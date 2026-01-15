Incendios en Chubut: avanza el control del fuego en las zonas afectadas

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego confirmó los avances. Además, el gobernador Ignacio Torres reveló que el incendio en Puerto Patriada "está contenido a un 100%".

Luego de una jornada marcada por lluvias intermitentes , el incendio forestal que se inició el lunes 5 de enero en Puerto Patriada , dentro de la jurisdicción de El Hoyo , logró un 100% de contención del perímetro. Así lo informaron el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) , dependiente de la Secretaría de Bosques , y el gobernador Ignacio Torres

Por su lado, el SPMF también confirmó además que la superficie afectada ascendió a 11.970 hectáreas y que el origen del siniestro todavía no fue determinado.

Durante la noche, las brigadas nocturnas trabajaron con herramientas manuales y equipos de agua para reducir los focos activos, mientras que los medios aéreos operaron únicamente cuando el personal en tierra lo requirió. El despliegue incluyó un total de 526 personas , distribuidas en distintos sectores estratégicos del incendio.

Para las jornadas siguientes, el Servicio Meteorológico Nacional no anticipó precipitaciones de relevancia. Esta situación, sumada a ráfagas de viento de hasta 40 km/h , sostuvo un escenario de riesgo elevado de propagación .

Si bien la mayor parte del perímetro no presentó reactivaciones, desde el mediodía se detectó un nuevo frente activo en la zona de Bahía Las Percas – La Condorera , donde intervinieron 100 brigadistas con apoyo aéreo, en un contexto de incremento de la intensidad del viento.

En ese sector, se registraron focos secundarios que superaron las fajas cortafuegos, lo que obligó a redoblar esfuerzos mientras las condiciones meteorológicas lo permitieron. Para la próxima jornada, los equipos del ETAC de Córdoba previeron inspeccionar El Coihue, Usina y Aserradero Franco, con tareas de detección de puntos calientes y enfriamiento, mientras el resto del personal concentrará su labor en Bahía Las Percas – Condorera.

Hasta el momento, el fuego afectó matorrales, bosque implantado y bosque nativo, con daños ambientales de consideración.

El operativo en Chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, afirmó que “el incendio en Puerto Patriada está contenido en un 100 % y ya no representa un riesgo para las localidades vecinas”. Ese resultado se alcanzó mediante un operativo que involucró a más de 660 personas, entre brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo.

El dispositivo contó con ocho medios aéreos, maquinaria pesada, embarcaciones y unidades móviles aportadas por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y por las provincias de Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Córdoba.

La coordinación incluyó además a organismos provinciales y nacionales vinculados a protección ciudadana, salud, educación, producción y seguridad, junto con la Administración de Parques Nacionales, el SPLIF, la Gendarmería Nacional y empresas privadas.

La infraestructura desplegada abarcó camionetas, autobombas, camiones cisterna, minibuses, drones, embarcaciones y helicópteros con helibalde, además de aviones anfibios, cisterna y un avión hidrante con capacidad para descargar 15.000 litros de agua por vuelo.

Este jueves, Ignacio Torres aseguró que el incendio de Puerto Patriada “está 100 % contenido” y adelantó que desde el viernes comenzará una nueva etapa enfocada en la reconstrucción y el acompañamiento a las zonas más afectadas, con el objetivo de que la Comarca Andina recupere la normalidad.

Hoy podemos confirmar que el incendio en Puerto Patriada está 100% contenido, después de días de un operativo conjunto y de un enorme trabajo en terreno, con más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y… pic.twitter.com/zZCQczDmkw — Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 15, 2026

“Hoy podemos confirmar que el incendio en Puerto Patriada está 100 % contenido”, expresó el mandatario en sus redes sociales, tras destacar el trabajo de más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo, junto con el despliegue de ocho medios aéreos, maquinaria pesada, Vialidad Provincial y equipos de salud presentes desde el inicio del operativo.

“En las últimas horas la lluvia ayudó, pero el verdadero reconocimiento es para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate, trabajando espalda con espalda”, señaló. Según Torres, esa labor permitió frenar el avance del fuego, salvar cientos de viviendas y proteger la vida de los vecinos de El Hoyo y Epuyén.

Finalmente, puso en valor el profesionalismo del Comité de Emergencia, integrado junto al Servicio Nacional de Manejo del Fuego y las provincias que brindaron apoyo, y agradeció “la solidaridad y el compromiso de todo el pueblo chubutense” en uno de los incendios más graves de los últimos años