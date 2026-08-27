Diputados aprobó por unanimidad la rebaja del IVA para la mandioca

La iniciativa impulsada por Oscar Herrera Ahuad obtuvo 231 votos afirmativos en la Cámara baja. Propone reducir del 21% al 10,5% el IVA para la fécula, harina, fariña y otros derivados de la mandioca.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto que reduce del 21% al 10,5% el IVA para la fécula, harina, fariña y otros derivados de la mandioca. La iniciativa, impulsada por el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad , obtuvo 231 votos afirmativos y ahora deberá ser analizada por el Senado.

El proyecto busca equiparar el tratamiento tributario de los derivados industrializados de la mandioca con el que ya tienen otros productos alimenticios, como la harina de trigo. En la actualidad , la mandioca comercializada como hortaliza tributa una alícuota reducida del 10,5%, mientras que cuando es procesada para obtener fécula, harina o fariña pasa a estar alcanzada por el 21%.

La propuesta apunta así a corregir una diferencia dentro de la estructura tributaria y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de competitividad de una cadena productiva concentrada principalmente en Misiones.

La provincia reúne alrededor de 10.000 productores de mandioca , en su mayoría pequeños agricultores y unidades de agricultura familiar. Cerca del 75% de la producción se destina al consumo fresco, mientras que el resto se utiliza como materia prima para la elaboración de fécula, harina, fariña y otros derivados.

Misiones concentra, además, la totalidad de las industrias productoras de fécula de mandioca del país. Se trata de 11 establecimientos, entre cooperativas y empresas familiares, que forman parte de una cadena que también incluye productores, transportistas y fabricantes de alimentos. La producción industrial anual ronda las 18.000 toneladas.

El Congreso avanza con una rebaja del IVA para la mandioca

Durante el debate, Herrera Ahuad planteó que la modificación tributaria podría tener un impacto fiscal acotado para las cuentas nacionales, pero generar un efecto mayor sobre una economía regional integrada por pequeños productores y establecimientos que agregan valor en origen.

El diputado también vinculó la iniciativa con el precio de los alimentos destinados a personas que no pueden consumir gluten. Según los datos que presentó durante la sesión, un kilo de pan tradicional cuesta entre $3.000 y $4.000, mientras que el mismo volumen de pan sin TACC puede alcanzar entre $19.000 y $32.000.

En ese sentido, el proyecto incorpora también un argumento vinculado al acceso a alimentos libres de gluten. La propuesta busca reducir la carga tributaria sobre insumos utilizados para elaborar panificados, pastas, galletitas, productos de pastelería y otros alimentos destinados a ese segmento.

De aprobarse definitivamente, el beneficio alcanzaría a una variedad de productos que utilizan derivados de mandioca como materia prima. El objetivo es que la reducción de la alícuota no quede limitada a la etapa industrial, sino que pueda trasladarse también a productos que llegan al consumidor.

Ahora el proyecto deberá atravesar el Senado. Si obtiene la aprobación de la Cámara alta, los derivados de mandioca incluidos en la iniciativa pasarán a tener una alícuota del 10,5%, en lugar del 21% vigente actualmente.