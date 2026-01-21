España: maquinistas convocan tres días de huelga tras los choques ferroviarios

Los conductores de trenes anunciaron un paro nacional luego de los accidentes ocurridos en Adamuz y Gelida, que dejaron más de 40 muertos. Denuncian fallas estructurales, alertas ignoradas y exigen responsabilidades penales mientras avanza la investigación oficial.

El choque de trenes de alta velocidad en Córdoba reabrió el debate sobre el estado de la infraestructura ferroviaria y derivó en una huelga de maquinistas en todo el país.

Los maquinistas ferroviarios de España convocaron a tres días de huelga en reclamo de mayores garantías de seguridad y responsabilidades institucionales, tras los dos accidentes de trenes ocurridos en los últimos días en distintos puntos del país, que provocaron decenas de víctimas fatales y cientos de heridos.

La medida de fuerza fue anunciada luego del choque de trenes de alta velocidad en Adamuz , en la provincia de Córdoba, donde murieron al menos 43 personas y más de 150 resultaron heridas, y del accidente registrado en Gelida , cerca de Barcelona, que causó la muerte de un maquinista en prácticas .

En un comunicado, el gremio sostuvo que los siniestros constituyen “un punto de inflexión ” para el sistema ferroviario español y advirtió que existen numerosos reportes técnicos previos sobre deficiencias en la infraestructura que no habrían sido atendidos por los organismos responsables.

Los maquinistas denunciaron que desde hace meses vienen alertando sobre desgastes en las vías , problemas en juntas de rieles y fallas en el mantenimiento de sectores clave de la red de alta velocidad. Según el sindicato, estos avisos fueron elevados en reiteradas oportunidades sin que se implementaran medidas correctivas .

Además, anunciaron que reclamarán responsabilidades penales contra “quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad de la infraestructura ferroviaria”, en un contexto en el que las primeras pericias comenzaron a señalar fallas previas en el estado de las vías como un factor central en la tragedia.

Qué se sabe del choque en Adamuz

El accidente más grave ocurrió el domingo, cuando un tren de alta velocidad de la empresa Iryo, que viajaba desde Málaga hacia Madrid, descarriló parcialmente y terminó invadiendo la vía contigua. En ese mismo tramo circulaba un tren Alvia de la operadora estatal Renfe, que realizaba el trayecto Madrid-Huelva.

El impacto fue frontal y de extrema violencia. Parte de los vagones del tren Alvia cayeron por un terraplén, lo que complicó las tareas de rescate. Entre las víctimas fatales se confirmó la muerte del maquinista del Alvia, además de pasajeros de ambas formaciones.

Las autoridades informaron que el tramo donde ocurrió el siniestro era recto y había sido renovado recientemente, un dato que incrementó la conmoción y profundizó las dudas sobre el estado real de la infraestructura.

Los investigadores detectaron una anomalía en una junta de la vía, conocida como placa de unión, que presentaba un desgaste avanzado. Según fuentes con acceso a las primeras pericias, la falla habría generado un espacio entre los rieles que se fue ampliando con el paso del tiempo, hasta convertirse en un punto crítico.

Para los técnicos, ese desperfecto podría haber sido determinante en el descarrilamiento inicial del tren de alta velocidad, aunque las causas finales del accidente todavía no fueron establecidas oficialmente.