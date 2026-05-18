Nuevo dorama en Netflix: la miniserie japonesa sobre un romance inesperado que te atrapa desde el primer minuto + Agregar ámbito en









Una relación marcada por la culpa y el azar conecta a dos jóvenes lejos de casa en una trama que promete encantar a todos los espectadores.

La serie ya enamoró a miles de espectadores. Magnific

Netflix volvió a apostar por las producciones asiáticas, que son furor en todas las plataformas de streaming que las incorporan. Entre los estrenos recientes del catálogo apareció una serie japonesa de apenas ocho capítulos que ya empezó a generar comentarios entre los fanáticos del género romántico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La serie ya es recomendada por su historia y por sus escenarios imponentes, como Japón, Corea del Sur, Berlín, Tokio y Seúl. Esa mezcla cultural le da una identidad única a una trama que gira alrededor de dos personas con heridas emocionales profundas y un encuentro que cambia sus vidas para siempre.

Almas Gemelas La serie ya es furor entre los fanáticos de las series asiáticas. Gentileza - Netflix

De qué trata Almas gemelas La trama gira alrededor de Ryu Narutaki, un joven universitario japonés que atraviesa un mal momento emocional después de provocar accidentalmente un hecho que destruye la vida de su mejor amigo, Arata Oikawa. Al ser incapaz de convivir con la culpa, abandona Japón y viaja a Berlín para empezar de nuevo.

Ahí se refugia junto a Sumiko, una amiga de la infancia que lo acompaña sin presionarlo para hablar sobre lo ocurrido. Aunque intenta reconstruirse, Ryu sigue atrapado en un profundo sentimiento de vacío. De repente, todo cambia cuando queda atrapado en un incendio dentro de una iglesia y está a punto de morir, hasta que aparece Johan, un boxeador coreano que logra rescatarlo en el último instante.

Almas Gemelas La historia acompaña durante diez años la evolución de un vínculo único. Gentileza - Netflix El encuentro entre ambos es el comienzo de una relación inesperada. Con el paso del tiempo, los dos empiezan a construir una conexión muy fuerte pese a sus diferencias culturales y emocionales, moviéndose entre Berlín, Seúl y Tokio, mientras intentan descubrir qué lugar ocupan en la vida del otro. A diferencia de otros doramas centrados únicamente en el romance, "Almas gemelas" construye un relato mucho más introspectivo y emocional. Además, la historia acompaña durante diez años la evolución de este vínculo en medio de encuentros, separaciones y momentos que modifican para siempre la vida de ambos protagonistas. Con solo ocho episodios disponibles desde su estreno, este dorama es una alternativa ideal para quienes buscan una historia corta, pero intensa. Netflix: tráiler de Almas gemelas Embed - Soul Mate | Official Trailer | Netflix Netflix: elenco de Almas gemelas Hayato Isomura como Ryu Narutaki

como Ryu Narutaki Ok Taec-yeon como Hwang Johan

como Hwang Johan Ai Hashimoto como Sumiko Shinonome

como Sumiko Shinonome Koshi Mizukami como Arata Oikawa

como Arata Oikawa Lee Jae-yi como Hwang Soo-ah

como Hwang Soo-ah Ken Yasuda como Kenichi Hayakawa

como Kenichi Hayakawa Kaho Minami como Nanami Narutaki

Temas Netflix

Series