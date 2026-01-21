Kristalina Georgieva se reunió con Luis Caputo en Davos y destacó la acumulación de reservas + Seguir en









El "breve" encuentro se llevó a cabo en el marco del Foro Económico Mundial y en la previa de una nueva revisión del acuerdo con el FMI.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva se encontraron en Davos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió este miércoles con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco del Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en Davos, Suiza.

El encuentro fue confirmado a Ámbito por fuentes del Ministerio de Economía. Luego, la directora del organismo compartió una foto en sus redes, donde destacó "el fuerte desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/kgeorgieva/status/2014070093081084327?s=48&partner=&hide_thread=false Great to have a brief exchange with @LuisCaputoAr at Davos #WEF26. I praised the strong performance of the Argentine economy and progress in reserve accumulation. pic.twitter.com/PpEc7fDOom — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) January 21, 2026 El tuit fue citado por el titular del Palacio de Hacienda, quien aseguró: "Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente".

image La "breve" reunión se llevó a cabo mientras una comitiva del FMI se prepara para arribar al país en febrero para la segunda revisión del acuerdo. De la aprobación de dicha evaluación depende un nuevo giro por u$s1.000 millones.

Asimismo, la administración libertaria deberá afrontar este 1° de febrero un nuevo vencimiento de deuda de u$s824 millones en intereses. Resta saber si el Gobierno esperará a saber que ocurre o no con la auditoría para pagar el respectivo monto.

