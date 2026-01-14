Axel Kicillof reunió a su núcleo duro y llamó a recorrer las provincias para federalizar el MDF + Seguir en









El gobernador pidió ir "al territorio a hablar con cada espacio y cada sector".

"Que el 2026 es el año de la construcción amplia y federal", fue el mensaje central de la reunión.

El gobernador bonaerense, Axel Kicilllof, se reunió este miércoles en Villa Gesell con el núcleo duro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que lanzó en febrero de 2025. Junto a intendentes y funcionarios de su mayor confianza, discutieron los desafíos para el 2026 y llamó a recorrer el país para construir una "construcción amplia y federal". Puso énfasis en escuchar las demandas de la sociedad y preparar propuestas novedosas.

"Que el 2026 es el año de la construcción amplia y federal", fue el mensaje central de la reunión, según confiaron a Ámbito fuentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Para ello, Kicillof pidió ir "al territorio a hablar con cada espacio y cada sector. Aún con aquellos que hace tiempo no quieren hablar con nosotros".

Durante la reunión se trató muy por arriba la interna del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, a pesar de que la Junta Electoral partidaria comenzó a definir reglas clave que impactan de lleno en el armado de listas y en la pelea por el control partidario. Tal vez porque dentro del propio kicillofismo tampoco hay una candidatura definida para la conducción partidaria. Los nombres que concentran mayor consenso son los de la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de La Plata, Julio Alak.

Sí se habló sobre la reelección indefinida de intendentes. Kicillof dejó claro que apoyan el proyecto, pero no quieren impulsarlo. Para evitar pagar el costo político, buscarán que salga desde el Poder legislativo.

MDF marcha contra la reforma laboral Kicillof anunció obras en rutas y criticó a Javier Milei: "Está destruyendo la industria y el empleo" El gobernador bonaerense, Axel Kicilllof, cuestionó este miércoles el 2.8% de inflación de diciembre y disparó directamente contra el presidente Javier Milei. El programa antiinflacionario "no tiene nada de original, que es fuertemente recesivo", dijo durante la primera "conferencia de verano" que dio en Villa Gesell junto a intendentes y funcionarios. Antes anunció una inversión de u$s100 millones en el tramo Mar de Ajo a Pinamar de la ruta 11.

"Todo número de inflación es alto, lo mejor es que sea lo más bajo posible. El programa de Milei pretende bajar la inflación con el dólar, que genera los problemas de que es más barato comprar y veranear afuera. Es una política fuertemente recesiva", fustigó Kicillof. "Necesitamos que esta política económica cambie, no hay forma que se recupere el empleo, la industria y los salarios", afirmó el gobernador y exigió al Presidente le devuelva los fondos "le robaste" a las provincias.

