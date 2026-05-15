Alivio fiscal en Chubut: Ignacio Torres propuso eximir de IIBB y Sellos a la construcción de viviendas hasta 2027

El gobernador envió un proyecto que apunta a fomentar la inversión en el sector. Entre los requisitos para acceder, deberán garantizar mano de obra local.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres , envió este viernes a la Legislatura un proyecto de ley de alivio fiscal que propone eximir el 100% del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y de hasta el 100% del impuesto de Sellos a diferentes actividades vinculadas con la construcción y ampliación de viviendas familiares y de edificios residenciales. El objetivo, según dijo, es facilitar el acceso a la casa propia para los chubutenses en todo el territorio provincial.

En un acto que tuvo lugar en la Casa de Gobierno, el mandatario anunció la propuesta de "impuesto cero" para el sector que, en caso de ser aprobada , tendrá vigencia hasta mediados del próximo año ya que regirá entre el 1 de junio de 2026 y el 30 de junio de 2027 , enfocada en quienes inviertan en el desarrollo de unidades familiares y edificios destinados a vivienda, tanto para su desarrollo desde cero como para quienes desean realizar refacciones.

La iniciativa cuenta con el apoyo de las principales cámaras de la construcción y los gremios del sector , presentes durante el anuncio que se llevó a cabo este jueves. El gobernador estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de la Construcción de Chubut, Juan Cruz Villegas, referentes de empresas constructoras y el secretario general de la UOCRA, Javier Moya, además de miembros del gabinete.

"Entendemos que en un contexto de recesión nacional es necesario establecer herramientas concretas para dinamizar la economía”, afirmó en una crítica por elevación al Gobierno de Javier Milei. Y si bien aclaró que “promover sectores estratégicos como el turismo y la construcción implica un esfuerzo fiscal", también consideró que "la mejor manera de hacerlo es generando condiciones más competitivas para quienes invierten y generan empleo”.

"Impuestos cero": Chubut propone beneficios en Ingresos Brutos y Sellos para viviendas

El proyecto contempla la exención total de IIBB "para la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales; instalaciones de gas, agua, sanitarios y climatización con sus respectivos dispositivos conexos; instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística; y terminación y revestimiento de paredes y pisos".

Además, establece que “la falta de cumplimiento de los requisitos previstos en la presente, así como la falta de veracidad o inexactitud en el contenido de las declaraciones juradas o en los instrumentos alcanzados por los beneficios fiscales, importará la pérdida automática de dichos beneficios, habilitando a la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut a reclamar su cobro por vía administrativa o judicial, además de aplicar las multas e intereses correspondientes”. También se indica que “la falta de finalización de la obra dentro del plazo previsto hará perder automáticamente el beneficio”.

En paralelo, contempla exenciones de hasta 100% en el pago de Sellos para los instrumentos que “se formalicen para la construcción y/o ampliación de viviendas familiares o edificios residenciales en la provincia del Chubut y que sean celebrados entre el 1 de junio de 2026 y el 30 de junio de 2027 inclusive”.

Entre ellos se encuentran “contratos de locación de obra, sus obligaciones accesorias y garantías, sus adendas y redeterminaciones de precios”; “instrumentos mediante los cuales se formalicen aportes de capital, adelantos de pago o acuerdos de cancelación de cuotas”; e “instrumentos mediante los cuales se formalicen préstamos o garantías otorgadas destinados exclusivamente a la financiación de la obra”.

La exención sobre Sellos no aplicará sobre cesiones de boletos de compraventa, escrituras de afectación a propiedad horizontal y/o división de condominio, ni escrituras traslativas de dominio. La norma no aplica a construcciones comerciales, de oficinas ni industriales.

ignacio torres gobernador chubut

Mano de obra local

El objetivo del plan del gobernador chubutense es reducir los costos constructivos, reactivar la industria de la construcción y generar puestos de trabajo en toda la provincia. La única condición, les dijo Torres a los constructores durante la presentación, es que para acceder a los beneficios fiscales deberán "garantizar mano de obra chubutense". Esto significa que si un proyecto se desarrolla en una ciudad "los trabajadores deberán ser de esa localidad”, explicó el mandatario.

“El objetivo principal de esta medida es generar trabajo en un contexto difícil que golpea a las arcas provinciales y municipales, y en definitiva al bolsillo de todos los chubutenses”, manifestó indicando que “en este contexto es necesario actuar con creatividad, decisión y herramientas concretas para sostener la actividad y el empleo, haciendo todo lo posible para amortiguar la destrucción de puestos de trabajo y la caída del consumo que se registra en todo el país”.

¿Quiénes pueden acceder?

El proyecto estará destinado a familias que construyan su vivienda desde cero, propietarios que amplíen su vivienda existente, desarrolladores de edificios residenciales, siempre que al menos el 70% de la superficie sea destinada a vivienda. También contempla a iniciativas ya iniciadas, siempre que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.

"El mejor plan de vivienda es el que le da libertad a la gente para construir su propia casa. En Chubut el Estado va a ser un socio, no un obstáculo para cumplir ese sueño", afirmó el gobernador Ignacio "Nacho" Torres.

La medida deberá ser tratada por el recinto parlamentario, donde el oficialismo cuenta con 14 legisladores propios dentro del bloque Chubut Despierta luego del desprendimiento de los diputados Sergio González y Mariela Tamame a principio de año. La reglamentación, en caso de ser aprobada la normativa, estará a cargo de la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARPC).