Diputados dio media sanción a la ley Joaquín para medidas obligatorias de seguridad para actividades deportivas y recreativas

El proyecto deberá continuar su tratamiento en el Senado. El proyecto surgió a partir de la muerte de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto conocido como ley Joaquín , que establece medidas obligatorias de seguridad para equipamiento utilizado en actividades deportivas y recreativas . La iniciativa obtuvo 220 votos a favor y ahora deberá continuar su tratamiento en el Senado .

El proyecto surgió a partir de la muerte de Joaquín Stefano Gatto , un niño de 12 años oriundo de Ramos Mejía que murió en enero después de que un arco de fútbol sin la fijación correspondiente cayera sobre él durante un campamento en Neuquén .

La propuesta fue impulsada por los padres del menor y llegó al Congreso de la mano de la diputada de Unión por la Patria Luciana Potenza , también oriunda de Ramos Mejía. Durante su tratamiento en comisiones, el texto incorporó modificaciones consensuadas con el oficialismo y consiguió respaldo unánime.

El objetivo central de la iniciativa es fijar condiciones mínimas de instalación, sujeción y mantenimiento para evitar accidentes con arcos, aros, postes y otros elementos deportivos o recreativos ubicados tanto en espacios públicos como privados.

El proyecto busca disponer “la obligatoriedad de medidas de seguridad relativas a la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y todo otro elemento deportivo o juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados, destinados a prácticas deportivas y/o recreativas, para prevenir accidentes y resguardar la integridad física de niños, niñas y adolescentes y de toda persona que haga uso de dichos elementos”.

De acuerdo con el texto aprobado, las instituciones públicas y privadas “deberán asegurar que todo el equipamiento e infraestructura cumpla con condiciones óptimas de estabilidad, sujeción y amortiguación para prevenir desprendimientos, vuelcos o impactos graves conforme a las especificaciones de anclaje, peso y protección para cada disciplina y/o juego de plaza que establezca el Órgano Coordinador, sin perjuicio de aquellas disposiciones complementarias que establezcan las jurisdicciones en el marco de su respectiva normativa de adhesión y reglamentación”.

El proyecto surgió a partir de la muerte de Joaquín Stefano Gatto. X

La iniciativa determina además que la Subsecretaría de Deportes de la Nación, bajo la órbita del Ministerio del Interior, actuará como organismo de coordinación y asistencia para implementar la normativa. Entre sus funciones estará la elaboración de estándares técnicos mínimos y guías para aplicar las medidas de seguridad.

Por su parte, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “establecerán, en su legislación de adhesión o reglamentación, la autoridad local de aplicación, el régimen de control y supervisión del cumplimiento de la presente ley, y eventuales sanciones y multas, conforme a sus competencias territoriales”.

El reclamo de los padres de Joaquín llegó al Congreso

Durante la sesión, Potenza destacó el papel que tuvieron Serena y Adrián, padres de Joaquín, quienes siguieron la votación desde uno de los palcos de la Cámara baja. La legisladora recordó que ambos, “con enorme solidaridad, trabajaron porque entendieron que no era un hecho aislado, y en todos lados pasaban accidentes como este”.

En ese sentido, remarcó la responsabilidad de los adultos para garantizar condiciones seguras en los lugares frecuentados por menores. “Los clubes, las escuelas, las plazas, son lugares fundamentales y los adultos tenemos que garantizar que los chicos puedan jugar tranquilos y no sucedan estos accidentes”, sostuvo.

La diputada también pidió que el proyecto tenga continuidad en las distintas jurisdicciones: “Que lleven esta iniciativa a sus provincias, que puedan reglamentarlas allí, en la provincia de Buenos Aires ya fue aprobada; no nos cuesta nada y podemos salvar vidas de muchos pibes y pibas”.

El diputado sanjuanino Jorge Chica, en tanto, resaltó que los padres del niño “transformaron su dolor más profundo en una causa para proteger a todos los chicos de la República Argentina”.

Los cambios incorporados durante el debate

Durante la discusión también se incorporó una propuesta del diputado del PRO Fernando de Andreis, quien contaba con un proyecto complementario sobre la problemática, aunque todavía no tenía dictamen.

El legislador advirtió sobre las consecuencias que puede provocar un arco sin una correcta fijación y recordó distintos episodios fatales registrados en el país. Según precisó, tres chicos murieron durante los últimos diez meses por arcos mal amurados y fueron 12 las víctimas desde 2017.

“Un arco de fútbol que parece inofensivo, cuando cae, son entre 900 y 2.000 kilos de fuerza, imagínense”, señaló De Andreis.

A partir de su planteo, propuso sumar un plan de concientización dirigido a toda la comunidad deportiva. La intención es que dirigentes, docentes, padres, madres, jugadores y niños conozcan la necesidad de controlar periódicamente la seguridad de los arcos y los riesgos que supone colgarse de esas estructuras.

Chica aceptó la incorporación de las modificaciones y la iniciativa finalmente recibió media sanción. La votación se produjo sobre el cierre de una extensa sesión que terminó a las 3.47 de la madrugada del jueves, luego de haber comenzado a las 12.17.

La provincia de Buenos Aires ya promulgó su propia ley Joaquín

El avance en el Congreso se produjo después de que la provincia de Buenos Aires promulgara la Ley 15.618, también denominada “Ley Joaquín”, que establece medidas de seguridad obligatorias para arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros de básquet, postes de vóley, juegos de plaza y otros elementos recreativos o deportivos instalados en establecimientos públicos y privados.

La norma bonaerense surgió a partir de una iniciativa impulsada por el presidente del bloque Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, y fue sancionada por la Cámara de Diputados provincial el 16 de julio. Su origen también estuvo directamente vinculado con la muerte de Joaquín Stefano Gatto durante el viaje a Junín de los Andes.

Al defender la propuesta, Tignanelli afirmó que “la muerte de Joaquín fue una tragedia absolutamente evitable y nos interpela como sociedad” y agregó que “no podemos permitir que un chico pierda la vida por la ausencia de medidas básicas de seguridad”.

La legislación provincial exige sistemas de sujeción, anclaje o contrapeso para los arcos que superen los 20 kilogramos, además de contrapesos para aros de básquet con pie y protecciones acolchonadas para pisos, paredes y columnas. También contempla otras recomendaciones que puedan realizar profesionales especializados.

Los controles deberán quedar en manos de profesionales matriculados, encargados de extender la habilitación correspondiente, mientras que las instituciones tendrán la obligación de mantener el certificado visible y accesible.

La ley bonaerense concede a los establecimientos un año desde su reglamentación para adaptar sus instalaciones, con la posibilidad de obtener una única prórroga por otro período igual. Además, las compañías aseguradoras deberán verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad antes de otorgar cobertura.

Los municipios bonaerenses serán las autoridades encargadas de controlar la aplicación de la normativa, determinar los mecanismos de habilitación y certificación, desarrollar campañas de prevención y articular acciones con organismos educativos y organizaciones deportivas.

De esta manera, mientras la provincia de Buenos Aires ya cuenta con una normativa promulgada, el proyecto nacional dio un nuevo paso con la media sanción unánime de Diputados y busca extender estándares mínimos de seguridad a clubes, escuelas, plazas y demás espacios deportivos y recreativos de todo el país.