Diego Santilli se reunió con Leandro Zdero y cerrará la semana recibiendo a otros dos gobernadores

En el encuentro, el mandatario chaqueño reiteró su respaldo a la suspensión de las PASO. El jefe de Gabinete se verá con el sanjuanino Marcelo Orrego y el mendocino Alfredo Cornejo. Presupuesto 2027 y reforma electoral, ejes de las charlas.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , recibió este jueves al chaqueño Leandro Zdero y cerrará la semana reuniéndose en la Casa Rosada con otros dos gobernadores: Marcelo Orrego (San Juan) y Alfredo Cornejo (Mendoza), un tándem cuyano y cercano al oficialismo nacional.

Santilli inauguró una nueva ronda de negociaciones con las provincias con el objetivo de acercar posiciones en distintos temas y sumar apoyos para los dos proyectos insignias de La Libertad Avanza (LLA). Por un lado, el Presupuesto 2027 y por el otro, la reforma electoral, cuyos votos todavía no están asegurados en el Senado.

En ese marco, Zdero pasó por Balcarce 50 y reiteró su acompañamiento a la postura del Gobierno nacional de suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones presidenciales de 2027.

Cabe destacar que, hasta el momento, Chaco fue la única provincia que suspendió las PASO de cara al año próximo. Lo hizo por impulso del jefe provincial, que luego fue respaldado por la Legislatura, incluso con un voto del peronismo, que terminó inclinando la balanza a su favor.

Desde esta manera, el mandatario radical -aliado de LLA- no tendrá primarias en su terruño , quitándole una herramienta de ordenamiento a uno de los peronismos más fuertes del país , que se entusiasma con dar el golpe el año próximo y devolver la jurisdicción a manos de PJ.

En 2023, Zdero derrotó en primera vuelta al por entonces gobernador Jorge Capitanich, hoy senador nacional. No se descarta que ese duelo se reedite el año próximo, aunque todavía no están definidas las candidaturas. Sí es un hecho que las elecciones serán desdobladas de las nacionales, ya que así lo estipula la Constitución provincial.

Diego Santilli recibirá a Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo

Santilli, por su parte, se reunirá este viernes por la tarde con otros dos líderes amigables para la Casa Rosada. Primero asistirá el sanjuanino Marcelo Orrego, uno de los caciques a los que LLA apunta para sellar un acuerdo electoral. El año pasado, la fuerza de Orrego y los libertarios compitieron separados. La dispersión le abrió la puerta al peronismo, que logró quedarse con la reyerta legislativa.

Amparado en esa cucarda, los apóstoles del General intentarán recuperar el control del que supo ser uno de sus principales bastiones. De hecho, el exgobernador Sergio Uñac está lanzado como precandidato presidencial.

Este jueves, San Juan regresó al mercado internacional de deuda después de 27 años y colocó un bono por u$s600 millones con una tasa inferior al 10%. La exitosa emisión recibió ofertas por u$s1.037 millones, cerca de 1,7 veces el monto adjudicado, según informó el Gobierno provincial. Participaron 67 fondos e inversores y las órdenes locales sumaron u$s360 millones.

El título, emitido bajo legislación de Nueva York, vence en 2035 y cerró con un cupón del 9,55% y un rendimiento del 9,875%. Vale remarcar que la colocación se concretó en medio de una suba de las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y con el riesgo país argentino en torno de los 570 puntos.

El mundo confía en San Juan y en el futuro que estamos construyendo.



Logramos colocar 600 millones de dólares en el mercado internacional, con una demanda que superó los 1.000 millones de dólares.



Esta confianza se traduce en oportunidades concretas: más infraestructura, más… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) September 24, 2026

Más tarde, asistirá a Balcarce 50 otro amigo de la casa: Alfredo Cornejo. El mendocino tiene una alianza con los violetas, que intentará sostener el año próximo. Cornejo no cuenta con reelección, ya que la constitución provincial es la única que no habilita más de un mandato consecutivo. Por eso, la danza de nombres para sucederlo ya comenzó.

Recientemente, Javier Milei tuvo un gesto de peso para con su aliado, cuando decretó que el 100% de las regalías del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles fueran para Mendoza, en detrimento de su vecina La Pampa, que percibía el 50% de ese monto. La disputa, parte de una histórica pelea entre ambas jurisdicciones por el Río Atuel, fue judicializada y un juez federal de Santa Rosta retrotrajo la medida. De todos modos, no está dicha la última palabra.

En la semana, también se reunieron con el jefe de Gabinete dos gobernadores PRO. Por un lado, estuvo el entrerriano Rogelio Frigerio; por el otro, el chubutense Ignacio Torres, acompañado por la senadora nacional Edith Terenzi, de la UCR.