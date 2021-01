"Somos esenciales": crece arenga en provincias de sectores que buscan vacunarse con prioridad

Con ese telón de fondo, por caso, en Catamarca el Colegio de Abogados de la Provincia pidió al gobernador Raúl Jalil que incluya a abogados matriculados y miembros del Poder Judicial dentro de los grupos prioritarios para recibir la vacuna. “El Colegio de Abogados ha tomado esta iniciativa atento a que el año pasado, con la pandemia, el servicio de Justicia se ha visto gravemente resentido”, dijo su presidente, Alexis Russo. “Desde el año pasado el Colegio viene planteando que la administración de Justicia es un servicio esencial”, agregó.

Desde filas del Gobierno de Jalil aseguraron ayer a Ámbito que el Ministerio de Salud provincial sigue en rigor las pautas que emanan de Nación, por lo que la senda marcada incluye “en primer lugar a los agentes sanitarios, y luego Seguridad, grupos de riesgo y docentes”. “En general el pedido del Colegio de Abogados tuvo una reacción muy desfavorable de la gente”, señaló otra fuente del oficialismo local a este diario.

En sintonía, el Sindicato de Camioneros de Santa Fe blandió sus propios argumentos al pedir un plan de vacunación para su sector, al remarcar que son “trabajadores esenciales” para que “siga girando la rueda económica de la Argentina”.

“Deben tenernos en cuenta el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales, porque nuestro trabajo no se detiene y necesitamos estar cubiertos de esta enfermedad; es necesario proteger a los esenciales y en particular, también, a los camioneros”, arengó el titular del sindicato, Sergio Aladio. Días antes, un planteo había brotado del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario. “Por supuesto que primero están los médicos y enfermeros, pero luego nos parece lógico vacunar no sólo a los taxistas sino también al resto de los esenciales”, señaló el secretario general, Horacio Yannotti.

Desde despachos del gobierno de Omar Perotti resaltaron ayer ante Ámbito que si bien en Santa Fe “siempre se escuchan las recomendaciones de Nación”, es cada provincia la que resuelve luego el orden final de prioridades a la hora de organizar la vacunación.

“La capacidad de dar respuesta con las dosis es limitada, y hay que fijar prioridades”, enfatizaron, y precisaron que la vacunación arrancó con terapistas y enfermeros, y seguirá con policías y -después, o en paralelo- con los docentes, dada la inminencia del ciclo lectivo 2021 y la apuesta a maximizar la presencialidad.

En esa línea, graficaron que “el propio gobernador” no se vacunó aún. Recientemente operado de una hernia y tras contagiarse de covid, afirmaron, “aún tiene anticuerpos”, por lo cual deja la dosis libre para otro hombro.

No son casos aislados en las provincias. En medio de las extendidas ansias de dejar atrás el impacto más duro del covid, otros sectores salieron a pedir pronta vacunación por ser “esenciales”. “Pedimos que, en el orden de prioridades, estén los petroleros”, señaló días atrás el secretario general del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, con foco en “sostener y abastecer la producción de energía que necesitan no sólo las ambulancias y los hospitales sino todo el país”.