Una historia entrañable sobre el vínculo de un nieto con su abuela, en clave de humor

Dentro del ciclo de Teatro, Humor y Música Judía que tiene lugar todos los martes a las 20 en el Paseo La Plaza se presenta “La bobe”, escrita y protagonizada por Dego Licht, que actúa con Irene Almus.

“La obra nació por la necesidad de revisitar a mi bobe, una vez más”, cuenta Diego Licht, autor y protagonista de “La bobe, una abuela como cualquier otra”, que se presenta el martes próximo en el Paseo La Plaza.

Dentro del ciclo de Teatro, Humor y Música Judía que tiene lugar todos los martes a las 20 hasta fin de marzo, “La bobe” fue escrita y protagonizada por Licht junto con Irene Almus , y cuenta la historia de Ariel, quien visita a su abuela por última vez. Lejos de encontrarse con la tristeza de una despedida, reviven juntos su historia, las canciones que los acompañaron y comparten una sorpresa especial. Es una obra que entrelaza el amor familiar y la picaresca cotidiana de la cultura judía. Dirigida por Gabi Goldberg y con música de Esteban Rozenszain . Conversamos con Licht.

Periodista: ¿Cómo apareció esta historia de la visita del nieto a su abuela por última vez?

Diego Licht: Nació por la necesidad de revisitar a mi abuela, mi Bobe, una vez más. La primera versión de la obra fue en Microteatro con un formato de 15 minutos. Era tan fuerte lo que sucedía con este encuentro, que decidí extender la obra para crear esta versión de una hora.

P.: ¿Cómo es esa despedida y esa historia que reviven?

D.L.: Si bien es un último encuentro, realmente no lo viven como una despedida.

A lo largo de una hora el público es testigo de la complicidad, el amor, el humor y la música que unen a estos dos personajes que, por lo universal del vínculo, podrían ser cualquiera de las personas del público. La obra podría llamarse "La Abu" o " La Nonna" porque habla justamente de amores y legados familiares que nos abarcan a todos.

P.: ¿Cómo vivís y reflejás el amor familiar y la picaresca cotidiana de la cultura judía?

D.L.: Son el marco perfecto para esta historia. Ariel y la Bobe cantan, bailan y reviven su historia juntos, sin tristeza ni drama; sino con esa calidez que solo el vínculo abuelos nietos nos ofrece.

¿Cómo será esta puesta en el Paseo La Plaza?

D.L.: La puesta nos lleva al living de la casa de la Bobe en un dia muy especial para ella y su familia. Pocos elementos, fondo neutro, y la música que, de la mano de Esteban Rozenszain, es protagonista indiscutida del espectáculo. Actuamos y cantamos con Irene Almus bajo la mirada aguda y talentosa de nuestra directora Gabi Goldberg