El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a endurecer sus críticas contra el presidente Javier Milei y aseguró que el peronismo debe prepararse para "reconstruir una Argentina del lado del pueblo y sus trabajadores" una vez concluida la actual etapa política. Lo hizo durante un encuentro con dirigentes y militantes del Partido Justicialista bonaerense en la localidad de Tapalqué.
Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei y llamó a "reconstruir una Argentina del lado del pueblo y sus trabajadores"
El gobernador bonaerense y presidente del PJ provincial encabezó un encuentro con dirigentes y militantes en Tapalqué. Cuestionó el rumbo económico del Gobierno, reivindicó la campaña de afiliación del peronismo y planteó la necesidad de construir una alternativa política para el período posterior al mileísmo.
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El presidente del PJ bonaerense estuvo acompañado por el intendente local, Gustavo Cocconi, en una actividad partidaria en la que también destacó la campaña de afiliación y los cursos de formación política impulsados por el espacio.
"Con la gestión del partido estamos llevando adelante dos tareas fundamentales para volver a abrirle las puertas a la sociedad: una campaña masiva de afiliación y un curso de formación política que ya superó los 19 mil inscriptos en toda la provincia", sostuvo Kicillof.
En ese marco, el mandatario bonaerense aseguró que el peronismo "va a estructurar lo que se viene en la Argentina" y remarcó que el movimiento debe comprender el escenario nacional e internacional para defender los intereses del país.
Críticas al Gobierno nacional
Durante su discurso, Kicillof cuestionó las políticas del Gobierno libertario y afirmó que la administración de Milei pretende que el país viva "arrodillado y entregando nuestras riquezas, los recursos naturales y la industria nacional".
"Está a la vista de todos que ese modelo lleva al fracaso y al sufrimiento: hoy vuelven a prometernos brotes verdes los mismos ministros del macrismo que ya lastimaron a nuestro país, pero nuestro pueblo no va a volver a caer en esa estafa", expresó.
Por su parte, Cocconi destacó la necesidad de construir un proyecto político que represente las demandas sociales y se proyecte hacia las elecciones presidenciales de 2027. "Sabemos que hay muchas necesidades sociales, y por eso buscamos afirmarnos en un proyecto que nos represente, generando políticas activas del lado de nuestro pueblo y sus demandas de cara a una propuesta competitiva a nivel nacional en el 2027", señaló.
"Después de Milei"
En el tramo final de su intervención, Kicillof volvió a cuestionar el rol del Estado nacional y sostuvo que su espacio tiene la obligación de acompañar a los sectores más vulnerables. "Frente a un Estado nacional que abandona a los jubilados y a las personas con discapacidad, nuestra obligación es tenderles una mano y demostrar que ningún algoritmo ni red social puede vencer la fuerza de la militancia y el trabajo territorial", afirmó.
Por último, el gobernador hizo un llamado a recuperar el vínculo con quienes se alejaron del peronismo y aseguró que el movimiento debe ofrecer una alternativa política para el futuro. "Tenemos que escuchar y abrazar a la gente que se desilusionó para demostrar que hay otro camino: después de Milei, necesitamos que se empiece a reconstruir una Argentina del lado del pueblo y sus trabajadores", concluyó.
Del encuentro participaron el presidente del PJ de Saladillo, Fabián Salguero; autoridades partidarias de Roque Pérez, 25 de Mayo y Bolívar, y la consejera provincial por la sección electoral, Laura Aloisi. Además, se realizó una charla sobre la campaña de afiliación encabezada por integrantes de la Secretaría General del PJ bonaerense.
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