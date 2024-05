Cierran empresas textiles y crece tensión por desempleo en provincias del norte

"Cuando se corrió la voz nos metimos para cuidar lo nuestro. Así como el gobierno de la provincia gestionó que la empresa se instale hace dos años, ahora pedimos que intervenga porque la mayoría somos mujeres grandes que necesitamos y queremos trabajar, no un plan", señaló Azucena Agüero , en diálogo con Ámbito . Indicó también que permanecerán adentro de la fábrica todo el tiempo que sea necesario.

Este viernes, los desempleados marcharon hacia la Casa de Gobierno para solicitar una reunión con funcionarios del Poder Ejecutivo pero no lo lograron, confirmó Claudia Bulacios, secretaria adjunta del Sindicato de Obreros de la Industria, Vestido y Afines (SOIVA). Señaló que solicitarán una asistencia económica para los trabajadores debido a que se les adeuda parte del salario de abril y las indemnizaciones, con pocas expectativas que se abonen en el corto plazo. Este fin de semana los despedidos prometen seguir adentro de la fábrica y el próximo lunes retomarían con las marchas por las calles céntricas de la capital catamarqueña.

Textiles marcha.jpg

Por cuerda separada, la principal preocupación del gobierno que conduce Raúl Jalil pasa por encontrar algún grupo que quiera continuar con la actividad de la firma, considerando que produce indumentaria para grandes marcas, como Grisino, 47 Street, Cristóbal Colón, Cheeky y Topper, entre otras.

"Vamos a buscar una nueva empresa que se haga cargo, teniendo en cuenta que el personal está altamente capacitado. Tengamos en cuenta que el espacio es nuestro y aunque la maquinaria es propiedad de la empresa, esta se va a quedar. Así que entiendo que la oferta de una fábrica con llave en mano es atractivo", sostuvo en contacto con los medios el ministro de Industria, Comercio y Empleo, Sebastián Caria.

La Rioja con más problemas

El escenario de 143 despidos en Textilcom de La Rioja es más complejo debido a que, desde diciembre, han sido una constante los despidos de empleados de empresas que se encuentran en el Parque Industrial de la provincia, la mayoría de los rubros textil y calzado.

La secretaria de Trabajo de la provincia, Miriam Espinosa, confirmó los despidos de Textilcom: "Lamentablemente, la empresa oficializó lo que había anunciado en forma verbal, tanto para La Rioja como para Catamarca, que es el cierre. Al día de hoy, la empresa debe los salarios de abril, más los días de mayo", dijo. "Es una firma bastante incumplidora en cuanto al pago de salarios. Me atrevo a decir que es la única así en el parque industrial, los hemos multado en varias ocasiones por los retrasos de pagos, lo cual no habla de una buena responsabilidad social empresaria", agregó.

Desde La Rioja, consultado por Ámbito, Gustavo Castro, delegado provincial del SOIVA, informó que el gremio solicitó y logró que intervenga la Provincia para evitar la extracción de máquinas y materiales. "El Ministerio de Industria provincial y la Secretaría de Trabajo ordenaron la clausura, se cerraron las puertas y hay una guardia policial que impide que se ingrese", contó. "Nuestro objetivo, en primer lugar, es que se pague el sueldo adeudado", señaló. Sostuvo Castro que el gerente de la firma, Carlos Villarino, no aparece y el diálogo es con la representante legal, que está en Buenos Aires.

Juan Pablo Luján, secretario general de la Asociación Obrera Textil de esta provincia, confirmó también las desafectaciones en otra empresa. "No es un buen día para el sector porque nos enteramos que la fábrica AlpaCladd comunicó a la Secretaría de Trabajo que realizarán 45 nuevos despidos, debido a la recesión y a la falta de consumo". "Están dejando un cementerio de empresas en el Parque Industrial. No sabemos dónde estamos parados ni qué políticas saldrán mañana. Este Presidente no tiene cordura, dijo que vino a salvar lo privado y somos los primeros que estamos cayendo", reflexionó.

Como publicó Ámbito en abril, los datos privados revelan que el 87% de las empresas del sector textil registraron en el primer bimestre de este año una caída de ventas. Así lo indicó un relevamiento realizado por la Fundación Protejer, que señala que las firmas consultadas tuvieron un retroceso del 35% en la demanda.

El informe precisa que el "96% de las empresas que redujeron su producción atribuyen esta dinámica al cambio del poder adquisitivo de la población" mientras que, por otro lado, "el 34% de las empresas que registraron caídas en su producción identifican a las expectativas macroeconómicas y cambio del clima de negocios respecto al futuro como causante".

La Rioja, gobernada por el peronista Ricardo Quintela, un crítico del Gobierno nacional, es una de las provincias más afectadas por la pérdida de coparticipación nacional y otros fondos nacionales para educación, salud, contención social y obras públicas. Solo por la parálisis de estas obras, en La Rioja se quedaron sin trabajo 9.000 obreros de la construcción. Por la falta de liquidez, el gobierno provincial emitió la cuasimoneda el Chacho, con el que se abonará parte de los sueldos de mayo a los cargos jerárquicos de la administración pública provincial.