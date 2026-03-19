Axel Kicillof lanzó el MDF en CABA y llamó a "ponerle fin a Javier Milei y a 20 años de macrismo"

El gobernador estrenó su sello en el distrito porteño, un terreno que no evitó calificar como "históricamente esquivo". Acompañado de referentes del partido, planteó la construcción de una alternativa "para cerrar este ciclo y abrir uno que sea mucho mejor"

Axel Kicillof desembarcó este jueves en la Ciudad de Buenos Aires con el Movimiento Derecho al Futuro . La usina de acción y pensamiento del gobernador bonaerense, punta de lanza de su candidatura presidencial, estrenó su sello en un territorio hostil para el peronismo. “El MDF viene a construir una alternativa para cerrar este ciclo y abrir uno que sea mucho mejor”, afirmó. Con su expansión territorial, el mandatario busca marca el pulso de propios y ajenos de cara al 2027.

En el acto que se llevó a cabo en el Teatro Picadero lo acompañaron referentes de primera línea de la administración bonaerense y de espacios que ya cuentan con anclaje territorial en CABA, como el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y la legisladora porteña de Fuerza Buenos Aires, Berenice Iañez. “Este no es un año de campaña, sino de construcción de un movimiento fuerte, confiable, que entusiasme a la mayoría y nos permita ponerle fin al gobierno de Milei y a 20 años de macrismo en la ciudad” , dijo al comenzar.

El anclaje del discurso corrió por la línea de la discusión nacional, a partir de la cual el jefe provincial busca construir su presidencialismo, pero también por la discusión porteña, donde comienza poco a poco a hacer pie con su nuevo armado. En ese sentido, el gobernador aseguró que en la Ciudad hace falta hacer "un trabajo inmenso" porque "nos ha sido históricamente esquiva" . Desde el 2005 a la fecha, el peronismo no logró imponerse en ninguna elección.

Para Kicillof, la solución a los problemas porteños debe ir más allá de las discusiones sobre las veredas y plazas. "Nosotros apuntamos a profundizar en los problemas reales", dijo ante el auditorio, a quienes llamó a " discutir una estructura productiva y social distinta para la ciudad, y su rol como capital de una Argentina que abrace un proyecto federal e inclusivo” . “Este no es un año de campaña, sino de construcción de un movimiento fuerte, confiable, que entusiasme a la mayoría y nos permita ponerle fin al gobierno de Milei y a 20 años de macrismo en la ciudad”, afirmó.

El mandatario se dio cita esta tarde para colocar la "piedra fundacional" del movimiento en un territorio que, a todas luces, le es esquivo al Partido Justicialista (PJ). Con luces y sombras, el PRO domina la Capital Federal hace 19 años de forma ininterrumpida, aunque en el último vio tambalear su hegemonía por la irrupción de La Libertad Avanza. En los comicios de mayo del año pasado, Manuel Adorni le arrebató la victoria. Detrás se ubicó el PJ de Leandro Santoro. Tercero terminó el macrismo.

Así las cosas, el gobernador puso primera en CABA con el lanzamiento del espacio político con el que trabaja para ampliar su esfera de influencia política más allá de los límites del ámbito bonaerense y con el que también espera encolumnar detrás de su figura a propios y a díscolos, con el objetivo de encumbrarse como el principal referente de la oposición, en el camino hacia una eventual batalla nacional con el presidente Javier Milei.

“En la Ciudad tenemos un problema llamado macrismo", resumió Costa al tomar la palabra tras el jefe provincial. "Hace dos décadas profundizan la exclusión, la desigualdad y la especulación inmobiliaria", cuestionó el ministro bonaerense, referente de la agrupación porteña Kilómetro Cero. "Pero hay otro camino posible y llevarlo adelante será nuestra tarea: es con un Estado presente que le mejore la vida a los vecinos, como hace Axel en la Provincia”, manifestó.

“Este encuentro es un paso más en la construcción de un proyecto que nos haga terminar con la pesadilla que nos propone el Gobierno nacional", prosiguió y sintetizó: "Su ajuste, sus políticas de empobrecimiento y la entrega de soberanía están destruyendo el futuro de las familias”.

1000358671 El ministro bonaerense, Augusto Costa, durante su alocución en el acto de este jueves. Provincia de Buenos Aires

El desembarco de Axel Kicillof en Ciudad

Las bases del "Operativo Desembarco" se sembraron en agosto del año pasado durante un encuentro en el club Paraguayo encabezado por dos de las principales figuras del axelismo: el ministro de Desarrollo de PBA y referente de La Patria es el Otro, Andrés Larroque, y el jefe de la cartera de Producción provincial, Augusto Costa, de Kilómetro Cero. En el plenario no dejaron dudas: "El Futuro es con Axel".

En el acto de esta tarde, Kicillof fue uno de los oradores junto a Costa. Además de hablar de la coyuntura local, se refirió a la discusión nacional. “El Gobierno nacional está en una fase maníaca, hablando de un milagro económico que contrasta con la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas. No nos sorprende, porque la derecha siempre ha hecho lo mismo: oculta la realidad, falsea las causas y esconde cuál es el modelo de país al que nos quieren llevar”, dijo y añadió: “Ante ello, no alcanza con militar contra Milei y los intereses que lo impulsan: nuestro desafío es luchar contra el desinterés, el desánimo y la resignación que buscan instalar en nuestro pueblo”.

El ministro Larroque estuvo presente este jueves en la presentación, tras la cual se expresó mediante redes. "La esperanza crece en toda la Argentina. Acompañamos a Axel Kicillof, Augusto Costa y Berenice Iañez en el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro de la Ciudad de Buenos Aires", publicó. "La política de ajuste infinito no es la única alternativa. Hay otro camino. Y lo estamos construyendo de manera abierta, plural y federal con el MDF", acotó el ministro de Desarrollo Agrario de CABA, Javier Rodríguez..

El arribo, pensado inicialmente para fines del año pasado, se demoró luego del revés legislativo del peronismo a nivel nacional. La derrota afectó el ordenamiento del partido, pero no frenó los planes. Transcurridos algunos meses, en PBA retomaron el plan de ampliación, que tuvo este jueves un hito fundacional en CABA. En el estreno unificó bajo un mismo sello a quienes impulsan en CABA a Kicillof como próximo presidente de la Argentina. Se trata de unas 150 organizaciones, entre las que se encuentran Kilómetro Cero, La Patria es el Otro y Patria y Futuro, el frente popular del ministro Carlos Bianco, en el que cohabitan gremios y organizaciones sociales.

ministros bonaerenses caba mdf Los principales referentes del Ejecutivo provincial estuvieron presentes en el acto de lanzamiento en CABA. Provincia de Buenos Aires

La ampliación del peronismo hacia 2027

En el medio de la discusión que genera el desembarco de Kicillof al interior del peronismo, La Cámpora seguirá por fuera del axelismo. El partido que conduce Máximo Kirchner dejó la conducción en el PJ de PBA, pero aún sostiene el mando del justicialismo porteño, donde este año habrá elecciones para definir el futuro de la conducción.

Mariano Recalde, senador y titular del PJ porteño en representación del kirchnerismo, es partidario de promover un corrimiento hacia nuevos sectores, pero dentro del espectro del peronismo. Pero el sector de Juan Manuel Olmos apunta a ampliar hacia fuera, pero con límites, una discusión que aún no fue saldada. Si bien aún no expresaron definiciones sobre las discusiones internas, el gobernador coincide con la mirada de Olmos. "Debemos ampliar el peronismo y ser un movimiento", dijo en octubre del año pasado a Radio 10 tras la derrota nacional con Milei.

El desembarco del MDF en CABA no es un dato menor dentro del ecosistema político porteño. Es la irrupción de un nuevo jugador de peso en el peronismo vernáculo y en la arena partidaria local que intentará inclinar la balanza en favor de la centro izquierda, a la que desde hace años el territorio le es electoralmente esquivo.

“Cuando se habla de la tolerancia a las políticas nacionales y del apoyo que aún tiene Milei, debemos comprender que mucho de eso tiene que ver con lo que hacemos nosotros como oposición”, dijo Kicillof al cierre del acto en Capital Federal donde resaltó el lugar que viene a ocupar su espacio. “El Movimiento Derecho al Futuro tiene la vocación de construir una alternativa que no solo permita cerrar este ciclo, sino sobre todo abrir otro que sea mucho mejor”, concluyó.

Con la irrupción del Movimiento Derecho al Futuro a nivel nacional, el kicillofismo busca dar muestras de volumen político para asegurarse la lapicera de cara al 2027. Frente a ese escenario, CABA aparece como uno de los territorios más importantes a la hora de planificar una posible victoria nacional. Es, sin duda, uno de los principales bastiones del país.