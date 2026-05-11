Con sus propios reclamos, gremios docentes se suman a la marcha universitaria en las provincias

En los distritos patagónicos persisten las protestas de los sindicatos de la educación que exigen la reapertura de paritarias. Los gobiernos de Jujuy y Entre Ríos se sentaron a discutir subas en los haberes de los maestros.

En Rawson se movilizaron, este lunes, docentes y auxiliares frente a la sede del Ministerio de Educación de la provincia.

El conflicto docente en las provincias patagónicas escaló en los últimos días hasta convertirse en uno de los escenarios más intensos del país, con gremios que no solo mantienen medidas de fuerza por reclamos salariales propios, sino que ahora se sumarán de manera activa a la Cuarta Marcha Federal Universitaria convocada para este martes 12 de mayo.

En Santa Cruz, la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) ratificó un paro de 96 horas -desde este martes- tras una reunión con el Consejo Provincial de Educación que terminó sin acuerdo. El gremio exige la reapertura de paritarias, la devolución de descuentos por días de paro y la convocatoria a una mesa salarial con fecha de vencimiento concreta.

El gobierno de Claudio Vidal se mantiene intransigente y amenazó con descontar los días de huelga, por lo que ADOSAC calificó como "una nueva provocación ilegal, discriminatoria y antidocente". La provincia defiende que posee los segundos mejores sueldos del país, con un básico de $1.276.000, aunque los docentes denuncian un congelamiento salarial desde enero.

El reclamo docente en este distrito no es aislado, al formar parte de las acciones que se desarrollan desde el Frente Sindical provincial, que la semana pasada realizó un ruidazo por las calles céntricas de Río Gallegos para exigir una suba salarial que alcance a todos los estatales. ADOSAC, ATE y otros sindicatos nucleados en ese frente cuestionaron los descuentos de haberes, los salarios congelados y la falta de paritarias, planteando que la negociación debe ser integral para todo el sector público.

En Río Negro, la Unión de Trabajadores de la Educación (UNTER) ya había realizado tres jornadas de paro la semana pasada con una adhesión que el gremio calculó en el 70%, aunque el gobierno de Alberto Weretilneck sostuvo que el 72% de los docentes se presentó a trabajar.

La tensión se disparó cuando la Policía reprimió una movilización docente en el puente que une Cipolletti con Neuquén con gases lacrimógenos, lo que UNTER denunció como "criminalización de la protesta social". Este martes, el gremio adherirá al paro provincial convocado por la CTA Autónoma para sumarse a la marcha universitaria, con concentraciones previstas en General Roca, Bariloche y Viedma. El reclamo central es un salario básico de $2.000.000, en un distrito donde la inflación acumulada supera el 280% desde 2024.

La Coordinación de Sindicatos de Río Negro -que nuclea a UNTER, ATE, Sitrajur, Asspur, ADUNC, SIDURN y otros- realizó una conferencia de prensa conjunta en la que denunció "un gobierno que no solo ajusta, sino que reprime". Laura Ortiz, titular de UNTER, subrayó la necesidad de "poner en común los conflictos frente a un ajuste que afecta a todos los sectores".

En Chubut, la situación es igual de ríspida. La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH) -el gremio mayoritario- rechazó la oferta salarial del gobierno de Ignacio Torres en el marco de la conciliación obligatoria y este lunes realizó un paro, con adhesión a la marcha universitaria de este martes.

La propuesta oficial incluía una recomposición atada al IPC más 4 puntos en mayo, más 1 punto en junio y otro en julio, lo que el Ejecutivo calculó como un 6% por encima de la inflación. Sin embargo, con el 87% de los mandatos escolares, el gremio rechazó la oferta. La semana pasada, masivas marchas autoconvocadas en Trelew, Rawson y Puerto Madryn desbordaron a las conducciones gremiales. El bolsillo de un docente por jornada simple en Chubut es de $650.000, mientras los alquileres superan los $800.000, se indicó, a modo de referencia.

La tensión se incrementó en las últimas horas cuando un grupo de docentes y auxiliares se autoconvocó y protestó frente a la sede del Ministerio de Educación provincial, en Rawson. En un video que difundió el exdiputado provincial Santiago Vasconcelos, la referente docente Luciana brindó un panorama crítico sobre el conflicto. Según explicó la docente, la decisión de movilizar surgió del "mandato mayoritario" de las bases, quienes optaron por la huelga "luego del rechazo de la propuesta de miseria que hizo el gobierno en las últimas paritarias".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/santivascon/status/2053900368904401388?s=20&partner=&hide_thread=false Chubut, Rawson. Desde el Ministerio de Educación en ocupación pacífica y acampe, la compañera Luciana resume la situación. Arriba la lucha de docentes y auxiliares! pic.twitter.com/M2pA3uaWhs — Santiago Vasconcelos (@santivascon) May 11, 2026

Paritarias que reabren

En Jujuy, el gobierno de Carlos Sadir convocó a los gremios estatales -incluidos los docentes de nivel medio, superior, inicial y primario- a una nueva ronda de reuniones paritarias que se desarrollarán este martes y miércoles. El Ejecutivo reafirmó su "decisión de sostener instancias de diálogo permanente" y ratificó el compromiso con "la construcción de consensos".

La convocatoria incluye a ATSA, SOEMFA, UPCN, ATE, SEOM, sindicatos municipales, APUAP, APOC, APL y Luz y Fuerza. Los gremios universitarios de Jujuy, por su parte, ultiman detalles para sumarse a la marcha federal del martes, con concentración a las 17 horas en la puerta de la Facultad de Humanidades.

En Entre Ríos, el gobierno de Rogelio Frigerio retomó la discusión salarial con docentes y estatales, aunque la primera oferta del 3,5% fue rechazada de plano por los gremios. La provincia convocó a una nueva mesa para este martes, instancia en la que los sindicatos exigieron una propuesta "integral". La paritaria docente entrerriana arrancó en febrero, pero la escalada inflacionaria no prevista obligó a reabrir las negociaciones. Entre Ríos, al igual que otras provincias, asumió con fondos propios el pago del FONID tras la quita nacional.

En Chaco, el reclamo docente mantiene una agenda permanente de protestas. Los gremios nucleados en ATECH denuncian la falta de actualización de la bonificación por antigüedad y exigen una convocatoria urgente a mesa salarial con aumentos por encima de la inflación. En febrero, la docencia ya había salido a las calles con el lema "salario acorde a la inflación". El gobierno provincial garantiza la cláusula gatillo y sostiene que ofrece aumentos del 10% por encima de la inflación, aunque los gremios cuestionan que los números no se traducen en mejoras reales en el bolsillo. Chaco es una de las provincias que asumió el pago del FONID con fondos propios, reflejándolo bajo conceptos provinciales como "Aula" y "Recomposición docente".

658121382_1399987778821615_1830040613735697400_n ADOSAC, gremio docente de Santa Cruz, comenzará este martes con un paro por tres días para pedir reapertura de paritarias.

Contexto de alarma

Las dificultades de las provincias patagónicas y de buena parte del país para otorgar aumentos salariales no son solo una cuestión de voluntad política. Los gobiernos provinciales enfrentan un escenario fiscal complejo que está marcado por tres factores convergentes.

En primer lugar, la coparticipación federal se desploma, ya que en lo que va de 2026 las provincias resignaron $1,3 billones en transferencias automáticas, pese a que la recaudación nacional supera los $68 billones. Abril marcó el noveno mes consecutivo de caída real en los envíos automáticos: en términos reales, los Recursos de Origen Nacional (RON) cayeron un 3,8% en marzo y la coparticipación acumula una baja del 8% en el primer trimestre. Las provincias petroleras, como Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, figuran entre las más perjudicadas.

En segundo lugar, la recaudación provincial propia también se resiente. Los ingresos por impuestos provinciales cayeron alrededor de un 4% en el primer trimestre de 2026, en un contexto de desaceleración económica que golpea los impuestos al consumo.

En tercer lugar, la Casa Rosada cortó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). El gobierno de Javier Milei eliminó por decreto este fondo que, desde 1998, representaba entre el 7% y el 10% del salario bruto de más de 1,6 millones de docentes en todo el país. Aunque algunas provincias -como Chubut, Entre Ríos, Tucumán, Chaco o La Rioja- crearon fondos propios o asumieron el costo con recursos provinciales, otras no pueden sostenerlo.