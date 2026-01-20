Alertan que se reavivaron los incendios en Chubut por las altas temperaturas

Más de 250 brigadistas se movilizaron a diversos focos que estaban controlados. Se usan medios aéreos y terrestres en diversos puntos de Puerto Patriada.

Varios focos de incendio en Chubut se reavivaron en las últimas horas a causa de las altas temperaturas de los últimos días . Ante esta situación, la provincia intensificó las tareas de los brigadistas en la zona de Puerto Patriada.

Luego de varios días de relativa calma y contención en los focos principales, especialistas divisaron una gran columna de humo desde distintos puntos de la Comarca Andina. Esta señal indicó la vuelta del fuego en el área de Bahía Las Percas, Bahía Desafío y La Condorera.

El medio Ahora Comarca indicó que más de 250 brigadistas, junto con apoyo de medios aéreos , trabajaron ayer en el control de las llamas para evitar que se propagaran hacia zonas pobladas y áreas forestales vulnerables. Allí se realizaron recorridos, tareas de enfriamiento y repaso de líneas con herramientas manuales sobre focos secundarios.

Otros medios locales agregaron que se registraron puntos calientes en El Coihue, Arroyo Las Minas y La Burrada , dentro del perímetro del incendio, en áreas que no habían sido alcanzadas previamente por el fuego.

En estos sectores se trabajó con equipos de agua y apoyo aéreo, al igual que en El Pedregoso y zonas cercanas al Rincón de Lobos. Allí las brigadas continuaron con tareas de enfriamiento y control.

El operativo está a cargo del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques, que continúa siendo la fuente oficial de información sobre la evolución del incendio. Junto a ellos trabaja el Ejército argentino, que desplegó medios aéreos.

Chubut: Comodoro Rivadavia declara la emergencia geológica y urbanística tras el derrumbe del cerro Hermitte

La ciudad de Comodoro Rivadavia en Chubut atraviesa una situación de emergencia geológica y urbanística tras el desplazamiento masivo de tierras en el cerro Hermitte, que obligó a evacuar a cientos de vecinos y puso en alerta a las autoridades locales. La medida fue aprobada este domingo por la comisión de receso del Concejo Deliberante y tendrá una vigencia inicial de 90 días con el objetivo de mitigar los riesgos derivados de la inestabilidad del suelo.

El fenómeno geológico ocurrió a lo largo del fin de semana y afectó principalmente a los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos, ubicados en la zona del kilómetro 3 de la ciudad. El desplazamiento del cerro provocó movimientos de tierra que fracturaron viviendas, en algunos casos partiéndolas en dos, y generó un escenario de riesgo que llevó a las autoridades a ordenar la evacuación preventiva de cerca de 300 personas.