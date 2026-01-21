El gobierno de Axel Kicillof oficializó el nuevo directorio ampliado del Banco Provincia

La estructura está compuesta por tres organismos, con un total de catorce sillas. Hay representantes del gobernador, de Cristina y de Massa, además de radicales, del PRO y hasta un libertario díscolo.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este miércoles la conformación del nuevo directorio ampliado del Banco Provincia (BAPRO) , luego de la aprobación de los nombres por parte del Senado bonaerense. Las sillas estarán ocupadas por representantes de distintos sectores políticos.

La medida se materializó a través del Decreto N° 15/2026 del Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, que lleva la firma del gobernador Kicillof, y de los ministros de Gobierno, Carlos Bianco , y de Economía, Pablo López , y da marco legal a las designaciones de los nuevos directores y síndicos del BAPRO, cuyos nombres habían sido consensuados por la Legislatura a fines del 2025.

Precisamente, la decisión de ampliar la configuración del organismo había sido una concesión de Fuerza Patria (FP) para sectores opositores en plenas negociaciones por el proyecto de endeudamiento que el mandatario había girado para su tratamiento legislativo.

De esa manera, el directorio ahora está integrado por un presidente y nueve vocales . Se estableció también la incorporación del Consejo de Directores Asociados, órgano consultivo integrado por tres vocales asociados y de una Sindicatura Colegiada, compuesta por dos síndicos, que tendrá a su cargo velar por la legalidad de los actos del Directorio, entre otras.

Entre los nueve vocales que integran el directorio, hay dirigentes del kicillofimos, camporistas, del massismo, la UCR, del PRO y hasta un libertario díscolo.

Cómo quedó el nuevo directorio ampliado del Banco Provincia

Por parte del gobernador, están Carlos "Cuto" Moreno, Julio Pereyra, Alejandro Formento y Carlos Orsingher. También el cristinista Rodrigo Rodríguez y Rubén Osuna, del sector de Sergio Massa. Completan la nómina Marcelo Daletto, de la UCR, Matías Ranzini, del PRO, y Fernando Rozas, de ideología liberal. Sergio Bordoni (Frente Renovador), Fernando Pérez (UCR) y Adrián Urreli (PRO) serán los tres vocales asociados, mientras que las sillas de los síndicos quedaron para Laura González, de La Cámpora, y Gabriela Demaría, del Frente Renovador.

La norma que estableció una nueva estructura para el BAPRO fue promulgada por la Legislatura el pasado 23 de diciembre y aclara que las erogaciones salariales derivadas de la nueva estructura no podrán superar los montos previstos en la Ley de Presupuesto 2026, según lo dispuesto en el artículo 4°.

Senado bonaerense.jpg El Senado bonaerense había aprobado la reestructuración del directorio del Banco Provincia.

El proyecto fue aprobado en la Legislatura como parte de la negociación política que permitió destrabar la ley de financiamiento por más de u$s3.000 millones, impulsada por el gobernador Axel Kicillof, que requería una mayoría especial de dos tercios. En ese marco, la modificación del esquema de conducción del Banco Provincia formó parte del acuerdo alcanzado entre el oficialismo y distintos bloques legislativos.

La ley lleva las firmas de Alexis Raúl Guerrera, presidente de la Cámara de Diputados, y Verónica Magario, presidenta del Senado bonaerense, y ya se encuentra vigente tras su publicación oficial.