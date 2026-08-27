Fuerte cruce en Diputados por una imagen de Jorge Rafael Videla

Horacio Pietragalla denunció que un hombre tenía una foto del exdictador como fondo de pantalla y lo vinculó con Lisandro Almirón. El legislador de La Libertad Avanza negó haberlo acreditado o saludado y acusó al diputado peronista de formular una “imputación falaz”.

Un fuerte cruce se produjo durante la sesión de la Cámara de Diputados a partir de la denuncia del legislador de Unión por la Patria Horacio Pietragalla , quien aseguró que una persona que se encontraba en el Congreso tenía como fondo de pantalla de su celular una fotografía del exdictador Jorge Rafael Videla . El diputado vinculó además al hombre con el legislador de La Libertad Avanza Lisandro Almirón .

Pietragalla relató que se encontraba en el ingreso al recinto cuando un hombre se acercó y le preguntó por Almirón. Según su versión, el teléfono de esa persona estaba encendido y mostraba una imagen de Videla.

“Estaba en la puerta del hemiciclo y un sujeto me preguntó si el diputado Almirón estaba de este lado y le dije que no. Y justo tenía el celular prendido y se le veía como fondo de pantalla una foto del dictador y genocida Rafael Videla. Estamos en la casa de la democracia. El muchacho me dijo que lo tenía porque es militar” , relató el diputado.

A partir de ese episodio, Pietragalla pidió que el hombre fuera retirado del recinto y elevó el tono de su intervención. “Para mí no es militar, sino que es un flor de hijo de p... Pido que por favor sea expulsado de esta casa. Acá al que le gusta Videla se va a la calle, le guste a quien le guste” , afirmó.

Acá explico lo que sucedió cuando una persona se para al lado mío en el ingreso al recinto y me preguntó por el diputado Almirón con el celular encendido y de fondo de pantalla la foto de Videla. Esto no se puede permitir en la casa de la democracia. Para los que tengan… pic.twitter.com/tWpL7yhEwg

El diputado continuó con una de las frases que generó mayor repercusión durante la sesión: “Si quieren, en la casa de ustedes, hasta mastúrbense con Videla, pero acá se lo reprime”.

Pietragalla también apuntó directamente contra Almirón y sostuvo que el legislador había saludado al hombre señalado. “Yo dije lo que vi. Usted lo saludó”, le respondió durante el intercambio que se produjo en el recinto.

El episodio derivó en una discusión a los gritos entre ambos legisladores. Desde La Libertad Avanza, Almirón negó haber tenido relación con la persona mencionada por Pietragalla y rechazó las acusaciones.

“Yo no saludé a nadie, no sé por qué dijo eso. Y yo no acredité a nadie. Me parece muy fácil querer romper una sesión imaginando cosas. Después empiezan a inventar cosas, yo no vi ninguna pantalla”, sostuvo Almirón.

El diputado libertario agregó que, si tuviera una posición que defender sobre Videla, la expresaría públicamente. “Si tuviera algo que reivindicar o defender, lo haría en este preciso instante, y no lo hago porque no tienen nada que ver la acusación ni la manera en la que se manejó el diputado”, afirmó.

Almirón también anticipó que pediría acceso a las cámaras del Congreso para respaldar su versión y cuestionó la acusación de Pietragalla. “Voy a pedir una sanción y que se testen las palabras y la imputación falaz que me ha hecho el diputado. Es una barbaridad lo que dijo. Está mintiendo, quieren levantar la sesión”, señaló.

El legislador libertario insistió luego en que se trataba de una acusación sin sustento y sostuvo que “se puede decir cualquier cosa de cualquier persona con fragilidad y facilidad”. El intercambio obligó a intervenir al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien pidió bajar el tono de la discusión.