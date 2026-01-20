La Ciudad de Buenos Aires celebra a Luis Alberto Spinetta con una serie de shows gratuitos y al aire libre

Todos los 23 de enero se llevan a cabo conciertos tributo, espacios culturales activos y escenarios que homenajean al artista.

Este vierne se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Spinetta.

El próximo viernes sería el día de cumpleaños de Luis Alberto Spinetta , uno de los cantantes argentinos más influyentes de los últimos tiempos. Además su natalicio es la jornada en la que se conmemora también el Día Nacional del Músico . La Ciudad de Buenos Aires tiene preparada una agenda para homenajear al artista con conciertos y shows gratuitos en puntos estratégicos de la capital.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Todos los 23 de enero se llevan a cabo conciertos tributo, espacios culturales activos y escenarios que homenajean al artista.

A las 19:30 de este viernes, se realizará un concierto tributo con un grupo estable y cantantes invitados que reinterpretan la obra del “Flaco” en la Terraza del CC Recoleta. El line up está conformado por Marina Wil, Julián Baglietto, MOAH, Juan Mehler, León Peirone, Lautaro Bancalari y Lautaro Moreno .

La entrada es sin cargo para argentinos y residentes, con ingreso por orden de llegada hasta agotar la capacidad. No se suspende por lluvia.

Spinetta: El Marcapiel (Ciudad Cultural Konex)

Este viernes se celebra la quinta edición de “El Marcapiel”, un emblemático homenaje que reúne a artistas que tocaron con Spinetta, además de la participación de otros invitados especiales.

La nueva edición está a cargo de Javier Malosetti y se realizará en el Patio del Konex.

Anfiteatro de Parque Centenario

En el marco del Día del Músico, el anfiteatro del Parque Centenario reabre sus puertas para dar inicio a un ciclo de conciertos gratuitos en el escenario. Aún no se anunció la programación oficial, pero se espera que el primer show sea un homenaje a El Flaco.