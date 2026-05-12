Aumentan las jubilaciones docentes casi un 10%: a partir de cuándo

El incremento para los no universitarios alcanzará un 9,86% y los del sistema de universidades nacionales tendrán una suba del 6,85%.

Pese al aumento en los ingresos, los porcentajes seguirán por debajo de la inflación.

Las jubilaciones y pensiones docentes volverán a aumentar en junio, según confirmó la Secretaría de Trabajo . El incremento para los titulares no universitarios alcanzará un 9,86% , mientras que los del sistema de universidades nacionales tendrán una suba del 6,85% .

Ambos regímenes funcionan con un esquema de movilidad diferente al de la ANSES: las actualizaciones no son mensuales ni siguen directamente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) , sino que se calculan cada tres meses según la evolución de los salarios del sector.

De esta manera, los nuevos haberes comenzarán a cobrarse el próximo mes y se mantendrán vigentes durante junio, julio y agosto , hasta el próximo aumento previsto para septiembre.

Aunque los porcentajes representan una mejora en los ingresos, las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercados (REM) del Banco Central advierten que seguirán perdiendo frente al avance de la inflación .

Cuánto aumentan las jubilaciones docentes universitarias nacionales

Los jubilados y pensionados del régimen especial de docentes universitarios nacionales tendrán en junio un incremento de 6,85%. Además, alcanzará a unas 13.500 prestaciones y se aplicará sobre los haberes definidos en marzo, cuando este mismo sector había recibido una suba de 4,26%.

Este sistema previsional tiene una modalidad distinta a la del régimen general de la ANSES. En lugar de ajustarse todos los meses por el dato de la inflación, los haberes se actualizan cada tres meses tomando como referencia la evolución del índice Ripdun, que mide la Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales.

Con el aumento previsto para junio, el acumulado del primer semestre llegará a aproximadamente 11,4%. Sin embargo, ese porcentaje quedará varios puntos por debajo del IPC estimado para el mismo período, que según proyecciones privadas podría acercarse a 17,7% hacia fines del sexto mes.

El retraso frente los precios y el costo de vida genera preocupación entre los titulares, especialmente porque ya habían sufrido pérdidas de poder adquisitivo durante 2025. El año pasado, los haberes tuvieron un incremento acumulado cercano al 22%, mientras que la inflación anual terminó en torno al 31,5%.

Actualmente, el monto promedio ronda los $2,42 millones. Aunque el valor supera ampliamente a las jubilaciones medias del sistema general, el deterioro impacta sobre el nivel de consumo y la capacidad de sostener gastos esenciales como medicamentos, servicios y alimentación.

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Nuevo aumento en las jubilaciones no docentes

El régimen especial de docentes no universitarios tendrá en junio una de las subas más altas dentro de los sistemas previsionales especiales: el incremento será de 9,86%. La actualización alcanzará a más de 203.000 jubilados y pensionados en todo el país.

El esquema funciona bajo las reglas establecidas por el Decreto 137/05 y también utiliza como referencia el índice Ripdoc. Los ajustes son trimestrales y se aplican en marzo, junio, septiembre y diciembre. Actualmente, el haber promedio ronda los $2,17 millones.

La suba del sexto mes se suma al aumento de 5,28% otorgado en marzo. De esta manera, el acumulado del primer semestre llegará a aproximadamente 15,7%. Sin embargo, las proyecciones inflacionarias muestran que incluso este porcentaje quedaría por debajo del ajuste general de precios previsto.

¿Alcanza para ganar a la inflación?

Pese a los nuevos aumentos previstos para junio, todo indica que las jubilaciones docentes volverán a quedar por detrás de la inflación durante 2026. Los incrementos anunciados mejoran los haberes nominales, pero no alcanzan para compensar la suba sostenida de precios.

El principal problema es el mecanismo de actualización trimestral. Mientras el IPC avanza todos los meses, los titulares deben esperar hasta el siguiente reajuste para recuperar parte de la pérdida.

En el caso de los docentes no universitarios, el incremento acumulado del semestre llegará al 15,7%, frente a una inflación proyectada, para el período de abril a junio, cercana al 17,7%. Para los universitarios, la diferencia es todavía mayor: la suba acumulada rondará el 11,4%, varios puntos por debajo del avance previsto.

Además, las estimaciones privadas anticipan que hacia agosto la inflación acumulada podría alcanzar aproximadamente el 23%.