Deudas, en articulación con Guzmán: Córdoba paga u$s13,7 millones y vence el viernes canje de Kicillof

A la administración cordobesa le espera también otro vencimiento inminente, el del bono CO27 del próximo sábado, en ese caso bajo legislación extanjera y por u$s 16 millones, que a priori también planea pagar. Mientras, tiene en la gatera un proceso de reestructuración de deuda por u$s 1.930 millones -ya con aval legislativo-, en un 2020 urgido pero con menos apremios que otros distritos, ya que que le depara vencimientos de intereses pero no de capital.