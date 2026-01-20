Chubut: luz verde a un crédito de la CAF por u$s150 millones para obras hídricas

La Legislatura habilitó al gobernador Ignacio Torres a disponer de los fondos para el programa Programa Sistema de Acueductos Sostenibles de la Provincia del Chubut. Las obras tendrán impacto en Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Rada Tilly.

La Legislatura de Chubut sancionó una ley que autoriza al gobernador Ignacio Torres a tomar un crédito público de hasta u$s150 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) destinado a la concreción de obras hídricas en la provincia.

Los fondos se destinarán al Programa Sistema de Acueductos Sostenibles de la Provincia del Chubut , para financiar obras vinculadas al abastecimiento de agua. La medida se publicó en el Boletín Oficial local y lleva la firma del vicegobernador Gustavo Menna .

Específicamente, la ley da luz verde al mandatario Torres para concretar la operación de crédito y firmar la documentación necesaria, ofreciendo como contragarantía recursos de coparticipación federal y/o fondos propios.

En paralelo, habilita a aceptar jurisdicción y legislación extranjera, renunciar a inmunidades soberanas y asumir compromisos habituales en operaciones internacionales.

También autoriza al gobernador a definir las condiciones del préstamo (monto, plazo, tasa de interés, moneda, forma de pago, etc.).

Desde la provincia indicaron que se trata de una obra que los ciudadanos de Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Rada Tilly "esperan desde hace décadas".

La misma consiste en la construcción de una nueva conducción de 41 kilómetros, entre las estaciones de bombeo de Valle Hermoso y Cerro Negro; incluye además la construcción de dos cisternas en Cerro La Mata, una línea de alta tensión de 132 kv y una Estación Transformadora en Sarmiento.

Legislatura Chubut La Legislatura de Chubut sesionó esta semana.

El proyecto salió aprobado con los votos del bloque Despierta Chubut, Familia Chubutense y Primero Chubut-CET.

El bloque Arriba Chubut presentó un dictamen de minoría para que el financiamiento sea incluido dentro de la ley del endeudamiento de los u$s650 millones, pero no prosperó en la votación.

Al respecto, Paulina Hogalde, legisladora de Despierta Chubut, oficialismo provincial, remarcó que las condiciones de financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) son comparativamente más beneficiosas para la provincia que otras líneas.

A su vez reparó en que esta obra viene a dar respuesta a un problema estructural que los ciudadanos vienen padeciendo hace años.

“Las roturas y fallas que venía sufriendo este sistema de acueducto, además de provocar un gran costo por el tema de las reparaciones que había que hacer permanentemente, también generaba pérdida de agua; para regularizar el sistema podía tardar 24, 36 y hasta 72 horas al margen de que es muy baja la capacidad de reservas”, señaló.

En junio del 2025, el directorio de la CAF había aprobado el préstamo de u$s150 millones para financiar el "Programa Sistema de Acueductos Sostenible de la Provincia de Chubut".

"El Programa tiene como objetivo asegurar el abastecimiento de agua potable en la Cuenca del Río Senguer, optimizando la eficiencia del sistema y potenciando las condiciones para el desarrollo sostenible de la provincia patagónica", detallaron en la ocasión.

Precisaron, además, que los acueductos que discurren entre el Lago Musters y Comodoro Rivadavia y poblaciones aledañas, con una longitud total de más 200 kilómetros, requieren ser optimizados. El sistema combina un acueducto viejo, erigido en 1966 y uno nuevo, de 1999, operando en paralelo para transportar agua potable hasta los centros de distribución.

Córdoba sale a captar deuda en Wall Street

La provincia de Córdoba, en tanto, prepara una nueva incursión en el mercado internacional de deuda, aprovechando la mejora en las condiciones financieras y la reciente baja del riesgo país. Según confiaron altas fuentes provinciales a Ámbito, la operación se lanzará este martes y tendría como objetivo captar alrededor de u$s500 millones. Para avanzar con la colocación, la Provincia ya recibió el aval del Gobierno nacional.

“Salimos este martes. Buscamos u$s500 millones y una tasa por debajo del 9%, aprovechando la ventana de baja del riesgo país”, señalaron desde el equipo económico cordobés. La emisión se concretará en el mercado de Nueva York y forma parte del road show que funcionarios provinciales vienen llevando adelante en los últimos días.

De acuerdo con estimaciones de Portfolio Personal Inversiones (PPI), la nueva colocación tendría vencimiento en 2035, con pagos de cupón semestrales, y no se descarta la inclusión de un tender offer para recomprar parte de los bonos con vencimiento en 2027. En cuanto a la estructura, el mercado espera un esquema de amortización similar al del bono CO32, con un rendimiento que podría ubicarse por debajo del 9% anual.