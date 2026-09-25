Estatales retomaron la paritaria en la provincia de Buenos Aires, pero no hubo oferta formal + Agregar ámbito en









La reunión en el Ministerio de Trabajo reabrió la discusión salarial reclamada por ATE y UPCN, pero el Gobierno de Axel Kicillof solo repasó el estado de las finanzas provinciales. Cualquier aumento que surja de la negociación impactará recién en los próximos salarios.

Los estatales bonaerenses buscan una recomposición salarial. 0221

El Gobierno bonaerense y los gremios que representan a los trabajadores de la administración pública provincial reanudaron este jueves la negociación paritaria, aunque el encuentro concluyó sin una propuesta de aumento por parte del Ejecutivo.

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La reunión se realizó en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y marcó el reinicio formal de la discusión salarial, que había sido reclamada por ATE y UPCN desde comienzos de septiembre.

Durante el encuentro, las autoridades provinciales repasaron el estado de las finanzas públicas, mientras que los sindicatos insistieron en la necesidad de una recomposición salarial urgente. La negociación continuará en los próximos días.

Cómo fue el último acuerdo con estatales bonaerenses El último acuerdo entre las partes se alcanzó en julio, cuando la Provincia otorgó un aumento acumulado del 7%, dividido en un 5% en julio y un 2% en agosto, ambos calculados sobre los salarios de junio. Ese entendimiento preveía una nueva instancia de discusión en septiembre.

Como los haberes de septiembre ya fueron liquidados, cualquier incremento que surja de la negociación impactará recién en los próximos salarios.

Los gremios reclamaron recuperar el poder adquisitivo y definir una pauta salarial para los meses que restan de 2026. También plantearon temas vinculados con pases a planta permanente, carrera administrativa y adicionales sectoriales. El último acuerdo entre las partes se alcanzó en julio, cuando la Provincia otorgó un aumento acumulado del 7%. En particular, ATE pidió continuar con el proceso de pase a planta permanente, regularizar las becas de capacitación, avanzar en un convenio colectivo de trabajo para los empleados públicos provinciales y convocar a mesas técnicas sectoriales. "La situación se agrava cada vez más, todos los meses aumenta el transporte, aumentan los alquileres, la comida y los servicios esenciales", sostuvo el secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, quien agregó: "Tenemos que llevar una respuesta para que los trabajadores y trabajadoras estatales de la provincia de Buenos Aires puedan llevar un plato de comida digno a la mesa de su familia". En paralelo, los gremios docentes y judiciales aguardan sus respectivas convocatorias para retomar las negociaciones salariales.