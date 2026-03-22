El PRO apuesta a otro acuerdo con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires con Diego Santilli

Luego de la cumbre del PRO en Parque Norte, el partido amarillo busca orden interno para negociar un acuerdo con el oficialismo en las próximas elecciones.

El PRO salió a ratificar la alianza con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones para gobernador del próximo año. Fue tras la cumbre en Parque Norte donde el partido amarillo se alineó nuevamente con la Casa Rosada y confirmó a través de Mauricio Macri que "no vamos a hacer oposición".

Sin apoyo interno de los gobernadores de su partido como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) , el ex presidente no consigue una candidato presidencial competitivo para enfrentar a Javier Milei, tal como adelantó Ámbito , y ante el éxodo imparable de su propia tropa hacia las filas libertarias, tuvo que confirmar que mantendrá el acuerdo electoral en las presidenciales con el objetivo de mínima de conservar el poder en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encargado de adelantar que el PRO compartirá boleta y candidato a gobernador bonaerense con LLA fue Cristian Ritondo, jefe del partido en la provincia de Buenos Aires y uno de los principales impulsores de Diego Santilli como sucesor de Axel Kicillof. “Para mi, Diego es el mejor. Y yo estoy comprometido a acompañarlo", adelantó en diálogo con la prensa tras la cumbre partidaria del jueves pasado en Parque Norte.

“No hay posibilidad ninguna de que no vayamos juntos para derrotar al kirchnerismo“ , afirmó Ritondo, jefe del bloque de diputados nacionales del PRO en el Congreso donde Macri expresó en relación así gobierno nacional que “hay que completar el rumbo y no cuestionarlo. No vamos a ser oposición ni boicotear nada, eso no va a pasar nunca”.

“El acuerdo que hicimos en la provincia de Buenos Aires, que lo hice con Karina (Milei) y con todo el equipo, para nosotros fue un muy buen acuerdo”, completó Ritondo. Casi en un anticipo de lo que podría volver a ser una rendición en términos de candidaturas propias del PRO a nivel nacional, el diputado explicó que "a nosotros nos importa la Argentina, no las candidaturas. Aprendimos después de que a nuestros dos últimos candidatos no les fue bien”.

Sin embargo, existen otras posturas dentro del PRO. Soledad Martinez, intendenta de Vicente López y vicepresidenta del partido, aseguró en Parque Norte que "tenemos claro el rumbo: para adelante, preparados para acompañar pero también para reemplazar y ser los próximos. Sabemos cómo hacerlo. Nos han subestimado en otros momentos y volvimos mas fuertes”. En ese debate están las principales figuras del PRO como Alex Campbell, vicepresidente del Senado bonaerense, y Ezequiel Sabor, designado armador nacional del partido amarillo de cara a 2027.

milei - macri

Críticas al PRO

El dilema sobre acompañar o no al gobierno de Javier Milei, y eventualmente volver a entregarle el nombre de la marca electoral y las principales candidaturas, atraviesa también a ex aliados del PRO. Esta semana, Manuel Passaglia, actual diputado provincial y ex intendente de San Nicolás que el año pasado había elegido no ser parte del acuerdo PRO LLA y fundó su nuevo espacio HECHOS, le pegó duro al partido liderado por Mauricio Macri: “El PRO perdió la identidad”.

“No hay mucho para decidir, fueron juntos en las últimas elecciones, votaron todas las leyes juntos y muchos de los funcionarios del actual gobierno nacional son del PRO. Está claro que ya eligieron su candidato a Presidente y es Javier Milei”, lanzó Passaglia en declaraciones a una radio. Passaglia en mayo del año pasado había sido el primero en bajarse del acuerdo entre PRO y LLA de cara a las elecciones. Allí denunció que eso no era un acuerdo sino un “sometimiento” del partido amarillo al violeta.

En ese marco, junto a su hermano Santiago actual Intendente de San Nicolás, decidieron crear un nuevo espacio al que llamaron HECHOS y con el que compitieron en la segunda sección electoral. “Este es un primer paso de cara a lo que viene. Un espacio que representa un alternativa al gobierno nacional y a los K y que va a constituirse como una opción a nivel provincial”, dijo por entonces Passaglia.