueden modificarse".

La senadora de La Libertad Avanza Analía Balaudo fue la voz disidente: defendió la iniciativa del gobierno nacional y aportó sus propios números para respaldarlo. Sostuvo que la gestión encontró "un sistema deficitario, con 150 millones de dólares de pérdida", y que además detectó casi 1,6 millones de hogares que recibían subsidios que nunca habían sido solicitados. A su criterio, la reforma beneficiará a jubilados y sectores de menores ingresos.

La declaración de repudio contra el proyecto nacional que recorta el régimen de Zona Fría fue aprobada por 32 votos contra 10, con los bloques de Fuerza Patria, PRO, UCR, Hechos y Unión y Libertad a favor, y solo La Libertad Avanza en contra.