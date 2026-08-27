Ridley Scott reveló que planea una película precuela de "Alien" protagonizada por Michael Fassbender + Agregar ámbito en









La próxima entrega de la longeva franquicia se centrará en el personaje de David (Fassbender), de "Prometheus" y "Alien: Covenant".

El director de 88 años sigue activo y vigente.

Ridley Scott no parece tener intenciones de retirarse pronto. El director, de 88 años, no solo estrena hoy The Dog Stars (La Guerra de los Últimos), protagonizada por Jacob Elordi, sino que también planea darle su toque personal a La isla del tesoro con Hugh Jackman. Y, posteriormente, tiene previsto dirigir una tercera película precuela de Alien.

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La próxima entrega de la longeva franquicia se centrará en el personaje de David (Michael Fassbender), de Prometheus y Alien: Covenant, quien crea un "mundo nuevo y valiente para sí mismo", según declaró el director en una entrevista con el LA Times el miércoles.

El personaje de David es un androide con inteligencia artificial defectuosa que era miembro del equipo de mantenimiento de la nave Prometheus.

“Las IA pueden descontrolarse”, dijo Scott en la entrevista. “Y si lo hacen, es como una bomba”.

Ridley Scott y el uso de la IA en el cine Aunque Scott lleva mucho tiempo haciendo películas sobre las ramificaciones de la inteligencia artificial y los robots, desde Alien hasta Blade Runner, afirmó que hasta ahora no había sentido la necesidad de usar IA en sus filmes. "Puedo competir con una IA sin ningún problema a la hora de crear imágenes. Pero llegará, inevitablemente", declaró al LA Times.

"La pregunta incómoda es: ¿La IA solo puede ser tan buena como la información que se le proporciona?", dijo Scott en la entrevista. "Si le digo: 'Aquí tienes un lienzo en blanco, escríbeme esto y aquello', ¿sería simplemente una mezcla de millones de otros guiones? Probablemente. Pero el peligro es que supere ese límite y se vuelva más inteligente que nosotros". Tras haber sido nominado tres veces a mejor director y compartir una nominación a mejor película por The Martian, Scott recibirá un Oscar honorífico en los Premios del Gobernador en noviembre, el mismo mes en que comienza el rodaje de La isla del tesoro.

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