Coparticipación: en sintonía con Gerardo Morales, gobernadores peronistas advierten por Milei

El dirigente peronista citó las palabras del titular de la UCR y, en sus redes sociales, comentó: "Coincido con la opinión de Gerardo Morales. Si gana Milei y suspende la Coparticipación federal, no podremos pagar los sueldos en la provincia". Además, subrayó que eso significaría "quitar los puestos de trabajo de la obra pública y la construcción, detener el crecimiento privado y poner en duda el pago de sueldos".

“No es novedad", dijo, por su parte, el tucumano Osvaldo Jaldo en referencia a las declaraciones de Morales.

Al respecto consideró que la propuesta de Milei "es apoderarse de los recursos que son del interior" y agregó que "si gana Milei va a apoderarse de los recursos de las provincias y vamos a tener graves problemas sociales".

En ese sentido, el sucesor de Juan Manzur explicó: "Si a nosotros nos sacan los recursos coparticipables, que son los más importantes que tenemos la provincias, evidentemente nos vamos a ver imposibilitados de cumplir con nuestras obligaciones no solo salariales: no vamos a poder atender en los hospitales, las camionetas de la Policía no podrán salir a hacer ronda para cuidar a la gente, no vamos a poder reponer insumos de los hospitales, no vamos a poder hacer ni siquiera diálisis para que la gente pueda estar bien".

En la Provincia, también

En la Provincia de Buenos Aires también encendieron las alarmas. El titular de la Agencia de Recaudación bonaerense, Cristian Girard, analizó que si gana Milei "será muy difícil terminar las obras que están en curso en la provincia de Buenos Aires".

"La provincia va a tener problemas para darle continuidad a este plan de obra" dado que en el marco del régimen de coparticipación federal, esa jurisdicción aporta mucho más de lo que recibe y "la mitad de los ingresos de Buenos Aires provienen de los ingresos nacionales", dijo a Radio LU2.

"Este gobierno hizo 200 escuelas, una cada seis días; un centro de atención primaria de la salud cada nueve días; hizo 4.500 kilómetros de pavimentación, de asfalto en rutas, de circunvalación, de potabilización; un plan hídrico; el dragado del Río Salado; obras de los puertos y toda una serie de inversiones que muestran es que los impuestos están en las escuelas, en los hospitales t en las rutas", graficó.

Sostuvo que como responsable de gestionar la recaudación bonaerense "por supuesto que ello es positivo, porque la gente siente que cuando está pagando el impuesto, le vuelve lo que está pagando de alguna manera".