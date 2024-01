Domingo Paiva: "Hoy el trabajador maderero está por debajo de la línea de pobreza".

Domingo Paiva.: Debe haber un cambio total de parte del gobierno nacional porque el trabajador no puede seguir viviendo en este escenario, necesitamos un programa económico que tranquilice a los trabajadores y a la sociedad. Hoy no vemos de parte del gobierno nacional un proyecto claro y, esto nos preocupa mucho.

P.: ¿Qué opinión le merece el paro nacional convocado para este miércoles?

D.P.: Es una clara demostración del descontento de la gente. Hay un claro ataque del gobierno nacional hacia los derechos laborales. Como le dije, el obrero maderero está en la línea de pobreza. Más allá de la ayuda del gremio, en febrero deberá hacer malabarismo para poder enviar a sus hijos a la escuela, por ejemplo. El descontento que hay con el gobierno nacional no es solamente del trabajador en relación de dependencia sino también por parte de los jubilados, la clase media, etcétera.

P.: ¿Y, el día después?

D.P.: Seguiremos en la lucha en favor del trabajador. El gobierno nacional hará su análisis, nosotros como gremio el nuestro. Nosotros queremos que el gobierno escuche a la gente y re encamine la situación.

P.: ¿Qué análisis hace de la situación del sector maderero, principalmente en la provincia de Misiones?

D.P.: Desde el sindicato no coincidimos con las apreciaciones del empresariado maderero misionero que dice que el sector no está muy bien. Todas las empresas madereras de la provincia de Misiones están trabajando a full. No niego que la situación en compleja para el empresariado ante los cambios que está llevando a cabo el gobierno nacional, pero reitero todas las empresas madereras retomaron sus actividades a pleno.

P.: En este escenario que usted plantea, ¿hay inversiones madereras en la provincia de Misiones?

D.P.: Sí. El claro ejemplo son las inversiones millonarias que se están haciendo en la zona norte de la provincia de Misiones, más precisamente en las ciudades de Eldorado y Colonia Victoria (ciudades industriales ubicadas a unos 200 y 220 kilómetros al norte de Posadas).

P.: Por lo que usted dice, sigue siendo atractiva la provincia de Misiones para las inversiones madereras….

D.P.: Sí. Inclusive puedo comentarle que empresarios que se fueron a Corrientes atraídos por promociones industriales, están regresando a la provincia. En Misiones tenemos caminos, seguridad, energía, infraestructura en comparación a otras provincias.

P.: ¿Los empresarios están cumpliendo con el pago de la cuota sindical y la obra social?

D.P.: Eso es lo que más nos preocupa. Tenemos un 35 % de morosos que no cumplen con los aportes que les retienen a los trabajadores. Desde el gremio hacemos malabarismos para sostener la obra social, máxime que todos los insumos están dolarizados.

P.: El gobierno nacional eliminó las retenciones para las exportaciones del sector forestoindustrial…

D.P.: Es una buena medida, aunque en Misiones solo se exporta entre el 30 y 35 % de lo que se produce.

P.: El gremio acordó un 22 % de aumento salarial para enero ¿No quedarán por debajo del índice inflacionario que se estima que para este mes puede rondar el 30 %?

D.P.: Para el mes de diciembre habíamos acordado el 25 % y para enero el 22,5 %. Lo importante es que ternemos una cláusula acordada en paritarias de revisión. En diciembre perdimos mucho y veremos cómo termina enero, por eso insisto tenemos la cláusula de revisión que seguramente la pondremos en práctica. El empresariado es complicado para otorgar aumentos salariales. Siempre digo que el obrero es partícipe de las pérdidas, pero no de las ganancias. El empresario tiene superávit de trabajo, eso es reconocido por ellos mismos en cada charla que mantenemos. Lamentablemente nunca tenemos una paritaria para poder festejar porque por más que facturan bien nunca una empresa les dijo a sus trabajadores que además del aumento les pagaría por productividad.

P.: ¿Cuál es el sueldo básico de un empleado maderero que se inicia en la actividad?

D.P.: 250 mil pesos mensuales con el presentismo incluido

P.: Está por debajo de la línea de pobreza…

D.P.: Sí. Hace varios años que el empleado maderero perdió el poder adquisitivo. En 2015 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner un trabajador maderero que iniciaba su actividad cobraba unos 800 dólares mensuales, hoy su salario está en el orden de los 200 dólares mensuales. Hace unos 10 años firmábamos acuerdos salariales por el 28 o 30 % anual, el trabajador podía invertir, pagar la cuota de un auto, ir unos días de vacaciones, hoy es imposible (el sindicalista comentó que este año sólo una familia se anotó para utilizar uno de los hoteles que tiene la Unión de Sindicatos Madereros de la República Argentina en Córdoba).

P.: ¿Cómo se recupera?

D.P.: Con un cambio en la política económica