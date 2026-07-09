Palestina tendrá elecciones legisltativas después de casi 20 años

El presidente palestino , Mahmud Abbas, firmó un decreto que fija los comicios para el 28 de noviembre. Serán las primeras elecciones legislativas desde 2006.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas , firmó este jueves un decreto para convocar a elecciones legislativas el próximo 28 de noviembre , una votación que, de concretarse, pondrá fin a casi dos décadas sin renovación parlamentaria en los Territorios Palestinos .

"El decreto presidencial llama al pueblo palestino en Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza a participar en elecciones legislativas libres y directas para elegir a los miembros del Consejo Legislativo Palestino en la fecha fijada", informó la agencia oficial de noticias Wafa, citando el texto del decreto.

El Consejo Legislativo Palestino , órgano parlamentario de la Autoridad Palestina , no volvió a reunirse desde 2007 , cuando la crisis política interna derivó en la división administrativa entre Cisjordania y la Franja de Gaza .

La convocatoria a las urnas forma parte de las reformas institucionales reclamadas desde hace años por la comunidad internacional, principal sostén financiero de la Autoridad Palestina .

Semanas atrás, en junio , Abbas también había firmado un decreto para convocar a elecciones presidenciales durante 2027 , con el objetivo de reactivar el calendario democrático palestino.

La victoria de Hamás que cambió el escenario político

Las últimas elecciones legislativas palestinas se celebraron en 2006 y terminaron con un resultado inesperado: Hamás obtuvo la mayoría parlamentaria y derrotó al movimiento Al Fatah, encabezado por Mahmud Abbas.

Ese triunfo profundizó las diferencias entre ambas fuerzas políticas y desembocó, un año más tarde, en la toma del control de la Franja de Gaza por parte del grupo islamista.

Además, la victoria electoral de Hamás provocó la suspensión de buena parte de la ayuda internacional destinada a las autoridades palestinas y aceleró el enfrentamiento entre ambas facciones, que terminó con la separación política y administrativa de los Territorios Palestinos Ocupados.

El antecedente de las elecciones suspendidas en 2021

No es la primera vez que Abbas anuncia una convocatoria electoral en los últimos años. En 2021, el mandatario informó que se realizarían elecciones presidenciales, legislativas y para el Consejo Nacional Palestino, aunque finalmente decidió suspender el proceso.

En aquella oportunidad justificó la medida al sostener que Israel impedía el desarrollo de la votación en Jerusalén. "Hemos decidido posponer las elecciones hasta que se obtenga la aprobación para celebrarlas en la ciudad de Jerusalén", dijo el presidente de la autoridad palestina en esa oportunidad.

Sin embargo, dirigentes opositores interpretaron la decisión como una estrategia para evitar una posible derrota frente a Hamás, en un contexto de fuertes divisiones internas dentro de Al Fatah, que llegaba fragmentado con varias listas rivales.

Mahmud Abbas, de 90 años, ganó las elecciones presidenciales de 2005 para un mandato de cuatro años, que en teoría debía concluir en 2009. No obstante, ese mandato fue prorrogado y desde entonces el dirigente continuó gobernando mediante decretos ejecutivos, una situación que recibió cuestionamientos tanto dentro de los Territorios Palestinos como por parte de distintos actores de la comunidad internacional.