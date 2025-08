El nuevo frente de gobernadores no descarta tener un candidato presidencial propio en 2027

Lo anticipó el mandatario de Chubut, Ignacio Torres. "Necesitamos no caer en el rejunte del medio de siempre", lanzó el patagónico.

Los cinco gobernadores que integran el flamante frente electoral presentado esta semana no descartan tener un candidato presidencial propio en las elecciones nacionales del 2027 , aseguró el jefe provincial de Chubut , Ignacio Torres . "Seguramente lo vamos a tener y es necesario que lo tengamos", señaló.

En ese sentido, el chubutense Torres aclaró que al día de hoy no tienen candidato para competir en la provincia de Buenos Aires, rechazando las versiones que vinculan al bloque con Somos Buenos Aires , el frente que nuclea a radicales, peronistas díscolos y otros partidos por fuera del PJ, el PRO y LLA.

"Es un armado que ya existe y que hoy no tiene candidato en la provincia de Buenos Aires. Nosotros no tenemos candidato en PBA. Tenemos armados en nuestras provincias que no representan ni al kirchnerismo ni a LLA", dijo el líder patagónico a radio Mitre.

Gobernadores Schiaretti La foto ampliada de los gobernadores incluye a Juan Schiaretti y a otros dirigentes.

Siguiendo esta línea, anticipó que en 2027 es necesario que el nuevo bloque de gobernadores tenga una representación. Ante la consulta de si presentarán una candidatura presidencial, contestó: "Puede ser, tranquilamente, ¿por qué no? De hecho, debería ser".

"Una alternativa republicana y federal, para que podamos salir de la Argentina pendular, necesita ser una alternativa real, sólida, y no caer en el rejunte del medio de siempre, donde dos o tres dirigentes vanidosos se juntan para porotear dos o tres escaños", completó.

Continuando con esa línea, dijo que el proyecto tiene que ser "nítido y claro para constituirse como un proyecto real". "Hay que tener el coraje suficiente para dar las discusiones incómodas, que nadie elige dar porque siempre se especula con el costo o el oportunismo política de la coyuntura cada dos años", subrayó.

Por último, el gobernador de Chubut señaló que no considera que el sello pertenezca a la "avenida del medio".

"Un grito federal"

El martes pasado, tras numerosas versiones, cinco jefes provinciales se reunieron en la Casa de Chubut para darle forma a la flamante liga. En ella conviven dos radicales (Pullaro y Sadir), un peronista (Llaryora), uno del PRO (Torres) y un provincialista (Vidal). Son, además, representantes de las diversas regiones de la Argentina.

Más allá de su conformación oficial, los gobernadores no planean cerrar la puerta a nuevas incorporaciones, sino que, como contó Ámbito, saldrán a la pesca de nuevas figuras. Uno de los números puestos es el correntino Gustavo Valdés, a quien ya dan como parte del espacio.

Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso. Como gobernadores, tenemos la enorme responsabilidad de defender los intereses de nuestras provincias y, al mismo tiempo, contribuir a la gobernabilidad de la Argentina.



Todos, el gobierno… pic.twitter.com/GEwKKzAign — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) July 30, 2025

Sucede que Valdés está actualmente en plena campaña rumbo a las elecciones del 31 de agosto, cuando Corrientes elegirá gobernador. Finalizado el quehacer, dicen, oficializará su desembarco en el bloque.

En el comunicado constitutivo del espacio, los mandatarios dijeron: "Hemos decidido competir mancomunadamente en las elecciones de octubre, sabiendo que la realidad actual nos exige vocerías que defiendan a la Argentina del trabajo".

"Planteamos una mirada puesta en el futuro, con la decisión de hacernos cargo del presente y de dejar atrás, definitivamente, el pasado que nos dividió y frenó nuestro desarrollo", aseguraron.

Y agregaron: "Todos, el gobierno nacional y nuestros gobiernos provinciales, hemos hecho los ajustes necesarios para conseguir en la Nación y las Provincias el equilibrio fiscal imprescindible para avanzar en los cambios que necesitábamos en forma sustentable".