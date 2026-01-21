Se abrió el juego para Javier Milei: del paso por Jesús María a ser invitado a la Fiesta del Trigo y a La Chaya Por David Correa + Seguir en









Una senadora nacional invitó al Presidente a un nuevo encuentro folclórico en Córdoba y el cantante riojano Sergio Galleguillo pidió "que venga, que se mezcle un poco con la gente", en relación al encuentro popular más importante de su provincia.

Después de su paso por el Festival de Jesús María, no está descartado que el presidente Javier MIlei asista a nuevos encuentros populares.

La asistencia del presidente Javier Milei al Festival de Doma y Folclore de Jesús María parece haber generado entusiasmo en su entorno y no se descarta que en las próximas semanas participe de dos encuentros de similares características. Una senadora nacional de Córdoba llevó a la Casa Rosada una invitación formal para que el jefe de Estado participe del Festival de Trigo, en Leones; mientras el cantante Sergio Galleguillo sugirió que le haría bien al presidente "que se mezcle un poco con la gente" en el Festival de la Chaya.

De criticar el apoyo estatal a este tipo de encuentros populares, de fuerte raigambre en las provincias y que generan un importante movimiento económico a su alrededor, Milei no dudó en asistir al Festival de Doma y Folclore de Jesús María y subirse al escenario para cantar junto a Oscar Esperanza "Chaqueño" Palavecino. Pese al malestar por la clausura de los baños públicos en Jesús María durante el tiempo en que estuvo el jefe de Estado, el balance parece haber sido positivo para el círculo más cercano que lo asesora y acompaña, por lo que no se descartó su presencia en otras dos citas de estas mismas características, de acuerdo a una consulta de Ámbito.

La senadora nacional cordobesa Carmen Álvarez Rivero, que llegó al Congreso con la boleta de Juntos por el Cambio y ahora forma parte del bloque de La Libertad Avanza, informó en su cuenta en X que este martes 20 le llevó en persona al presidente la invitación para que asista a la "70° Fiesta Nacional del Trigo", que se desarrollará en la ciudad de Leones, entre el 12 y 15 de febrero. En la cartelera de este encuentro se destacan Eugenia Quevedo, la banda de rock Airbag, La Delio Valdez y el grupo Ahyré, entre otros. "La cosecha de trigo argentina será récord y los cordobeses estamos muy orgullosos de ser protagonistas", sostuvo la parlamentaria, quien había gestionado ante la comisión organizadora la autorización para la invitación. Leones se encuentra a la vera de la autopista RN 9, a 250 kilómetros de la capital cordobesa.

Hoy llevé personalmente la invitación al Presidente @JMilei a la 70° Fiesta Nacional del Trigo, que se celebrará en febrero… — Carmen Álvarez Rivero (@carmenAlvarezR) January 20, 2026 "Le haría muy bien" La otra invitación, aunque informal, llegó a la Casa Rosada desde La Rioja, en la voz del cantante de folclore Sergio Galleguillo, un referente popular de peso en su provincia. Durante su presencia en la primera noche del festival del Chayero Sanagasteño, el pasado fin de semana y también riojano, hizo declaraciones que tenían como destino al jefe de Estado pero que también repercutieron en la Casa de las Tejas, como se conoce a la Casa de Gobierno local.

En la conferencia de prensa posterior a su presentación, fue consultado sobre si tendría algún inconveniente en que Javier Milei visitara el Festival de La Chaya, del 13 al 15 de febrero. "Ojalá algún día venga, que conozca La Rioja, que venga a la Chaya, que se mezcle un poco con la gente", expresó el cantante. "A pesar de que el Gobierno nacional mira para otro lado", en relación a la falta de apoyo a estas expresiones culturales, sostuvo que sería importante que el jefe de Estado "se mezcle un poco con la gente porque en estos espacios hay mucha humildad y sencillez, creo que eso le haría muy bien", agregó.

galle Sergio Galleguillo, el mayor referente actual del canto popular de La Rioja, actuará en la noche principal del Festival de la Chaya. Galleguillo, considerado embajador cultural de su provincia, describió al festival de Sanagasta y a la Chaya como "espacios de unión y sacrificio colectivo, que le hace bien a toda la comunidad" y en lo que respecta al Chayero, manifestó que "el 80% del movimiento se genera por la misma gente del pueblo que trabaja para que este festival sea un éxito". "Nosotros los artistas sumamos pero ver cómo la gente trabaja unida hace mucho bien. Hay que generar encuentros que permitan superar las diferencias. Yo siempre dije que hay que sentarse a charlar porque no podemos estar de esta forma, La Rioja es diálogo, es encuentro", subrayó para cerrar con su opinión. Hasta el momento, ninguna voz cercana al gobernador peronista Ricardo Quintela se expresó, sobre todo, al tratarse de un festival que cuenta con un fuerte apoyo del gobierno provincial. La edición 2024 no se realizó porque la Nación cortó la totalidad de los recursos pero la de 2025 sí se concretó debido al apoyo provincial, aunque con una cartelera más acotada a la habitual, en la que prevalecieron artistas locales. Desde la asunción del presidente Javier Milei los fondos del estado nacional para La Rioja, aun los previstos por leyes, sufrieron una poda profunda, por lo que la gestión de Ricardo Quintela judicializó algunos de los reclamos. menem Martín Menem acompañó al presidente Javier Milei al Festival de Jesús María. La visita del mandatario supondría un abierto desafío para la gestión peronista, refractaria a la gestión libertaria, pero sería un gesto de fuerte respaldo al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, sobre quien se señala que en 2027 iría por la gobernación. En 2023, cuando fue candidato a gobernador por primera vez y quedó en tercer lugar, Menem fue el único candidato libertario que contó con el apoyo del actual presidente, quien fue a La Rioja para apoyar su postulación. La Libertad Avanza perdió las elecciones legislativas nacionales de octubre por menos de 1.000 votos, por lo que Martín y Eduardo "Lule" Menem, funcionario nacional de estrecho vínculo con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, aspiran a derrotar al PJ el año próximo.