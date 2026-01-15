Chubut: Ignacio Torres aseguró que el incendio de Puerto Patriada "está 100% contenido"

El gobernador confirmó que el foco en esa área natural protegida fue extinto. Agradeció a los brigadistas y anticipó que comienza una nueva etapa enfocada en la reconstrucción.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres , aseguró este jueves que el incendio en Puerto Patriada "está 100% contenido" y anticipó que a partir de el viernes comienza una nueva etapa, "enfocada en la reconstrucción y el acompañamiento de las zonas más afectadas, para que nuestra Comarca Andina pueda volver a la normalidad".

Tras semanas de intenso trabajo de los brigadistas, con apoyo de medios aéreos, las lluvias ayudaron en las últimas horas a contener los focos en esa área protegida ubicada al noroeste chubutense, al margen norte del lago Epuyén a 14 km de la localidad de El Hoyo.

"Hoy podemos confirmar que el incendio en Puerto Patriada está 100% contenido" , comentó Torres en sus redes sociales. Destacó que el hecho ocurrió "después de días de un operativo conjunto y de un enorme trabajo en terreno, con más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo".

Mencionó, además, que se emplearon ocho medios aéreos desplegados en los puntos más críticos, maquinaria pesada y unidades móviles, Vialidad Provincial y equipos de salud que estuvieron presentes en la zona desde el día uno.

"En las últimas horas la lluvia ayudó, pero el verdadero reconocimiento es para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate, trabajando espalda con espalda", graficó.

Acto seguido, se refirió a la "entrega y un compromiso que hicieron posible frenar el avance del fuego, salvar cientos de casas y resguardar las vidas de los vecinos de El Hoyo y Epuyén".

Por último, el gobernador de Chubut puso en valor el profesionalismo del Comité de Emergencia, integrado de forma conjunta con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego y las provincias de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero".

Además, reconoció "la solidaridad y el compromiso de todo el pueblo chubutense que estuvo espalda con espalda desde el primer momento, y agradecer especialmente a los intendentes y a todos los que trabajaron sin descanso en uno de los incendios más graves de los últimos años".

Operativo en Chubut

Durante el último tramo del operativo, un equipo de brigadistas fue helitransportado a la cabeza del incendio para realizar faja y trabajos con equipos de agua, mientras que un segundo grupo trabajó desde la cola a la cabeza del foco, a través del flanco izquierdo, realizando en ambos casos tareas de apertura de línea y agua.

Los siete medios aéreos disponibles, incluyendo el Airbus 737, considerado uno de los aviones hidrantes más grandes del mundo, operaron a requerimiento del personal de línea, en el marco del operativo coordinado por el Servicio Provincial del Manejo del Fuego (SPMF), con el apoyo de diversas instituciones.

Brigadistas incendios

Asimismo, desde la Secretaría de Bosques hicieron referencia al comportamiento complejo que tuvo el fuego en un inicio, influenciado por el viento y las condiciones climáticas, para lo cual desde el primer momento se utilizaron camionetas, autobombas, camiones cisterna, minibuses, embarcaciones, drones y ocho medios aéreos, entre ellos dos aviones hidrantes, tres anfibios, dos helicópteros con helibalde y el avión Airbus 737 proveniente de Santiago del Estero, y resaltaron el éxito que tuvo el operativo al haber podido contener un incendio de semejantes características y en medio de condiciones meteorológicas tan adversas, destacando también el hecho de que la región atraviesa la peor sequía desde el año 1965z

Finalmente cabe destacar que Durante la jornada de este jueves, el personal abocado al despliegue continuará realizando tareas de observación y recorrida por la zona, que hasta el momento no registró la reactivación de ninguno de los focos.