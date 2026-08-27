A qué hora empieza el eclipse lunar este viernes 28 de agosto y cuál será el mejor punto de Argentina para verlo

El máximo ocurrirá a la 1:13, cuando un 93% del disco lunar quede cubierto por la sombra terrestre. Si el cielo está despejado, podrá verse rojiza a simple vista.

Faltan pocas horas para el eclipse lunar de agosto , un fenómeno astronómico que podrá observarse desde todo el territorio argentino durante la noche de este jueves 27 y la madrugada del viernes 28 .

La Luna quedará parcialmente cubierta por la sombra de la Tierra y alcanzará su punto máximo cerca de la 1:13 , cuando alrededor del 93% de su diámetro quede dentro de la umbra. En ese momento, el satélite natural podrá tomar una tonalidad rojiza o cobriza , un efecto que suele conocerse como "Luna de sangre" .

El fenómeno podrá seguirse a simple vista, siempre que el clima acompañe. Sin embargo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la tormenta de Santa Rosa podría complicar la observación, ya que las lluvias y la nubosidad previstas para esas horas podrían dejar el cielo cubierto .

El fenómeno ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre el satélite natural.

La NASA distingue entre la penumbra , donde el oscurecimiento es más tenue, y la umbra , la zona central de la sombra donde la luz solar directa queda bloqueada.

En el caso del episodio de agosto, será un eclipse parcial, aunque en el momento de mayor cobertura, aproximadamente el 93% del diámetro del disco lunar estará dentro de la parte más oscura de la sombra. La NASA estima una duración de 3 horas y 18 minutos.

A medida que avance el eclipse, la superficie lunar podrá tomar diferentes tonalidades. La explicación está en la atmósfera terrestre. Parte de la luz solar atraviesa las capas de aire que rodean nuestro planeta y, durante ese recorrido, los colores de longitud de onda más corta se dispersan con mayor facilidad.

Los tonos rojos y anaranjados, en cambio, consiguen atravesar la capa y alcanzar la superficie lunar. La intensidad del color depende del estado de la atmósfera terrestre, incluyendo la presencia de polvo, humo, cenizas o humedad.

"Así como se forma el arcoíris cuando la luz del sol se descompone al ingresarle pequeñas gotitas de agua, hay otro fenómeno llamado dispersión donde a la luz, en vez de ingresarle pequeñas gotas de agua, choca contra pequeñas partículas de la atmósfera y se desarma la luz. Según el tamaño y la cantidad de atmosfera que tiene que atravesar la luz, esta se desarma y se dispersa en pequeños rayos que llegan a la Luna", explicó Adrián González, profesor de Física y Astronomía y divulgador científico del Planetario Galileo Galilei a Página12.

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A qué hora será el eclipse en Argentina

El eclipse será entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026. En Argentina, la primera etapa comenzará a las 22:24, cuando la Luna ingrese en la penumbra terrestre.

La parte realmente visible del fenómeno empezará cerca de las 23:34, cuando la Luna entre en la umbra. Desde ese momento, la sombra de la Tierra comenzará a avanzar claramente sobre el disco lunar.

El cronograma será:

22:24: ingreso de la Luna en la penumbra.

ingreso de la Luna en la penumbra. 23:33/23:34: comienza el eclipse parcial con el ingreso en la umbra.

comienza el eclipse parcial con el ingreso en la umbra. 1:13: máximo del eclipse, con aproximadamente el 93% de la Luna dentro de la umbra.

máximo del eclipse, con aproximadamente el 93% de la Luna dentro de la umbra. 2:52: finaliza la fase parcial y la Luna sale de la umbra.

finaliza la fase parcial y la Luna sale de la umbra. 4:01/4:02: termina la fase penumbral y concluye por completo el fenómeno.

El mejor punto para verlo

El eclipse podrá verse desde cualquier lugar de Argentina, siempre que el cielo este despejado. Estos fenómenos son seguros para observar a simple vista. A diferencia de los solares, no existe el riesgo ocular asociado a mirar directamente, por lo que no se necesitan filtros especiales.

Para apreciar mejor el cambio de color y los detalles de la superficie lunar, lo más conveniente es alejarse de las zonas con mucha iluminación artificial. Lo ideal es buscar plazas, parques, zonas rurales o lugares abiertos.

También es recomendable elegir un punto desde el que se pueda ver una buena porción del cielo. Los árboles, edificios y otras estructuras pueden tapar la Luna en determinados momentos.

En Buenos Aires, una de las opciones preparadas para la ocasión será el Planetario Galileo Galilei, que realizará una actividad gratuita en el parque que rodea al edificio. La propuesta comenzará a las 23:00 del jueves 27, con intervenciones de divulgadores y música.

Desde la medianoche se habilitará la observación mediante telescopios y la proyección de imágenes telescópicas en una pantalla grande. El acceso a los instrumentos de observación es por orden de llegada, sin reserva previa. El cierre del evento está previsto para las 3:00 y se suspenderá si llueve.

La tormenta Santa Rosa condiciona la visibilidad en el AMBA

Aunque el eclipse podrá observarse desde cualquier provincia argentina, la posibilidad de verlo dependerá del clima. En el AMBA, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por la llegada de la tormenta de Santa Rosa, un período de inestabilidad que aparece hacia fines de agosto y está acompañado por fuertes lluvias y ráfagas de viento.

Las condiciones podrían complicar la observación durante la madrugada del viernes, ya que el organismo prevé un 40% de probabilidad de precipitaciones para la jornada. La nubosidad puede cubrir el cielo justo en el momento en que avance el eclipse, dificultando la visualización de la Luna.