La interna en la familia Bolsonaro complica la estrategia de la derecha para conquistar el voto femenino en Brasil

A pocos meses de las elecciones, se intensifica la disputa entere el senador Flavio Bolsonaro y la exprimera dama Michelle Bolsonaro. Esta última renunció recientemente a la presidencia del ala femenina del Partido Liberal.

La disputa entre el senador Flavio Bolsonaro y la exprimera dama Michelle Bolsonaro profundizó una crisis interna en el principal espacio de la derecha brasileña y encendió las alarmas de cara a las elecciones presidenciales de octubre. La salida de Michelle de la conducción femenina del Partido Liberal (PL) amenaza con debilitar aún más el desempeño del sector entre las mujeres, un segmento donde las encuestas muestran una clara ventaja del presidente Luiz Inácio Lula da Silva .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La exprimera dama renunció el martes a la presidencia del ala femenina del partido, en medio de un conflicto cada vez más expuesto con los hijos del expresidente Jair Bolsonaro .

La tensión escaló después de que se viralizara un video en el que Michelle Bolsonaro , de 44 años , cuestionó duramente a su hijastro. La ex primera dama acusó al senador de haberle "faltado el respeto" y "maltratado" por cuestionar su participación dentro de la estructura partidaria, actitud que definió como una "puñalada por la espalda".

" Entendí que él no quería mi apoyo, o que éste era insignificante, así que me retiré y me mantuve al margen", sostuvo. "Así es como sigo estando", agregó la exprimera dama.

Su alejamiento representa un golpe político para la campaña de Flavio Bolsonaro , ya que Michelle era considerada una de las principales figuras del espacio para acercarse al electorado femenino, especialmente entre mujeres conservadoras y evangélicas.

Las encuestas muestran una amplia ventaja de Lula entre las mujeres

Los sondeos reflejan que la derecha continúa teniendo dificultades para seducir al voto femenino. Una encuesta difundida por BTG Pactual/Nexus indicó que, en un eventual balotaje, Lula obtendría el 55% de respaldo entre las mujeres frente al 37% de Flavio Bolsonaro, una diferencia de 18 puntos porcentuales.

Entre los hombres ocurre el escenario inverso: el senador aparece con una ventaja de 49% contra 42% del actual mandatario. En el total del electorado, el estudio proyectó una victoria de Lula por 49% contra 43%.

El politólogo Rafael Favetti advirtió que una fractura de este tipo puede resultar determinante en un escenario tan ajustado. "En unas elecciones muy reñidas, cualquier variable influye en el mercado", señaló.

Michelle Bolsonaro era una de las principales figuras para captar el voto femenino

Durante los últimos años, la ex primera dama recorrió el país construyendo una red política junto a iglesias evangélicas y organizaciones conservadoras con el objetivo de ampliar la base electoral del bolsonarismo entre las mujeres.

Su influencia aumentó todavía más después de que Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2022, pasara a prisión domiciliaria, situación que la convirtió en una de las pocas personas con acceso permanente al exmandatario.

Según personas cercanas a su entorno, Michelle analiza competir por una banca en el Senado, mientras distintas consultoras la mantienen desde hace meses entre las posibles candidatas presidenciales del espacio.

La relación entre Michelle y los hijos mayores del expresidente, nacidos de matrimonios anteriores, se deterioró progresivamente desde que Flavio Bolsonaro lanzó su precandidatura presidencial a fines del año pasado.

Lula tiene una amplia ventaja entre las mujeres de Brasil. Archivo

El senador intenta construir una imagen más moderada que la de su padre, históricamente identificado por sus declaraciones confrontativas. Sin embargo, algunos dirigentes cercanos al bolsonarismo tampoco ayudaron a bajar la tensión.

"Las mujeres votan muy mal", afirmó días atrás el influencer de derecha Paulo Figueiredo en un video que generó una fuerte repercusión. Posteriormente, Flavio Bolsonaro tomó distancia de esas declaraciones y aseguró que esos comentarios eran equivocados.

Consciente del peso político de Michelle Bolsonaro, el senador encabezó esta semana una reunión con decenas de mujeres conservadoras en Brasilia. Aunque la ex primera dama fue invitada, finalmente decidió no asistir.

Durante ese encuentro, Flavio buscó enviar una señal de acercamiento. "Siento un enorme respeto por Michelle, y estoy seguro de que superaremos este momento difícil y de que ella seguirá caminando a nuestro lado", expresó.

Mientras tanto, su equipo analiza incorporar a una mujer como compañera de fórmula presidencial. Entre los nombres que comenzaron a sonar aparece Daniella Marques, economista cercana al exministro de Economía del gobierno de Jair Bolsonaro, quien en los últimos días se sumó a la campaña como asesora económica.