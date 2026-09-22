Paritarias: el Gobierno bonaerense convocó a los estatales a discutir salarios este jueves

La Provincia retomará esta semana la negociación con los gremios de la administración pública, luego de los reclamos sindicales. La convocatoria alcanza a los trabajadores comprendidos por la Ley 10.430 y se extiende al sector docente. La discusión se realizará el 24 de septiembre a las 15 en La Plata.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los gremios de trabajadores estatales a una nueva audiencia paritaria para este jueves, en respuesta a los pedidos sindicales para retomar la discusión salarial y definir una nueva pauta de aumentos para el último tramo del año.

De acuerdo a fuentes gremiales, la reunión se realizará a las 15 en la sede ubicada en calle 115 esquina 67 de La Plata y tendrá como eje la evolución de los salarios de los trabajadores comprendidos por la Ley 10.430. Se prevé que en los próximos días la convocatoria se extienda, además, a los trabajadores docentes.

El llamado se produjo después de varias semanas de pedidos de ATE , los gremios docentes y otros sectores de la administración pública para retomar las conversaciones, tal como había quedado establecido en el último acuerdo salarial. La reapertura estaba prevista para septiembre con el objetivo de evaluar la evolución de los precios y de los ingresos de los trabajadores.

El último entendimiento alcanzado entre la Provincia y los estatales estableció un incremento acumulado del 7 por ciento, aplicado sobre los salarios de junio y distribuido en dos tramos: 5% en julio y 2% en agosto . El acuerdo contempló además la reapertura de la negociación en septiembre.

La discusión de este jueves estará atravesada por el reclamo de los sindicatos para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la evolución de los precios. La convocatoria llegó después de que las organizaciones gremiales plantearan formalmente la necesidad de volver a sentarse con el Ejecutivo bonaerense.

En ese marco, ATE había reclamado a comienzos de septiembre la reapertura de la negociación y cuestionado el impacto que, según el sindicato, tiene sobre las cuentas provinciales el esquema de transferencias y recursos implementado por el Gobierno nacional. La organización había planteado además que la discusión salarial debía contemplar la situación de los ingresos de los trabajadores estatales.

La convocatoria también se da luego de los reclamos formulados por el sector docente y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). En el caso de los judiciales, la organización viene planteando entre sus demandas la recomposición salarial, aunque ese sector mantiene un ámbito de negociación específico.

Uno de los puntos que quedará por definir es el momento en que podría impactar una eventual nueva mejora. Debido al estado de la liquidación de los haberes de septiembre, el aumento no llegará necesariamente con los salarios correspondientes a ese mes. La negociación deberá determinar, por lo tanto, desde cuándo se aplicará la eventual recomposición y si existirá algún mecanismo de retroactividad.

Paritaria docente en la provincia de Buenos Aires.

El último acuerdo

El último incremento para los trabajadores estatales de la administración pública provincial fue acordado en julio y estableció una mejora del 7 por ciento acumulado, con un 5 por ciento correspondiente a julio y otro 2 por ciento para agosto, ambos calculados sobre los salarios de junio. El entendimiento incluyó además el compromiso de volver a discutir salarios durante septiembre.

En paralelo, la Provincia acordó con los gremios docentes una pauta salarial de las mismas características, además de una serie de medidas vinculadas con las condiciones laborales del sector.

En el caso de los estatales, el acuerdo también incluyó el compromiso de avanzar con el pase a planta permanente de más de 8.000 trabajadores temporarios que habían ingresado a la administración pública hasta diciembre de 2025. ATE informó además que se establecieron mesas técnicas para abordar cuestiones laborales específicas.

La negociación del jueves abrirá así una nueva etapa de la discusión salarial entre la administración de Axel Kicillof y los gremios estatales, que buscarán establecer una pauta para los próximos meses y definir cómo continuará la política salarial de la Provincia hasta fin de año.